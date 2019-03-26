Священномученик Николай Попов родился 6 мая 1864 года в семье урядника станицы Преображенской Харитона Ивановича Попова (1834−1925) и дочери священника станицы Мигулинской Александры Петровны.

У Харитона Ивановича и Александры Петровны было девять детей: четыре сына — Николай, Пётр (1867−1960, генерал от кавалерии, похоронен на Свято-Владимирском

кладбище г. Джексон, США)., Александр (1870−1933, протоиерей, умер в ссылке в Сыктывкаре), Иван (1874−1920, священник, умер от тифа, похоронен на семейном кладбище на даче отца), и пять дочерей — Екатерина (1859г.р., умерла в годы Великой Отечественной войны), Мария Автономова (1877−1958), Неонила (1868−1909), Ольга (1879−1965), Серафима Кожина (1872−1949). В семье дети воспитывались в любви и строгости, в том благодатном патриархальном духе, который будущий мученик Христов благоговейно хранил всю жизнь.

Отец Николая — Харитон Иванович — был личностью замечательной: казак, движимый пламенной любовью к родному краю, он обладал редкой целеустремленностью и неиссякаемой энергией. Посвятив всю свою долгую, более чем 90-летнюю, жизнь изучению истории и культуры Донского края, Харитон Иванович был одним из инициаторов создания и первым директором Музея Донского Казачества. Общественную деятельность Харитон Иванович сочетал с жертвенным служением ближним, а ближним для него был тот, кто обращался к нему с какой-либо просьбой. Николай вдохновенно воспринял отцовский пример жертвенного служения людям, любви к родной земле и личного благочестия. Глубокое влияние на Николая оказала его мать — Александра Петровна. Именно она заложила религиозно-нравственные основы в характере сына.

Ранее детство Николай провёл в семье родителей матери. В большой станице, где они жили, царил традиционный казачий уклад. Имея в лице своего деда-священника живой пример искренней любви к Церкви Христовой, Николай всем сердцем полюбил храм Божий и церковную службу. Дедушка прививал восприимчивому к духовной жизни внуку прилежание в молитве, обучал его чтению и пению, воспитывал в нём христианские добродетели. Благодаря этому доброму влиянию будущий пастырь Христов уже в детстве возжелал и взыскал более приобретений этого мира пребывать в доме Господнем во все дни жизни своей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его (Пс. 26, 4).

Вскоре семья Поповых переехала в Новочеркасск, где Николай поступил в гимназию. В отроческом возрасте проявились главные черты характера будущего священномученика Николая — целеустремленность, открытость, верность своим убеждениям. Николай был энергичным, пылким юношей. Он пользовался большим уважением среди своих сверстников за честность, отзывчивость, верность слову, поэтому его в гимназии называли по отчеству — «Харитоныч».

Семья Харитона Ивановича и Александры Петровны Поповых. Николай (1864−1919) сидит крайний справа

После окончания шестиклассной гимназии Николай поступил в Харьковское земледельческое училище, где прилежно изучал агрономию и другие науки и одним из лучших окончил его полный курс.

В эти годы в душе Николая происходила серьезная внутренняя работа, выбор дальнейшего пути жизни, который он со всей ревностью искреннего сердца решил посвятить служению горячо любимому Донскому краю. Николай вновь и вновь размышлял о правильности своего выбора. В его душе загоралось пламенное желание служить людям. Он сомневался, достаточно ли ограничиться одним внешним служением, стать специалистом и помогать народу в ведении хозяйства? Душа молодого человека переживала неполноту такого служения. Воспитанный в атмосфере духовности, Николай понимал, что одними человеческими силами и знаниями исправить жизнь невозможно, что корень бед лежит гораздо глубже, чем несправедливое экономическое или общественно устройство. Главная беда православного народа в духовном невежестве, которое помрачает в человеке образ Божий, вносит в личную и общественную жизнь свои разрушительные последствия.

Именно в это время у Николая созрело решение встать на путь духовного служения, и, по прошествии нескольких лет Николай Харитонович поступил на пятый курс Донской семинарии, где с глубоким интересом занимался изучением богословских наук. После окончания он семинарии женился на Зинаиде Георгиевне (1876-умерла после 1950), урожденной Желткевич, дочери священника. Впоследствии в семье родились дети: Феодора (1896-после 1916, училась в Ростове в Донском епархиальном училище, умерла от холеры), Юлия (1901−1978, в замужестве Никольская, училась в Донском епархиальном училище), Александра (1912-умерла после 1950), Мария (1910г.р., жила в Москве), Николай (1905г.р., учился в Новочеркасском духовном училище, детей не было, умер в 1930-х гг.), Елена (1899г.р., училась в Донском епархиальном училище, похоронена на Северном кладбище г. Ростова-на-Дону)

Своё пастырское служение будущий священномученик Николай Попов начал в 1893 году в Успенской церкви станицы Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий (Миролюбов) рукоположил Николая Харитоновича во диакона к Успенской церкви. Около года он состоял законоучителем Аксайской церковно-приходской школы и в ноябре 1894 года архиепископ Донской и Новочеркасский Донат (Бабинский-Соколов) рукоположил диакона Николая во пресвитера.

Отец Николай сразу поехал на новый приход в хутор Колодезный Мигулинской станицы Верхне-Донского округа. Хутор Колодезный представлял собой удалённое от дорог, заброшенное в степи селение. Молодой священник столкнулся с суевериями, пьянством, невежеством. Нелегка была и материальная жизнь — вместо храма — молитвенный дом, рядом с которым располагалось скромное жилище священника. Но отца Николая не смутили ни удалённость от мира его прихода, ни грубость нравов станичников, ни житейские тяготы.

Отец Николай всего себя отдал служению Богу и духовной помощи своим прихожанам. Истовое и вдохновенное богослужение ревностного батюшки, производило на жителей хутора Колодезного неизгладимое впечатление. Главное внимание он уделял совершению Божественной литургии, в которой черпал силы для своего пастырского служения. Отец Николай часто проповедовал, организовывал воскресные беседы. Он был утешителем многих страждущих, его слово воспринималось слушателями так, как впитывается дождь в иссохшую землю. Паства потянулась к искреннему и любящему священнику.

Первым делом отец Николай начал строить учительскую школу с общежитием, которая предназначалась не только для обучения детей, но и для подготовки будущих преподавателей. В школе могли обучаться также и дети из неимущих семей, что давало возможность любому одарённому юноше сделать здесь свой первый шаг в жизнь. Без устали трудился отец Николай над своим любимым детищем. Он заботился о быте своих воспитанников, на собственные деньги заказывал учебники, тетради, учебные пособия. Любовь к знаниям, привитая в детстве отцом, проявилась здесь в полной мере. Все получаемые от благотворителей средства батюшка жертвовал на школу и библиотеку. Одним из жертвователей на Колодезную учительскую школу был и святой праведный Иоанн Кронштадтский, который откликнулся на обращение к нему отца Николая. При школе была устроена ферма и подсобное хозяйство. Пастырь Христов на практике применял знания, полученные им в Земледельческом училище. Он организовал правильное возделывание земли, ведение крестьянского хозяйства, обучал этому своих учеников и местных жителей.

Ревностным служением, заботой о простых людях отец Николай стяжал любовь казаков-станичников и вскоре вокруг Христова пастыря собрался крепкий приход.

На непростом поприще священнического служения надёжной опорой и верной помощницей отца Николая была его матушка Зинаида Георгиевна. Трудно было молодым супругам обустраиваться на заброшенном хуторе, вдалеке от друзей и родных. Много испытаний и скорбей пришлось перенести им. Ко всем жизненным тяготам прибавилась тяжелая болезнь и неудачные роды матушки Зинаиды. Все скорби отец Николай переносил с терпением и упованием на милость Божию.

Отцу Николаю не суждено было служить на хуторе Колодезном до конца своих дней. Честная и прямая позиция священника раздражала, а иногда даже пугала богатых и знатных станичников. Многие из них, живя нечестно, боялись обличения в неправде со стороны уважаемого пастыря. Начались интриги, клевета, сплетни. Больно и горько было отцу Николаю видеть открытую вражду со стороны близких ему людей. После шестилетнего служения батюшка по собственному прошению был переведён в другое благочиние, передав церковь и школу на хуторе Колодезном своему младшему брату отцу Иоанну.

С 1 августа 1901 г. до мученической кончины отец Николай служил в Иоанно-Богословской храме хутора Верхне-Гнутова станицы Есауловская Цимлянского благочиния (ныне Чернышковский район Волгоградская области).

Стараниями прихожан на церковной усадебной земле еще в 1896 г. был построен церковный дом, в котором отец Николай прожил со своей семьей почти 18 лет. Уже через несколько лет заботами батюшки был отремонтирован и украшен живописью храм, вызолочены купола, организован церковный хор.

Попечением отца Николая на хуторе была построена новая школа, в которой он ежедневно сам вёл занятия с детьми, а в воскресные дни — со взрослыми. Отец Николай был председателем приходского попечительства при церкви, законоучителем Верхне-Гнутовской, Соколовской и Бирюковской церковно-приходских школ, а также Елкинской, Соколовской и Бирюковской школ грамоты, членом Второго Донского окружного отделения Епархиального училищного совета. С ноября 1906 г. по 1908 г. отец Николай был цензором проповедей по Цимлянскому благочинию. С декабря 1906 г. он являлся Цимлянским благочинным.

По сведениям его племянника А.П.Кожина (литературный псевдоним — Дегтевский), отец Николай старался оказывать прихожанам посильную медицинскую помощь: «…Видя беспомощность казаков в медицинском отношении, он выписывает ворох лечебников, книг, журналов и другой литературы по медицине, читает, ездит к врачам, советуется и приобретает элементарные знания, закупает лекарства и начинает оказывать медицинскую помощь больным. Лечит он бесплатно, осторожно, тяжело-больных направляя к специалистам, и около гнутовского батюшки, как около земской больницы, всегда стояли подводы с больными. Всех их он лечит и лекарством, и добрым словом, и советом…»

В 1915 г. при церкви уже действовала своя библиотека с книгами для чтения, а также с журналами и книгами религиозного и миссионерского содержания. За свою подвижническую деятельность добрый пастырь был награждён многими церковными наградами.

С началом Первой Мировой войны грозная атмосфера надвигавшейся смуты все более сгущалась, сначала грянул Февральский, а затем Октябрьский переворот.

Неспокойно стало на Дону. С возвращением с фронта воинских частей возрастало в среде казачества революционное движение, а с ближайших железнодорожных станций стали подтягиваться толпы «красных гвардейцев» в поисках лёгкой наживы. Вскоре безбожные правители объявились в Новочеркасске. По всему Дону прокатилась волна вооружённых выступлений, и власть в столице Войска Донского вновь вернулась к всенародно избранному атаману. Но огонь Гражданской войны более и более разгорался, разрушая Отечество.

Всё это время отец Николай оставался со своими хуторянами, разделяя с ними трудности и скорби военного времени. Оккупация донских станиц красноармейцами сопровождалась проведением массового террора. Храм в Колодезном был разрушен, а сам хутор сожжен. В 1918—1919 гг. в Донской обл. было убито около 30 священнослужителей.

К зиме 1918−1919 года линия фронта вплотную приблизилась к Верхне-Гнутову, потянулись беженцы, не хватало продуктов и медикаментов. Разразилась эпидемия тифа, люди умирали десятками в день. Несмотря на уговоры хуторян, на опасность заражения, отец Николай отказался покинуть свою паству и остался в Гнутове, полный решимости до конца пронести свой крест пастырского служения. Батюшка самоотверженно исполнял свой долг — ездил по станице, исповедовал, причащал больных и умирающих. Однажды только за один день он напутствовал Святыми Тайнами 27 человек, но к вечеру слёг, заразившись тифом. Хуторяне решили спасти своего батюшку и под грохот орудий отправили его в Новочеркасск. Было уже поздно: в ближайшем хуторе обоз настиг «красный» отряд, и растерявшиеся беженцы бросили отца Николая в подводе на улице.

В этот раз Господь сохранил Своего угодника. Подобрал батюшку учитель местной школы, который оказал ему медицинскую помощь и укрыл от ареста. Отец Николай с радостью узнал в своем спасителе бывшего ученика Колодезной школы. Вскоре приехала матушка Зинаида и забрала батюшку домой.

Болезнь протекала тяжело. Только через два месяца смог отец Николай подняться с постели. Не дождавшись полного выздоровления, он начал совершать богослужения в своём доме. Несмотря на недовольство новой власти, вновь потянулись хуторяне к своему духовному отцу за утешением и поддержкой. Первый раз в конце марта отец Николай вышел из дома, чтобы в храме напутствовать прихожан Святыми Тайнами. К вечеру того же дня он вернулся усталый, но отдохнуть ему не пришлось. Хуторской ревком постановил произвести у отца Николая обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями.

В то время ревком возглавлял красный комиссар по прозвищу Махор. До революции он занимался извозом и бывал в гостях у батюшки, даже сидел с ним за одним столом. Во время обыска в доме отца Николая комиссар увидел на стене фотографию его брата — походного атамана Петра Харитоновича Попова, который возглавил часть донских казаков против новой безбожной власти. Этого было достаточно, чтобы вынести батюшке смертный приговор. Двух арестованных с ним хуторян расстреляли в тот же день. Зная, что местные жители очень любили отца Николая, комиссар не посмел сразу привести свой замысел в исполнение. Три дня держали пастыря Христова под арестом. Все это время вокруг тюрьмы стояли подводы с людьми, умолявшими комиссара отпустить батюшку причастить Святых Христовых Таин умирающих. Махор был вынужден всякий раз соглашаться, и арестованный священник под конвоем три дня ездил по хуторам, напутствуя тяжелобольных.

Приближался праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Отец Николай попросил принести ему в застенок Святой Евангелие и иконы. Вместе с другими арестованными он, подобно первым мученикам, превратил тюремную камеру в дом молитвы. Решив расправиться с ненавистным арестантом как можно скорее, комиссар отправил отца Николая на станцию Морозовскую, где находился в то время окружной ревтрибунал. Приговор, который выносил осужденным Морозовский трибунал, почти всегда был одним и тем же — смертная казнь. О жестокости этого трибунала ходили страшные слухи.

В своем прощальном письме священномученик Христов с удивительным мужеством писал своим родным, чтобы те «простили все своим врагам, простили и его мученическую смерть». Прощаясь с супругой из окна здания ревтрибунала, отец Николай показал рукой на песок. Этим он дал понять, что его ожидала смерть на песчаном карьере недалеко от станции Морозовской.

Только спустя три месяца, после освобождения округа от красных, родственники смогли отыскать и опознать тело мученика Христова. Раскапывая сотни могил замученных большевиками, дочь отца Николая опознала изрубленное палачами тело своего отца. Было принято решение захоронить честные останки отца Николая в ограде гнутовской церкви, которую горячо любил верный пастырь Христов. Трогательной и печальной была встреча батюшки со своими духовными чадами. По воспоминаниям очевидцев весь хутор вышел за реку, чтобы встретить подводу с телом своего духовного отца. Под колокольный звон и молитвенное пение заупокойной литии со слезами прощались верующие гнутовцы со своим пастырем. После прощания тело священномученика Николая было погребено за алтарной частью храма. Долгое время ходили гнутовцы на эту могилу, пока жестокое время и жестокость человеческая не сравняли с землей сначала могилу, а потом и сам храм.

Память о мученике не исчезла. Передавалась она из поколения в поколение гнутовскими жителями. Хранил память о сыне и Харитон Иванович Попов. Он бережно собирал письма отца Николая в своём архиве, ставшем тем источником, который донёс до нас живой облик пастыря Церкви, свидетеля веры Христовой — священномученика Николая.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2006 г.

День памяти священномученика Николая Попова в церковных календарях — 13/26 марта, хотя должно быть 26 марта/8 апреля. Это получилось потому, что дата мученической кончины была взята из белогвардейского еженедельника «Донская волна», в котором события освещались по старому стилю, хотя страна уже перешла на новый стиль

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