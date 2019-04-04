Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 3 апреля 2019 года обсудил ситуацию, сложившуюся в церковной жизни Украины и в мировом Православии после антиканоничного предоставления Константинопольским Патриархатом Томоса об автокефалии новосозданной «Православной Церкви Украины», и заявляет следующее:

1. Констатируем, что идея преодоления церковного раскола в Украине через предоставление Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам («УПЦ КП» и «УАПЦ») оказалась ложной. Ни одна из Поместных Православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата, а значительная часть Поместных Церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербский, Польский, Албанский и Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в разных формах уже выразили своё несогласие с решениями Константинопольского Патриархата. Поместные Церкви также заявили, что не признают новосозданной «Православной Церкви», не признают действительности хиротоний в этой структуре и запрещают своему духовенству иметь какое-либо молитвенное общение и литургическое сослужение с её представителями. Таким образом, не произошло рецепции, то есть восприятия мировым Православием этих действий Константинопольского Патриархата, который фактически попытался легализовать раскол. Соответственно, легализация раскола — это не тот путь, которым можно достичь церковного единства. Напоминаем, что в соответствии с историко-канонической традицией Церкви, автокефалия предоставляется только единой Церкви в пределах определённого государства, а не какой-то части, отколовшейся от Тела Церкви.

2. Следует признать, что историческая и каноническая аргументация, которая приводится Константинопольским Патриархатом относительно собственного права и возможности вмешательства в дела других Поместных Церквей, является необоснованной, искусственной, надуманной и противоречит Церковным канонам. Соответственно, Константинопольский Патриархат не имел никакого права вмешиваться в церковную жизнь Украины. Действия и аргументация Константинопольского Патриархата, который незаконно снял анафему с главного виновника украинского церковного раскола Филарета Денисенко, а также признал иерархию «УАПЦ», в которой апостольское преемство вообще отсутствует, свидетельствуют о том, что на Фанаре не понимают до конца сути того, что произошло и происходит в православной среде Украины. На самом деле, Филарет Денисенко был анафематствован не за то, что стремился к автокефалии, как заявляют в Константинопольском Патриархате, а за аморальное личную жизнь, нераскаянный тяжёлый грех учинения раскола в Церкви, за создание параллельной раскольнической иерархии и квазицерковной структуры, которая на протяжении всего своего существования играла и продолжает уже под другим именем бороться с канонической Украинской Православной Церковью, а теперь даже угрожает разрушить единство между Поместными Православными Церквами.

3. Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому Православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над её исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса.

4. Церковная действительность в Украине свидетельствует, что для православных христиан Томос не принёс ни единства, ни мира, ни покоя, как это обещали год назад инициаторы этой идеи из церковных и государственных кругов. Зато плодами Томоса стали насилие, конфликты, противостояние, слёзы и страдания верующих Украинской Православной Церкви. Все эти факты свидетельствуют, что простая легализация раскола не меняет раскольников, которые остаются враждебными и агрессивными к Церкви. Только покаяние и искреннее признание раскольниками своих ошибок перед Церковью и возвращение в её лоно может принести мир и единство в церковную жизнь Украины.

5. Насилие, дискриминация и нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви уже попали в поле зрения международных правозащитных организаций. В частности, это нашло отражение в последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Эти правонарушения, часто поддерживаются представителями власти на местах, компрометируют нашу страну в мире. Насилие, захват наших храмов и другие противоправные действия не приведут к церковному единству в Украине. Это ложный путь и нужно иметь мужество признать эту ошибку. Сугубо просим представителей действующей власти прекратить искусственное инициирование изменения подчинённости наших приходов, поскольку среди нашего духовенства и прихожан нет на это внутреннего запроса. Считаем, что кампания по дискредитации Украинской Православной Церкви, запрет на присутствие духовенства нашей Церкви в армии, попытки насильно изменить название нашей Церкви и другие подобные антицерковные действия являются стратегической ошибкой власти в сфере внутренней политики и стабильности в государстве.

6. Особую обеспокоенность вызывает факт уголовного преследования клирика Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного. Впервые за годы независимости Украины священника, который защищает права верующих и свободу вероисповедания, безосновательно привлекают к уголовной ответственности и обвиняют в разжигании религиозной вражды.

7. Просим государственную власть не вмешиваться в церковные дела, своими действиями не способствовать разжиганию религиозной вражды, отменить требования Закона Украины № 2673-VIII от 17.01.2019 года о переименовании Украинской Православной Церкви как антиконституционного и противоречащего нормам украинского и международного законодательства и базовым принципам прав и свобод человека, а также не способствовать рейдерскому захвату приходов нашей Церкви путём их незаконной перерегистрации. Господь наделяет правителей властью не для порождение раздора в обществе, а для сохранения мира, спокойствия и согласия между всеми гражданами страны.

8. Обращаемся к представителям новосозданной структуры — «Православной Церкви» с призывом вспомнить слова Христа о том, что именно любовь к ближнему является признаком истинных христиан (см. Др. 13:35). Чем больше насилия с вашей стороны будет сегодня по отношению к нашим верующим, тем более удалённой будет перспектива восстановления церковного единства в Украине. То, что вы захватываете наши храмы с привлечением политических, государственных и даже иногда воинизированных структур, выгоняете наши общины на улицу, в результате чего они вынуждены молиться под открытым небом или в неприспособленных помещениях, мы воспринимаем с христианским терпением. «Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; позорят нас, мы молим» (1 Кор. 4:12−13). В этом терпении мы смиренно молимся и ожидаем то время, когда христианская любовь победит ненависть, злобу и вражду, и мы сможем встретить вас на пороге Церкви и обнять как братьев и сестёр, которые вернулись домой.

9. Выражаем благодарность тем Поместным Православным Церквам, которые уже выступили в поддержку канонического церковного порядка и не согласились с легализацией раскола. Спасибо также тем священникам и верующим, которые потеряв свои храмы, что были захвачены, сохранили верность Церкви. Призываем духовенство и всех верных Украинской Православной Церкви помогать и оказывать поддержку тем священникам и общинам, у которых отобрали храмы, помня слова святого апостола Павла: «Носите бремена друг друга и так осуществите закон Христов» (Гал. 6:2).

В эти спасительные дни святого Великого поста, когда мы уже прошли половину пути к великому празднику Светлого Христова Воскресения, просим всех молиться, чтобы Господь сохранил единство Святого Православия, укрепил нас в непоколебимом стоянии за Истину Божию, даровал мир, спокойствие и взаимопонимание нашему Украинскому государству и благословил всех нас!

http://news.church.ua/2019/04/03/zayava-svyashhennogo-sinodu-upc-shhodo-situaciji-v-ukrajinskomu-i-svitovomu-pravoslavji/