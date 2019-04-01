1 апреля 1918 года в Таганроге за отказ служить большевикам были зверски убиты большевиками русский генерал Павел Карлович Ренненкампф и его приёмная дочь Ольга.

Генерал Ренненкампф остается одной из наиболее трагических и оклеветанных фигур старой русской армии. Стараниями либеральной публицистики и, как это ни странно, советской историографии он был объявлен едва ли не единственным виновником катастрофы, постигшей 2-ю русскую армию Самсонова под Танненбергом, в августе 1914 года.

Ренненкампфы служили России с XVIII века. Со времен Петрa их фамилия не сходит со списков Русской Армии. На серебряных трубах Кексгольмского полка, пожалованных Императрицей Елисаветой, была вырезана надпись: «1760 г. 28 сентября, в знак взятия Берлина, под предводительством Его Превосходительства генерал-поручика и кавалера Петра Ивановича Панина, в бытность полковника Ренненкампфа».

За 150 лет до 1914 года, русский полковник Ренненкампф дрался с пруссаками и брал Берлин. Только недобросовестные люди могли ставить в упрёк генералу его немецкую фамилию.

Генерал Павел Карлович Ренненкампф родился в 1854 г. и в 1870 г. был выпущен корнетом в Литовский уланский полк. Через 9 лет он выдержал экзамен в Николаевскую академию генерального штаба (147 принятых из начального числа 1.500 кандидатов). На штабных должностях он выказал себя выдающимся офицером, посвящая свои досуги пополнению своего образования. Он много писал в военных журналах, неизменно ратуя за возвращение погрязшей в рутине армии к здоровым Суворовским началам.

В 1895 г. он получил в командование Ахтырский полк, которым прокомандовал целых четыре года. Отметим, что до этого в Ахтырском полку служил также и будущий генерал Самсонов.

Под командой Ренненкампфа Ахтырцы стали одним из лучших полков русской конницы. Интересен отзыв о его командире знаменитого генерала Драгомирова: «Ну, этого затереть не смогут. Из него выйдет большой полководец. Люди, подобные ему, оцениваются только во время войны».

Генерал с молодости отличался кипучей энергией, сильным, независимым характером и большой требовательностью по службе. Резкий, настойчивый, не скупившийся на едкие отзывы, он нажил себе немало врагов. Не так среди своих подчинённых, многие из которых его не только любили, но временами и прямо боготворили, а среди начальников и соседей.

Война с Китаем застала его на Дальнем Востоке. Крупные силы китайцев угрожали Благовещенску. Генерал Гродеков назначает его начальником отдельного отряда, с которым он в июле 1900 г. выступает в поход. Ренненкампф бросается на китайские части собранные у Айгуна, рассеивает их и без отдыха устремляется на Цицикар. С налёта берёт он город и последовательно атакует большие скопища у Гирина и у Телина. В этих боях он наголову бьёт три китайские армии, в десять раз превосходящие его отряд и берёт огромную военную добычу.

Рейд конного отряда генерала Ренненкампфа стал одной из наиболее удачных и ярких военных операций русско-китайской войны. За три месяца непрерывного движения в ходе которого отрядом было пройдено почти 2500 километров были разбиты наиболее подготовленные войска Хэйлунцзянской провинции и рассеяны отряды повстанцев, что привело к прекращению организованного сопротивления противника.

Восхищенный генерал Гродеков передаёт ему свой Георгиевский крест, полученный им от генерала Скобелева. Это было признано недостаточным, и он награждается орденом св. Георгия 3-й степени. Таким образом, с первого своего появления на полях сражений Ренненкампф входит в историю как смелый, предприимчивый и счастливый начальник.

Блестяще откомандовав кавалерийской бригадой в Борисове, в 1904 г. он вновь на войне, на этот раз против Японии, во главе 2-й Забайкальской казачьей дивизии. В его умелых руках, дивизия совершает чудеса храбрости. Слава генерала растёт. Его легендарная храбрость и энергичное командование влекут к нему лучших офицеров конницы.

Дравшийся под его начальством Врангель пишет о нем восторженные письма.

В одном из боев Ренненкампф был тяжело ранен. Не совсем оправившись от ран, он возвращается в строй и во главе VII-го сибирского корпуса принимает блистательное участие в несчастном Мукденском сражении. Японские маршалы Ойама и Кавамура отзываются о нём с почтением.

Некоторые историки и писатели (особенно часто повторяется у В. Пикуля) пишут, что после битвы при Мукдене якобы произошёл личный конфликт между Ренненкампфом и генералом А. Самсоновым, причём дело дошло будто бы до обмена ударами; другие историки утверждают, что никаких столкновений между генералами произойти не могло. Первичным источником этого слуха являются мемуары германского генерала Макса Гофмана, бывшего в годы Русско-японской войны военным агентом при штабе японской армии и, следовательно, неспособного лично наблюдать за отношениями в среде русского генералитета. В своих мемуарах Гофман, ссылаясь опять-таки на слухи, упоминает, что Ренненкампф и Самсонов ссорились на Мукденском вокзале в Лаояне после Лаоянского сражения, что физически было невозможно, так как в это время Ренненкампф с тяжёлым ранением находился в госпитале.

Войну он оканчивает как всеми признанный лучший генерал Русской армии. Не обрела ли армия в нём наконец того боевого вождя, которого она уже давно ждёт?

Наступает революция 1905 г. И тут генерал Ренненкампф, на фоне общей нерешительности и растерянности, проявляет непреклонную волю и неустанную энергию. В короткий срок он усмиряет и приводит в порядок обширные области.

В 1906 году командовал специальным сводным отрядом (батальон пехоты с несколькими пулемётами), с которым, следуя на поезде из Харбина (Маньчжурия), восстановил сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью, прерванное революционным движением в Восточной Сибири («Читинская республика»), разгромив силы террористов в полосе железной дороги и наведя порядок в Чите.

«..Главные виновники все арестованы, но некоторые скрылись. Предполагаю судить их учреждённым мною временным военным судом. Пришлось арестовать почти всех нижних чинов 3-го резервного железнодорожного батальона, мятеж в котором достиг предела; при аресте убит мятежником офицер того же батальона подпоручик Иващенко. Членов образовавшегося здесь военного союза наличных арестовал, отсутствующих разыскивают. Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечатать, редакторов и издателей арестовать..».

— Из донесения П. К. Ренненкампфа Николаю II о подавлении вооруженного восстания в Чите (23 января (5 февраля) 1906)

30 октября 1906 года на генерала Ренненкампфа было совершено покушение. Он шёл по улице вместе с адъютантом штабс-капитаном Бергом и ординарцем поручиком Гайзлером. В это время эсер Н.В. Коршун, сидевший на лавке, бросил им под ноги «разрывной снаряд», но устройство сработало наполовину: генерал, адъютант и ординарец были лишь оглушены взрывом. Террорист был арестован и судим военно-полевым судом.

Решительные действия Ренненкампфа в ходе войны и успешные действия по ликвидации беспорядков в тылу армии привели к дальнейшему продвижению по службе, и он, будучи с 6 декабря 1910 года генералом от кавалерии и с 1912 года генерал-адъютантом, получил назначение командующим войсками Виленского военного округа (20 января 1913 — 19 июля 1914 года).

Естественно, он становится врагом всей «революционной общественности». Впоследствии, затаившие злобу т. н. «либеральные круги» постараются избавиться от опасного для них генерала.

С началом Первой мировой войны Ренненкампф получил командование 1-й армией Северо-Западного фронта во время Восточно-Прусской операции 1914 года. 17 августа его войска перешли границу Восточной Пруссии, а уже через три дня нанесли поражение 8-й германской армии генерала М. фон Притвица в битве при Гумбиннене, однако из-за неверной оценки действий противника Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта генералом Жилинским победа под Гумбинненом не получила своего развития. После битвы при Гумбиннене Ренненкампф по приказу Жилинского повёл наступление на Кёнигсберг, а не на соединение со 2-й армией. Это позволило немецким войскам выйти из-под удара, перегруппироваться и контратаковать, что послужило одной из главных причин последующего поражения 2-й армии в битве при Танненберге (конец августа).

Этим обстоятельством и воспользовались все бесчисленные недоброжелатели генерала, чтобы наперебой его очернить. Родилась легенда «бездействия» и ещё более фантастические его объяснения. «Общественное же мнение» искало просто «изменника». Немецкая фамилия генерала давала, казалось бы, логичное объяснение.

Тщательно исследовавший в эмиграции эту операцию, известный военный историк профессор генерал Головин пишет:

«В действиях 1-й армии нельзя найти причин неудачи постигшей нашу 1-ю операцию в Восточной Пруссии. И войска, и сам командующий армией, с полным напряжением сил исполняли всё, что от них требовал Главнокомандующий Северо-Западным фронтом».

В 1915 г. генерала встретил в Петрограде его старый подчинённый В. Н. фон-Дрейер. Вот что он вспоминает:

«Мы сидели в директорской ложе, ели, пили, смотрели на сцену, слушали хоры. Ренненкампф сидел грустный, ему видимо было не до веселья. И даже боевой номер кафэ-шантана Родэ не мог вывести Ренненкампфа из состояния подавленности, замеченной всеми. Он много пил и, не выдержав вдруг начал говорить о том, как с ним несправедливо поступили. «Меня отстранили от командования армией совершенно ни за что; и всё это по проискам Сухомлинова. Я просил дать мне любое назначение, готов был принять даже эскадрон лишь бы не оставаться здесь, без всякой пользы, без всякого дела; мне даже не ответили».

И вдруг к нашему ужасу и конфузу, этот сильный, мужественный и храбрый генерал залился горючими слезами".

Можно предположить, что если бы в феврале 1917 г. в Пскове был не генерал Рузский, а генерал Ренненкампф, то совета отрекаться он бы Государю не дал.

Павел Карлович до конца оставался верен присяге, Царю и России, после февральского переворота он был арестован, пробыл до конца октября в крепости, после чего случайно отпущен. Не приняв власть большевиков, он уехал на Дон и проживал в Таганроге. Однако в феврале 1918 года после двух месяцев героической обороны города отрядом полковника Кутепова и туда пришли красные.

Старый и больной генерал с тоской и надеждой наблюдал за Добровольческой армией генерала Корнилова, ушедшей в Ледяной поход. По словам его вдовы, он мечтал присоединиться к борцам с большевизмом, но в силу возраста не мог в одиночку искать их в степи. Но и служить врагу он не собирался, скрывшись под паспортом греческого подданного, однако красный командующий Антонов-Овсеенко приказал найти генерала любой ценой и 2 марта он был схвачен, после чего доставлен в штаб к Антонову-Овсеенко.

Почти месяц большевики издевались над старым генералом, пытаясь заставить Павла Карловича вступить в руководящую должность в их «армии», но он был непреклонен. Честь и Родина для русского генерала с немецкой кровью были превыше всего и он не мог предать свои убеждения, предать Россию и забытого всеми Царя, выбрав смерть.

1 апреля избитого, едва передвигающего ноги генерала палачи потащили за город (у Балтийской железнодорожной ветки, в 2 км от Русско-Балтийского снарядного завода, эвакуированного из Ревеля в Таганрог в 1916 году). Там разыгралась последняя драма в жизни русского героя. Стойко переносил Павел Карлович все глумления, его били ногами и прикладами, кололи штыками, оскорбляли и плевали в лицо.

Старый генерал не проронил ни стона, с презрением он смотрел на своих убийц, пока мог это делать. Под конец ему выкололи оба глаза, а затем зверски добили, когда лицо и тело Павла Карловича уже представляли из себя сплошную ужасную рану без живых мест.

Генерал Ренненкампф принял мученическую смерть, но не изменил России, Царю и Богу, не стал палачом и предателем.

Будучи чистокровным немецким аристократом, он верно служил России. Враги и завистники оклеветали его еще при жизни, но своею смертью генерал ответил на все обвинения подлецов и лжецов, не способными сделать тот выбор, который сделал он, сохранив честь русского генерала, он остался человеком, несмотря ни на что.

В тот же день большевицкие палачи ворвались в дом, где скрывалась семья генерала. Его супруги там не было и красные схватили только её дочь от первого брака Ольгу, которую Павел Карлович удочерил и любил как родную. Садисты с красными звездами на фуражках жестоко надругались над 17-летней девушкой и искалечив её, затем зверски добили, бросив изуродованное тело прямо во дворе.

Генерал и его приемная дочь были похоронены на Старом Таганрогском кладбище, их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами 3-й Киевской школы прапорщиков, также ставшими жертвами террора. Позже их могила была уничтожена победившими хамами, которые стремились стереть память о своих жертвах, очернив их.

Так красные расправлялись с цветом русского народа, с теми, кто не предал Россию, не оскотинел и не потерял человеческое достоинство, данное Богом. Этого простить и забыть нельзя никогда, а иначе кровь убиенных падёт на каждого, кто промолчит и не осудит палачей.

Ныне имя генерала Ренненкампфа постепенно очищается от коросты лжи, выходят объёмные труды, в которых опровергается вранье и открывается истинная благородная суть подлинного героя России Павла Карловича Ренненкампфа.

Киот Святому Апостолу Павлу — Небесному покроваителю генерала П.К. Ренненкампфа

В 2015 году во Всесвятском храме на Старом Таганрогском кладбище, в котором перед похоронами отпевали генерала, установили киот в честь Святого Павла — его небесного покровителя.

Примерно в то же время местными краеведами было обнаружено само захоронение, было дано обещание привести могилу в надлежащий вид и установить над ней достойный героев памятник. Однако прошло уже несколько лет, а ровный клочок земли так и остался нетронутым. На все вопросы звучит либо молчание, либо испуганный шепот, а на деле никто в точности не знает, будет ли в действительности исполнено обещание. Пошел откат обратно к совдепии, и имена героев снова режут глаза тем, кто загоняет Россию за решетку ГУЛАГа.

Но память об истинных сынах и дочерях России не искоренить, они живы в нас, их имена символ настоящей России!

Царствие небесное и вечная память новомученикам Павлу Карловичу Рененнкампфу, его дочери Ольге, а также всем, кто остался верен до конца, положив душу за честь и правду!

PS. Хотелось бы добавить, что подчиненные очень любили генерала Ренненкампфа и уже после его смерти, находясь в Эмиграции, один из его офицеров написал стихотворение памяти Павла Карловича:

Наш генерал

Встаёт передо мной из сумрака побед забвенья

Наш вождь былых побед, любимый командир.

Вон он: спокойный взор без страха и сомненья

И Войска Забайкальского мундир (генерал любил его носить).

Кто с ним служил и жил, кто вместе с ним сражался,

Не сможет позабыть его уже во век,

Он в памяти своих соратников остался —

Бестрепетный герой и честный человек.

Во множестве боев, от Дальнего Востока

До Пруссии донёс он боевую честь.

Он рыцарь был без страха и упрека,

Пред Родиной его заслуг не перечесть.

Он был слугой Царю и другом офицерам

И, строгий командир, солдатам был отцом…

Он в армии всегда был доблести примером

И службою своей, и жизнью, и концом.

И всякий знал, что «Желтая опасность»

(Так звался Ренненкампф среди своих друзей)

Есть снисходительность, приветливость и ясность,

И смело шёл к нему с невзгодою своей.

И в страшный час измены, шатаний и волнений

Он чистым сохранил дворянской чести щит.

Он, он вышедший живым из множества сражений,

Руками грязными мятежников убит.

Угодно было так Святому Провиденью.

Спаситель Франции, наш командир-отец,

Склоняюсь пред твоей страдальческою тенью

Я, первый армии и воин, и певец.

Н. Михайлов. Афины. 4 сентября 1936 года.

Стихотворение впервые было опубликовано в вестнике Елизаветградских Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Николаевны гусар. Югославия. 15 марта 1937 года.

Мемориальная доска генералу Павлу Карловичу Ренненкампфу работы скульптора Дмитрия Лындина

Источники:

Андоленко С. П. Ренненкампф Возрождение № 221, май 1970

Голицын В. В. Генерал Павел Карлович Ренненкампф. Генералы Великой войны. М.: 2014.

Дроздов С. Ренненкампф, трагедия генерала.

Пахалюк К. А. «Мог быть Мюратом, если бы жил сотней лет раньше». Генерал П. К. фон Ренненкампф в годы Первой мировой войны // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Серия «История и политология». — 2012. — № 4. — С. 46—56.

Пахалюк К. Боевые действия в Восточной Пруссии в Первую мировую войну. Указатель литературы. 2-е изд. Калининград, 2008

Португальский P. M., Алексеев П. Д., Рунов В. А. Первая мировая в жизнеописаниях русских военачальников. — М.: 1994.

Ренненкампф П. К. Мукденское сражение: 20-днев. бой моего отряда от Цинхэчена до Мацзяндана. — СПб., 1908.

Эдлер фон Ренненкампф В. Н. Воспоминания / сост., подгот. текста и примеч. Н. С. Андреевой. — М., 2013.

Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. — М.: 1997.

https://tverdyi-znak.livejournal.com/3 449 114.html