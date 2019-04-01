Русская линия
Русская линия01.04.2019 

101 год со дня мученической смерти генерала Ренненкампфа

1 апреля 1918 года в Таганроге за отказ служить большевикам были зверски убиты большевиками русский генерал Павел Карлович Ренненкампф и его приёмная дочь Ольга.

Генерал Ренненкампф остается одной из наиболее трагических и оклеветанных фигур старой русской армии. Стараниями либеральной публицистики и, как это ни странно, советской историографии он был объявлен едва ли не единственным виновником катастрофы, постигшей 2-ю русскую армию Самсонова под Танненбергом, в августе 1914 года.

Ренненкампфы служили России с XVIII века. Со времен Петрa их фамилия не сходит со списков Русской Армии. На серебряных трубах Кексгольмского полка, пожалованных Императрицей Елисаветой, была вырезана надпись: «1760 г. 28 сентября, в знак взятия Берлина, под предводительством Его Превосходительства генерал-поручика и кавалера Петра Ивановича Панина, в бытность полковника Ренненкампфа».

За 150 лет до 1914 года, русский полковник Ренненкампф дрался с пруссаками и брал Берлин. Только недобросовестные люди могли ставить в упрёк генералу его немецкую фамилию.

Генерал Павел Карлович Ренненкампф родился в 1854 г. и в 1870 г. был выпущен корнетом в Литовский уланский полк. Через 9 лет он выдержал экзамен в Николаевскую академию генерального штаба (147 принятых из начального числа 1.500 кандидатов). На штабных должностях он выказал себя выдающимся офицером, посвящая свои досуги пополнению своего образования. Он много писал в военных журналах, неизменно ратуя за возвращение погрязшей в рутине армии к здоровым Суворовским началам.

В 1895 г. он получил в командование Ахтырский полк, которым прокомандовал целых четыре года. Отметим, что до этого в Ахтырском полку служил также и будущий генерал Самсонов.

Под командой Ренненкампфа Ахтырцы стали одним из лучших полков русской конницы. Интересен отзыв о его командире знаменитого генерала Драгомирова: «Ну, этого затереть не смогут. Из него выйдет большой полководец. Люди, подобные ему, оцениваются только во время войны».

Генерал с молодости отличался кипучей энергией, сильным, независимым характером и большой требовательностью по службе. Резкий, настойчивый, не скупившийся на едкие отзывы, он нажил себе немало врагов. Не так среди своих подчинённых, многие из которых его не только любили, но временами и прямо боготворили, а среди начальников и соседей.

Война с Китаем застала его на Дальнем Востоке. Крупные силы китайцев угрожали Благовещенску. Генерал Гродеков назначает его начальником отдельного отряда, с которым он в июле 1900 г. выступает в поход. Ренненкампф бросается на китайские части собранные у Айгуна, рассеивает их и без отдыха устремляется на Цицикар. С налёта берёт он город и последовательно атакует большие скопища у Гирина и у Телина. В этих боях он наголову бьёт три китайские армии, в десять раз превосходящие его отряд и берёт огромную военную добычу.

Рейд конного отряда генерала Ренненкампфа стал одной из наиболее удачных и ярких военных операций русско-китайской войны. За три месяца непрерывного движения в ходе которого отрядом было пройдено почти 2500 километров были разбиты наиболее подготовленные войска Хэйлунцзянской провинции и рассеяны отряды повстанцев, что привело к прекращению организованного сопротивления противника.

Восхищенный генерал Гродеков передаёт ему свой Георгиевский крест, полученный им от генерала Скобелева. Это было признано недостаточным, и он награждается орденом св. Георгия 3-й степени. Таким образом, с первого своего появления на полях сражений Ренненкампф входит в историю как смелый, предприимчивый и счастливый начальник.

Блестяще откомандовав кавалерийской бригадой в Борисове, в 1904 г. он вновь на войне, на этот раз против Японии, во главе 2-й Забайкальской казачьей дивизии. В его умелых руках, дивизия совершает чудеса храбрости. Слава генерала растёт. Его легендарная храбрость и энергичное командование влекут к нему лучших офицеров конницы.

Дравшийся под его начальством Врангель пишет о нем восторженные письма.

В одном из боев Ренненкампф был тяжело ранен. Не совсем оправившись от ран, он возвращается в строй и во главе VII-го сибирского корпуса принимает блистательное участие в несчастном Мукденском сражении. Японские маршалы Ойама и Кавамура отзываются о нём с почтением.

Некоторые историки и писатели (особенно часто повторяется у В. Пикуля) пишут, что после битвы при Мукдене якобы произошёл личный конфликт между Ренненкампфом и генералом А. Самсоновым, причём дело дошло будто бы до обмена ударами; другие историки утверждают, что никаких столкновений между генералами произойти не могло. Первичным источником этого слуха являются мемуары германского генерала Макса Гофмана, бывшего в годы Русско-японской войны военным агентом при штабе японской армии и, следовательно, неспособного лично наблюдать за отношениями в среде русского генералитета. В своих мемуарах Гофман, ссылаясь опять-таки на слухи, упоминает, что Ренненкампф и Самсонов ссорились на Мукденском вокзале в Лаояне после Лаоянского сражения, что физически было невозможно, так как в это время Ренненкампф с тяжёлым ранением находился в госпитале.

Войну он оканчивает как всеми признанный лучший генерал Русской армии. Не обрела ли армия в нём наконец того боевого вождя, которого она уже давно ждёт?

Наступает революция 1905 г. И тут генерал Ренненкампф, на фоне общей нерешительности и растерянности, проявляет непреклонную волю и неустанную энергию. В короткий срок он усмиряет и приводит в порядок обширные области.

В 1906 году командовал специальным сводным отрядом (батальон пехоты с несколькими пулемётами), с которым, следуя на поезде из Харбина (Маньчжурия), восстановил сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью, прерванное революционным движением в Восточной Сибири («Читинская республика»), разгромив силы террористов в полосе железной дороги и наведя порядок в Чите.

«..Главные виновники все арестованы, но некоторые скрылись. Предполагаю судить их учреждённым мною временным военным судом. Пришлось арестовать почти всех нижних чинов 3-го резервного железнодорожного батальона, мятеж в котором достиг предела; при аресте убит мятежником офицер того же батальона подпоручик Иващенко. Членов образовавшегося здесь военного союза наличных арестовал, отсутствующих разыскивают. Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечатать, редакторов и издателей арестовать..».

— Из донесения П. К. Ренненкампфа Николаю II о подавлении вооруженного восстания в Чите (23 января (5 февраля) 1906)

30 октября 1906 года на генерала Ренненкампфа было совершено покушение. Он шёл по улице вместе с адъютантом штабс-капитаном Бергом и ординарцем поручиком Гайзлером. В это время эсер Н.В. Коршун, сидевший на лавке, бросил им под ноги «разрывной снаряд», но устройство сработало наполовину: генерал, адъютант и ординарец были лишь оглушены взрывом. Террорист был арестован и судим военно-полевым судом.

Решительные действия Ренненкампфа в ходе войны и успешные действия по ликвидации беспорядков в тылу армии привели к дальнейшему продвижению по службе, и он, будучи с 6 декабря 1910 года генералом от кавалерии и с 1912 года генерал-адъютантом, получил назначение командующим войсками Виленского военного округа (20 января 1913 — 19 июля 1914 года).

Естественно, он становится врагом всей «революционной общественности». Впоследствии, затаившие злобу т. н. «либеральные круги» постараются избавиться от опасного для них генерала.

С началом Первой мировой войны Ренненкампф получил командование 1-й армией Северо-Западного фронта во время Восточно-Прусской операции 1914 года. 17 августа его войска перешли границу Восточной Пруссии, а уже через три дня нанесли поражение 8-й германской армии генерала М. фон Притвица в битве при Гумбиннене, однако из-за неверной оценки действий противника Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта генералом Жилинским победа под Гумбинненом не получила своего развития. После битвы при Гумбиннене Ренненкампф по приказу Жилинского повёл наступление на Кёнигсберг, а не на соединение со 2-й армией. Это позволило немецким войскам выйти из-под удара, перегруппироваться и контратаковать, что послужило одной из главных причин последующего поражения 2-й армии в битве при Танненберге (конец августа).

Этим обстоятельством и воспользовались все бесчисленные недоброжелатели генерала, чтобы наперебой его очернить. Родилась легенда «бездействия» и ещё более фантастические его объяснения. «Общественное же мнение» искало просто «изменника». Немецкая фамилия генерала давала, казалось бы, логичное объяснение.

Тщательно исследовавший в эмиграции эту операцию, известный военный историк профессор генерал Головин пишет:

«В действиях 1-й армии нельзя найти причин неудачи постигшей нашу 1-ю операцию в Восточной Пруссии. И войска, и сам командующий армией, с полным напряжением сил исполняли всё, что от них требовал Главнокомандующий Северо-Западным фронтом».

В 1915 г. генерала встретил в Петрограде его старый подчинённый В. Н. фон-Дрейер. Вот что он вспоминает:

«Мы сидели в директорской ложе, ели, пили, смотрели на сцену, слушали хоры. Ренненкампф сидел грустный, ему видимо было не до веселья. И даже боевой номер кафэ-шантана Родэ не мог вывести Ренненкампфа из состояния подавленности, замеченной всеми. Он много пил и, не выдержав вдруг начал говорить о том, как с ним несправедливо поступили. «Меня отстранили от командования армией совершенно ни за что; и всё это по проискам Сухомлинова. Я просил дать мне любое назначение, готов был принять даже эскадрон лишь бы не оставаться здесь, без всякой пользы, без всякого дела; мне даже не ответили».

И вдруг к нашему ужасу и конфузу, этот сильный, мужественный и храбрый генерал залился горючими слезами".

Можно предположить, что если бы в феврале 1917 г. в Пскове был не генерал Рузский, а генерал Ренненкампф, то совета отрекаться он бы Государю не дал.

Павел Карлович до конца оставался верен присяге, Царю и России, после февральского переворота он был арестован, пробыл до конца октября в крепости, после чего случайно отпущен. Не приняв власть большевиков, он уехал на Дон и проживал в Таганроге. Однако в феврале 1918 года после двух месяцев героической обороны города отрядом полковника Кутепова и туда пришли красные.

Старый и больной генерал с тоской и надеждой наблюдал за Добровольческой армией генерала Корнилова, ушедшей в Ледяной поход. По словам его вдовы, он мечтал присоединиться к борцам с большевизмом, но в силу возраста не мог в одиночку искать их в степи. Но и служить врагу он не собирался, скрывшись под паспортом греческого подданного, однако красный командующий Антонов-Овсеенко приказал найти генерала любой ценой и 2 марта он был схвачен, после чего доставлен в штаб к Антонову-Овсеенко.

Почти месяц большевики издевались над старым генералом, пытаясь заставить Павла Карловича вступить в руководящую должность в их «армии», но он был непреклонен. Честь и Родина для русского генерала с немецкой кровью были превыше всего и он не мог предать свои убеждения, предать Россию и забытого всеми Царя, выбрав смерть.

1 апреля избитого, едва передвигающего ноги генерала палачи потащили за город (у Балтийской железнодорожной ветки, в 2 км от Русско-Балтийского снарядного завода, эвакуированного из Ревеля в Таганрог в 1916 году). Там разыгралась последняя драма в жизни русского героя. Стойко переносил Павел Карлович все глумления, его били ногами и прикладами, кололи штыками, оскорбляли и плевали в лицо.

Старый генерал не проронил ни стона, с презрением он смотрел на своих убийц, пока мог это делать. Под конец ему выкололи оба глаза, а затем зверски добили, когда лицо и тело Павла Карловича уже представляли из себя сплошную ужасную рану без живых мест.

Генерал Ренненкампф принял мученическую смерть, но не изменил России, Царю и Богу, не стал палачом и предателем.

Будучи чистокровным немецким аристократом, он верно служил России. Враги и завистники оклеветали его еще при жизни, но своею смертью генерал ответил на все обвинения подлецов и лжецов, не способными сделать тот выбор, который сделал он, сохранив честь русского генерала, он остался человеком, несмотря ни на что.

В тот же день большевицкие палачи ворвались в дом, где скрывалась семья генерала. Его супруги там не было и красные схватили только её дочь от первого брака Ольгу, которую Павел Карлович удочерил и любил как родную. Садисты с красными звездами на фуражках жестоко надругались над 17-летней девушкой и искалечив её, затем зверски добили, бросив изуродованное тело прямо во дворе.

Генерал и его приемная дочь были похоронены на Старом Таганрогском кладбище, их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами 3-й Киевской школы прапорщиков, также ставшими жертвами террора. Позже их могила была уничтожена победившими хамами, которые стремились стереть память о своих жертвах, очернив их.

Так красные расправлялись с цветом русского народа, с теми, кто не предал Россию, не оскотинел и не потерял человеческое достоинство, данное Богом. Этого простить и забыть нельзя никогда, а иначе кровь убиенных падёт на каждого, кто промолчит и не осудит палачей.

Ныне имя генерала Ренненкампфа постепенно очищается от коросты лжи, выходят объёмные труды, в которых опровергается вранье и открывается истинная благородная суть подлинного героя России Павла Карловича Ренненкампфа.

Киот Святому Апостолу Павлу – Небесному покроваителю генерала П.К. Ренненкампфа
Киот Святому Апостолу Павлу — Небесному покроваителю генерала П.К. Ренненкампфа

В 2015 году во Всесвятском храме на Старом Таганрогском кладбище, в котором перед похоронами отпевали генерала, установили киот в честь Святого Павла — его небесного покровителя.

Примерно в то же время местными краеведами было обнаружено само захоронение, было дано обещание привести могилу в надлежащий вид и установить над ней достойный героев памятник. Однако прошло уже несколько лет, а ровный клочок земли так и остался нетронутым. На все вопросы звучит либо молчание, либо испуганный шепот, а на деле никто в точности не знает, будет ли в действительности исполнено обещание. Пошел откат обратно к совдепии, и имена героев снова режут глаза тем, кто загоняет Россию за решетку ГУЛАГа.

Но память об истинных сынах и дочерях России не искоренить, они живы в нас, их имена символ настоящей России!

Царствие небесное и вечная память новомученикам Павлу Карловичу Рененнкампфу, его дочери Ольге, а также всем, кто остался верен до конца, положив душу за честь и правду!

PS. Хотелось бы добавить, что подчиненные очень любили генерала Ренненкампфа и уже после его смерти, находясь в Эмиграции, один из его офицеров написал стихотворение памяти Павла Карловича:

Наш генерал

Встаёт передо мной из сумрака побед забвенья

Наш вождь былых побед, любимый командир.

Вон он: спокойный взор без страха и сомненья

И Войска Забайкальского мундир (генерал любил его носить).

Кто с ним служил и жил, кто вместе с ним сражался,

Не сможет позабыть его уже во век,

Он в памяти своих соратников остался —

Бестрепетный герой и честный человек.

Во множестве боев, от Дальнего Востока

До Пруссии донёс он боевую честь.

Он рыцарь был без страха и упрека,

Пред Родиной его заслуг не перечесть.

Он был слугой Царю и другом офицерам

И, строгий командир, солдатам был отцом…

Он в армии всегда был доблести примером

И службою своей, и жизнью, и концом.

И всякий знал, что «Желтая опасность»

(Так звался Ренненкампф среди своих друзей)

Есть снисходительность, приветливость и ясность,

И смело шёл к нему с невзгодою своей.

И в страшный час измены, шатаний и волнений

Он чистым сохранил дворянской чести щит.

Он, он вышедший живым из множества сражений,

Руками грязными мятежников убит.

Угодно было так Святому Провиденью.

Спаситель Франции, наш командир-отец,

Склоняюсь пред твоей страдальческою тенью

Я, первый армии и воин, и певец.

Н. Михайлов. Афины. 4 сентября 1936 года.

Стихотворение впервые было опубликовано в вестнике Елизаветградских Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Николаевны гусар. Югославия. 15 марта 1937 года.

Мемориальная доска генералу Павлу Карловичу Ренненкампфу работы скульптора Дмитрия Лындина

Мемориальная доска генералу Павлу Карловичу Ренненкампфу работы скульптора Дмитрия Лындина

Источники:

Андоленко С. П. Ренненкампф Возрождение № 221, май 1970

Голицын В. В. Генерал Павел Карлович Ренненкампф. Генералы Великой войны. М.: 2014.

Дроздов С. Ренненкампф, трагедия генерала.

Пахалюк К. А. «Мог быть Мюратом, если бы жил сотней лет раньше». Генерал П. К. фон Ренненкампф в годы Первой мировой войны // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Серия «История и политология». — 2012. — № 4. — С. 46—56.

Пахалюк К. Боевые действия в Восточной Пруссии в Первую мировую войну. Указатель литературы. 2-е изд. Калининград, 2008

Португальский P. M., Алексеев П. Д., Рунов В. А. Первая мировая в жизнеописаниях русских военачальников. — М.: 1994.

Ренненкампф П. К. Мукденское сражение: 20-днев. бой моего отряда от Цинхэчена до Мацзяндана. — СПб., 1908.

Эдлер фон Ренненкампф В. Н. Воспоминания / сост., подгот. текста и примеч. Н. С. Андреевой. — М., 2013.

Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. — М.: 1997.

https://tverdyi-znak.livejournal.com/3 449 114.html

https://rusk.ru/st.php?idar=84133
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