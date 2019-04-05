4 апреля 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Якутский и Ленский Роман; архиепископ Венский и Будапештский Антоний; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

ЖУРНАЛ № 21

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о ситуации на Украине.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать Заявление Синода Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 года, в котором констатируется, что «идея преодоления церковного раскола в Украине через предоставление Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам („УПЦ КП“ и „УАПЦ“) оказалась ошибочной. Ни одна из Поместных Православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата, а значительная часть Поместных Церквей, в частности, Антиохийская, Русская, Сербская, Кипрская, Албанская, Польская и Православная Церковь Чешских земель и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского Патриархата. Поместные Церкви также заявили, что не признают новосозданную „Православную церковь Украины“, не признают действительность хиротоний в этой структуре и запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями. Таким образом, не произошло рецепции, то есть восприятия мировым Православием этих действий Константинопольского Патриархата, который фактически попытался легализовать раскол. Соответственно, легализация раскола — это не тот путь, которым можно достичь церковного единства. Напоминаем, что согласно историко-канонической традиции Церкви, автокефалия предоставляется только единой Церкви в пределах конкретного государства, а не какой-то части, отколовшейся от Тела Церкви».

2. Выразить всемерную поддержку канонической Украинской Православной Церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний.

3. Подчеркнуть, что вся полнота Русской Православной Церкви высоко ценит мужество и твердость, являемые епископатом, клиром, монашествующими и благочестивыми мирянами Украинской Православной Церкви в условиях гонений, развязанных против нее нынешней государственной властью Украины.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, о тематике предстоящего форума.

Справка:

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 февраля 2019 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было решено XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения провести с 26 по 29 января 2020 года, а тему утвердить на следующем заседании Священного Синода — после предварительного обсуждения на Высшем Церковном Совете (журнал № 3, п.4). На заседании Высшего Церковного Совета 1 марта 2019 года предложена тема «Великая Победа: наследие и наследники».

ПОСТАНОВИЛИ:

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения провести на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

ЖУРНАЛ № 23

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Симона о почислении на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Симона почислить на покой по состоянию здоровья, согласно поданному прошению.

2. Определить для Преосвященного митрополита Симона местом пребывания на покое г. Мурманск с материальным содержанием от Мурманского епархиального управления.

3. Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии, быть архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому Тихону, выразив ему благодарность за понесенные архипастырские труды в Южно-Сахалинской епархии.

4. Преосвященным Южно-Сахалинским и Курильским быть епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Аксию.

5. Временное управление Нерчинской епархией поручить Преосвященному митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию.

ЖУРНАЛ № 24

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Троицкой епархии (Челябинская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Троицким и Южноуральским быть епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пармену.

2. Временное управление Чистопольской епархией поручить Преосвященному митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану.

ЖУРНАЛ № 25

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Североморской епархии (Мурманская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Североморским и Умбским быть епископу Великоустюжскому и Тотемскому Тарасию с выражением благодарности за архипастырское окормление Великоустюжской епархии.

2. Преосвященным Великоустюжским и Тотемским быть епископу Мценскому Алексию, викарию Орловской епархии.

ЖУРНАЛ № 26

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Уржумской епархии (Вятская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Уржумским и Омутнинским быть епископу Домодедовскому Иоанну, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 27

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Корейской епархии (Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Корейским быть архиепископу Кызыльскому и Тувинскому Феофану, поручив ему временное управление Кызыльской епархией.

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский» избрать протоиерея Сергия Привалова, председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

2. Место наречения и хиротонии протоиерея Сергия Привалова, по пострижении его в монашество и возведении в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 29

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего от Преосвященного Владивостокского и Приморского ходатайства о включении имени протоиерея Андрея Зимина в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Протоиерей Андрей Симеонович Зимин родился 14 августа 1872 года в семье забайкальского казака. После окончания полного курса Благовещенской духовной семинарии был рукоположен в сентябре 1894 года в диакона и священника для служения в кафедральном соборе города Благовещенска, где также был назначен катехизатором и законоучителем церковно-приходской школы при соборе. С рвением относился к проповеди и проведению бесед с прихожанами.

В связи с образованием Владивостокской епархии он был в 1900 году переведен на место настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Черниговка. Здесь, как и в Благовещенске, отец Андрей Зимин усердно принялся за развитие народного просвещения. Регулярно публиковал проповеди и поучения в епархиальном журнале. За годы его настоятельства под его руководством в селе было построено двухэтажное каменное здание под четырехклассное училище и одноэтажное кирпичное здание для одноклассной министерской школы.

В 1901 году назначен благочинным в Черниговской волости. За первые десять лет служения количество церквей благочиния увеличилось вдвое. Его стараниями при нескольких храмах были открыты Братства трезвости. Отец Андрей уделял большое внимание воспитанию и образованию детей, научению людей основам православного вероучения, сохранению традиций в совершении богослужений, был активным участником епархиальных съездов. В 1913 году по ходатайству Святейшего Синода был награжден государем орденом святой Анны (III степени). В том же году возведен в сан протоиерея.

В 1916 году протоиерей Андрей Зимин был награжден государем орденом святой Анны (II степени) «за особые труды, понесенные по обстоятельствам военного времени».

В 1918—1922 гг. в Приморье действовали партизанские отряды большевиков, которые в июне 1919 года ограбили жителей Черниговки, уведя с собой в тайгу настоятеля храма как заложника. Продержав отца Андрея в плену примерно месяц, после унижений и оскорблений отпустили домой в июле того же года. Но через несколько месяцев, в канун праздника Крещения Господня, в ночь на 18 января 1920 года, в дом священнослужителя ворвались вооруженные люди, которые стали жестоко истязать его и членов его семьи, после чего застрелили жену, тещу и дочерей священника, а его самого повалили на пол, положили на его грудь дверь и, встав на нее, раздавили отца Андрея своей тяжестью.

Отец Андрей, по свидетельству его родственника, священника Иоанна Коноплева, незадолго до гибели видел сон, в котором ему была показана его будущая страдальческая кончина. Описав увиденное в письме, он передал его отцу Иоанну с разрешением вскрыть конверт после смерти.

Тела убиенных — настоятеля отца Андрея и членов его семьи: жены Лидии, тещи Домники, четверых дочерей — погребли по церковному чину в общей могиле рядом с храмом в Черниговке. Точное место погребения сегодня утрачено, но прихожане установили рядом с церковью, где он бы настоятелем, мемориальный крест, к которому приезжают паломники.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя протоиерея Андрея Зимина в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Андрея Зимина совершать 5/18 января в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Андрея Зимина, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 30

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего от Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора ходатайства о включении имени священника Григория Никольского в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Священник Григорий Николаевич Никольский родился 13 ноября 1854 года в станице Ярыженской Области Всевеликого войска Донского в семье казачьего священника. По окончании Новочеркасского духовного училища в 1871 году поступил на государственную службу, которую завершил в чине губернского секретаря в Астраханской губернии.

В 1883 году был рукоположен в диакона и в священника, после чего служил в разных населенных пунктах Астраханской епархии, принимая при этом активное участие в деятельности Астраханского отделения Миссионерского общества.

С 1892 года служил в Ставропольской епархии, где при возглавляемом им приходе организовал бесплатную народную читальню. В те же годы он регулярно посещал Николаевский Кавказский миссионерский монастырь, посвящая себя уединенной молитве.

С 1915 года и до своей смерти был клириком Черноморской Марие-Магдалинской женской пустыни Кубанской губернии. Здесь он возглавил действующую при монастыре школу женского отделения Кубанского исправительного приюта, много времени и сил уделяя беседам с воспитанницами. Заботился и об утешении раненных воинов, находившихся в монастырском госпитале.

Отец Григорий при земной жизни почитался среди людей как ревностный и достойный пастырь, талантливый педагог и храмоздатель. За безупречную службу и активную просветительскую деятельность он неоднократно награждался епархиальным начальством. Жизнь отца Григория была наполнена деятельной любовью к ближним, заботой о христианском просвещении детей и взрослых.

Летом 1918 года Кубань была захвачена революционерами, повсеместно установлена советская власть. Большевики жестоко обращались с населением и проводили регулярные расправы над духовенством. 27 июня в обитель нагрянул один из большевистских отрядов. После завершения Божественной литургии в Вознесенском соборе монастыря солдаты арестовали отца Григория и c глумлениями вывели за церковную ограду. Здесь священнослужитель был жестоко избит, а когда он пытался осенять себя крестным знамением, каратели намеренно наносили удары по рукам и затем со словами «мы тебя приобщим» выстрелили из револьвера ему в рот.

Память священника Григория Никольского особенно почитается в восстановленном Марие-Магдалинском монастыре, где регулярно совершаются панихиды по нему.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя священника Григория Никольского в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Григория Никольского совершать 27 июня / 10 июля в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Григория Никольского, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 31

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о включении ряда имен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Вместе с тем, ознакомившись с материалами, представленными Синодальной комиссией по канонизации святых, Священный Синод счел необходимым вынести вопрос о включении имен священника Павла Кушникова (журнал № 122 от 28.12.2017) и священника Николая Заварина (журнал № 124 от 28.12.2018) на рассмотрение Архиерейского Собора.

Изучив дополнительную информацию, поступившую от Синодальной комиссии по канонизации святых к настоящему заседанию, Священный Синод считает возможным вернуться к рассмотрению данного вопроса.

+ + +

Священник Павел Александрович Кушников родился 16 декабря 1880 года в семье священника Спасо-Преображенской Моденской церкви Устюженского уезда Новгородской губернии.

В 1905 году окончил Новгородскую духовную семинарию. Трудился учителем церковно-приходских школ. В 1913 году был рукоположен в диакона и в священника и назначен на служение в Бельскую церковь Устюженского уезда, где был клириком последующие пять лет — до своей кончины.

В годы Первой мировой войны и революции священнослужитель заботился не только о духовно-нравственном благополучии и здоровье своей паствы, но и об обеспечении пасомых продовольствием. С этой целью им была создана приходская общественная потребительская лавка, распределявшая продукты питания между жителями прихода.

В 1917 году некоторые из прихожан написали на него донос в Устюженский уездный комиссариат. Ему было предъявлено обвинение в пропаганде неповиновения новому правительству, однако по итогам расследования отец Павел был оправдан.

22 февраля 1918 года он был неожиданно арестован двумя делегатами от Устюжского исполнительного комитета, обвинен в сокрытии оружия для «белогвардейцев», хотя при обыске ничего не было обнаружено. 23 февраля (по старому стилю) отца Павла вывели за село Бельское к болоту и застрелили.

О его подвиге свидетельствовал митрополит Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий), председательствуя на заседании Всероссийского Церковного Собора 9 апреля 1918 года. 20 сентября 1918 года на последнем заседании Собора секретарь Собора В.П. Шеин (будущий святой преподобномученик Сергий) в своем докладе «о гонениях на Церковь и о новых мучениках» в числе священнослужителей, «пострадавших за веру и Церковь» упомянул священника Павла Кушникова.

+ + +

Священник Николай Кельсиевич Заварин родился 4 мая 1878 года в селе Кичменгский городок Никольского уезда Вологодской губернии в семье священника. В 1892 году он поступил в Никольское духовное училище, из которого отчислился в 1895 году по болезни.

В 1897 году, выдержав экзамен на звание учителя церковно-приходских школ, он поступил учителем в Верхомоломскую Спасскую церковно-приходскую школу Никольского уезда Вологодской губернии. В августе 1900 года был определен исполняющим должность псаломщика Никольской церкви села Вятско-Никольское того же уезда. Одновременно псаломщик Николай Заварин состоял на должности учителя в ряде других школ. В 1913 году он был посвящен в стихарь, а в 1916 году рукоположен в диакона к той же Никольской церкви.

25 апреля 1926 года, в разгар гонений на Церковь, он был рукоположен в священника и назначен служить во Владимирскую церковь села Пиксур.

В 1931 году осужден Даровским нарсудом на один год лишения свободы за неуплату недоимки, но по ходатайству его дочери Надежды 27 февраля 1932 года был оправдан президиумом Нижкрайсуда. Освободившись из тюрьмы, отец Николай служил в Трифоновской церкви села Березово Юрьянского района. В ноябре 1932 года он снова был арестован за «антисоветскую деятельность» и приговорен к пяти годам лишения свободы. В 1933 году было освобожден досрочно, после чего вернулся в село Пиксур.

В сентябре 1935 года активисты Варженского сельсовета принимают решение о закрытии Владимирской церкви села Пиксур, якобы на основании решения большинства избирателей, живущих на территории прихода. Храм был засыпан зерном. По благословению отца Николая прихожане во главе с его дочерью обратились в Москву с ходатайством об открытии храма. В декабре 1935 года даровскому прокурору было вручено предписание Всероссийского центрального исполнительного комитета очистить храм от овса в трехдневный срок. Со стороны сельсовета было еще несколько попыток закрыть храм под разными предлогами, но каждый раз верующим удавалось отстоять свой храм.

16 февраля 1937 года отец Николай и его дочь Надежда были арестованы. Отца Николая обвинили в том, что «являясь организатором контрреволюционной группы среди людей, близко стоящих к церкви, он проводил антисоветскую агитацию, призывал женщин объединиться вокруг церкви и вести борьбу с советской властью, распространял слухи о падении советской власти и расправе над богоотступниками, агитировал о неправильной политике советской власти, ведущей к голоду, разъяснял правильность борьбы троцкистов».

При аресте и обыске отец Николай на вопрос об оружии сказал: мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю. На следствии священник не признал своей вины, а на вопросы следователя о «контрреволюционной деятельности» ответил: «Поскольку я служил в церкви, я стремился поддерживать веру среди населения, отстаивать церковь, чтобы ее не закрывали, но с антисоветской агитацией никогда не выступал». Он не назвал никаких имен, никого не обвинял, в том числе и своих лжесвидетелей из числа причта.

Священник Николай был расстрелян 19 августа 1937 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имена священника Павла Кушникова и священника Николая Заварина в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память новопрославленных святых совершать в дни их мученической кончины:

священномученика Павла Кушникова — 23 февраля / 8 марта;

священномученика Николая Заварина — 6/19 августа.

3. Честные останки священномучеников Павла Кушникова и Николая Заварина, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о целесообразности пополнить состав Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей.

Справка:

Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством создана при Отделе внешних церковных связей на основании определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (3−8 октября 2004 года) «О взаимоотношениях со старообрядчеством и о старообрядных приходах Русской Православной Церкви». Согласно Положению о Комиссии (утверждено Священным Синодом 16 июля 2005 года, журнал № 62), ее состав назначается Святейшим Патриархом и Священным Синодом (п. 3.1). Действующий состав Комиссии утвержден Священным Синодом на заседании 9 марта 2017 года (журнал № 11).

С тех пор преставились ко Господу двое членов Комиссии: архиепископ Можайский Григорий и архимандрит Дионисий (Шишигин). Со стороны представителей старообрядных (единоверческих) приходов Русской Православной Церкви высказывались пожелания расширить состав Комиссии за счет духовенства этих приходов, что было поддержано и на заседании Комиссии 25 декабря 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством:

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, председатель Комиссии; митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий; архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий; епископ Губкинский и Грайворонский Софроний; 9. епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир; 10. протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; архимандрит Ахила (Шахтарин), духовник женского старообрядного монастыря в честь иконы Богородицы «Киево-Братская» Киевской митрополии; протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской Духовной академии, председатель Историко-правовой комиссии; протоиерей Игорь Якимчук, секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям; протоиерей Петр Чубаров, настоятель единоверческого храма во имя святителя Николая (Санкт-Петербург); протоиерей Иоанн Миролюбов, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, секретарь Комиссии; протоиерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого храма с. Михайловская Слобода Московской областной епархии; иерей Даниил Хохоня, настоятель старообрядного храма св. апостола Андрея Первозванного г. Ростова-на-Дону; Д.И. Петровский, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 33

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об изменении в составе Рабочей группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии.

Справка:

6 октября 2017 года решением Священного Синода (журнал № 86) была сформирована Рабочая группа по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии. Ее сопредседателем со стороны Русской Православной Церкви был определен архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. В состав группы также вошли: протоиерей Владимир Хулап, проректор Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Димитрий Юревич, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей; Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних церковных связей, преподаватель Московской духовной академии. Решением Священного Синода от 14 июля 2018 года (журнал № 48) архиепископ Амвросий назначен ректором Московской духовной академии. Традиционно контакты с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии осуществлялись при участии Санкт-Петербургской митрополии либо Санкт-Петербургских духовных школ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Архиепископа Верейского Амвросия, в связи с изменением места служения, освободить от сопредседательства в Рабочей группе по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии.

2. Сопредседателем Рабочей группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии назначить епископа Петергофского Серафима, ректора Санкт-Петербургской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о прошедшем втором заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Сирийской Ортодоксальной Церковью.

Справка:

С 18 по 22 февраля 2019 года в Атшане (Ливан) состоялось второе заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Сирийской Ортодоксальной Церковью. Делегацию Московского Патриархата возглавил епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан, Сирийской Ортодоксальной Церкви — Патриарший викарий архиепископ Хризостом Михаил Шимун.

Договоренность об образовании Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Патриархом Игнатием Ефремом II в ходе визита Предстоятеля Сирийской Ортодоксальной Церкви в Россию в 2015 году. Первое заседание Комиссии прошло в городе Череповце (Вологодская область) в 2017 году.

Комиссия наметила перспективы дальнейшего взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи страдающим христианам Сирии, сотрудничества в академической, молодежной, медийной и культурной сферах, а также в области развития контактов между представителями монашества. Делегацией Сирийской Ортодоксальной Церкви была дана высокая оценка деятельности, которую предпринимает Русская Православная Церковь по оказанию помощи страдающим христианам Ближнего Востока, а также выражена глубокая озабоченность в связи с тревожным развитием церковной ситуации на Украине.

Следующее заседание Комиссии состоится в 2020 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 35

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об отдельных вопросах, касающихся подготовки кандидатов к принятию священного сана и становления недавно рукоположенных священнослужителей.

Справка:

Высший Церковный Совет в своем заседании 20 марта 2019 года обсуждал вопросы, возникающие в связи с подготовкой учащихся духовных учебных заведений к принятию священного сана, а также иных лиц и членов их семей. Кроме того, рассматривались сложности, порой возникающие в семьях священнослужителей. Также эти темы обсуждались 27 марта 2019 года на заседании комиссии Межсоборного Присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.

Как на заседании Высшего Церковного Совета, так и на заседании комиссии отмечалось, что количество проблемных ситуаций в семьях клириков несоизмеримо меньше, чем в светском обществе. При этом в условиях семейного кризиса в современном мире семьи священнослужителей должны более, нежели когда-либо являть собой пример для мирян. В связи с этим особого внимания заслуживает подготовка будущих клириков к семейной жизни и становление священнослужителей как таковых. Была также подчеркнута важность отеческого внимания епархиальных архиереев как к духовному состоянию недавно рукоположенных священнослужителей, так и к благополучию их семейной жизни, а также, в связи с этим, к их бытовому благоустройству.

Помимо этих тем, рассматривая вопросы подготовки кандидатов к принятию священного сана, Высший Церковный Совет отметил в качестве важного условия хиротонии достаточную зрелость рукополагаемых лиц, особенно при хиротонии в безбрачном состоянии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обратить внимание епархиальных архиереев на важность оказания отеческого архипастырского внимания и духовной поддержки священнослужителям, особенно в первые годы после хиротонии последних.

2. В том, что касается рукоположения в священный сан семейных лиц:

а. Рекомендовать архипастырям проявлять особую осторожность при рукоположении ставленников, имеющих опыт семейной жизни менее года, а также ставленников, жены которых имеют непродолжительный опыт церковной жизни.

б. Считать полезным, чтобы и в тех епархиях, где такая практика ещё не введена, епархиальный архиерей или назначенный им опытный священник прежде хиротонии ставленника в священный сан, проводил пастырскую подготовительную беседу с его женой.

3. В том, что касается подготовки учащихся духовных учебных заведений к семейной жизни:

а. Учебному комитету Русской Православной Церкви озаботиться введением в учебный план семинарий факультативного курса, посвященного православному осмыслению семейной жизни, в том числе ее практических сторон.

б. Рассматривать в качестве обязательной части воспитательного процесса в духовных учебных заведениях регулярные встречи семинаристов с опытными священнослужителями из числа семейного духовенства.

в. Обратить внимание руководства духовных учебных заведений на желательность проживания семейных семинаристов, имеющих таковую возможность, за пределами семинарий вместе со своими семьями.

г. Учебному комитету Русской Православной Церкви рекомендовать к применению в академиях и семинариях уже существующие в отдельных духовных учебных заведениях практики, обсуждавшиеся на заседании Высшего Церковного Совета.

4. Считать важным обсуждение вопросов, связанных со становлением молодых священнослужителей, и вопросов, связанных с семейной жизнью священнослужителей, на курсах повышения квалификации для архиереев, проводимых Управлением делами Московской Патриархии, а также в комиссии Межсоборного Присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.

5. В том, что касается рукоположения в священный сан несемейных лиц напомнить Преосвященным о необходимости особого испытания лиц, рукополагаемых в священный сан в безбрачном состоянии, а также о том,

а. что согласно определению Архиерейского Собора 2011 года хиротонии таковых лиц допустимо совершать не ранее достижения ими 30-летнего возраста («О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве», п.2) и что это же правило относится к лицам, постриженным в рясофор, поскольку таковые еще не состоят в монашестве (см. раздел 6.3 Положения о монастырях и монашестве, принятого Архиерейским Собором 2017 года);

б. что согласно определениям Архиерейских Соборов 2000 года и 2017 года для пострижения в мантию лиц, не являющихся студентами духовных учебных заведений, а следовательно и для рукоположения их в священный сан, установлен минимальный возраст в 30 лет (см. раздел 6.4 Положения о монастырях и монашестве).

ЖУРНАЛ № 36

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о практике применения Положения о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.

Справка:

Высший Церковный Совет в своем заседании 1 марта 2019 года обсуждал желательные коррективы в практику распределения выпускников и направил предложения относительно таковых корректив на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать необходимым увеличение числа лиц, особенно в священном сане, направляемых в двухгодичную командировку по окончании обучения в духовных учебных заведениях, для чего Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений (далее — Комиссия) включать в число командируемых лиц выпускников, поступавших из более обеспеченных кадрами епархий.

2. Комиссии при принятии решения о командировании выпускников учитывать их образовательный уровень и опыт, а также принимать во внимание наличие у них малолетних детей.

3. Управлению делами Московской Патриархии наблюдать за тем, чтобы выпускник, завершающий двухгодичную командировку, направлялся в распоряжение епархиального архиерея той епархии, из которой командированный поступал в духовное учебное заведение, разве что архиереем будут даны таковому лицу отпускные документы для несения церковного послушания в иной епархии.

4. Рекомендовать епархиальным архиереям при назначении на церковные послушания лиц, прошедших двухгодичную командировку и не имеющих нареканий с места командировки, учитывать опыт, накопленный таковыми лицами.

5. Управлению делами Московской Патриархии предоставлять Священноначалию информацию об условиях прохождения распределенными выпускниками двухгодичной командировки, а также об их дальнейшем определении на служение в епархиях, с учетом изложенного выше.

ЖУРНАЛ № 37

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об освобождении от должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата священника Евгения Гущина.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить священника Евгения Гущина от должности заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата согласно поданному прошению.

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении игумена Евфимия (Моисеева) ректором Тульской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить от должности ректора Тульской духовной семинарии митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

2. Назначить на должность ректора Тульской духовной семинарии игумена Евфимия (Моисеева).

ЖУРНАЛ № 39

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об освобождении от должности и назначении на должность игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы освободить игумению Феофилакту (Левенкову) от должности настоятельницы Казанского женского монастыря города Вышнего Волочка Тверской области и назначить на эту должность монахиню Софию (Сухову).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта назначить монахиню Нину (Карпову) на должность игумении Спасо-Преображенского Макариево-Писемского женского монастыря Буйского района Костромской области.

ЖУРНАЛ № 40

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подворье Русской Православной Церкви в Софии (Болгария)

Иеромонаха Зотика (Гаевского) освободить от должностей клирика Подворья Русской Православной Церкви в Софии и секретаря Представительства Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану продолжить управление Пинской епархией.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси