Преподобномученица Анна родилась в 1881 году (по другим данным в 1885 году) в деревне Луговое Семеновского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина Ивана Ежова. В 1900 году она поступила в число насельниц Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря, в котором подвизалась под началом игумении Марии (Соболевой). В монастыре безграмотная Анна безропотно и со смирением исполняла самые тяжёлые послушания.

В 1921 году Анна Ежова, вместе с другими насельницами, по ходатайству новой настоятельницы игумении Назареты была определена в число указных послушниц Крестовоздвиженской обители, а затем приняла иноческий постриг. После закрытия монастыря безбожниками монахиня Анна первоначально, как и многие сестры, осталась жить в одной из монастырских келий, которые были превращены властями в коммунальные квартиры.

В 1930-е годы монахиня Анна подвизалась в качестве певчей, псаломщицы и уборщицы при Рождественском храме в посёлке Гнилицы Автозаводского района города Горького. 4 августа 1937 года она была арестована вместе со священнослужителями этого храма и псаломщиком Иаковом Гортинским по обвинению в антисоветской агитации. При аресте у неё изъяли два альбома с фотографиями, личную переписку и небольшую сумму денег.

Во время следствия монахиня Анна содержалась в Горьковской тюрьме. При допросе она заявила:

— Я никакой контрреволюционной работы не вела, и даже понятия о ней не имею.

На вопрос следователя:

— Что вы говорили о Конституции?

Монахиня ответила:

— Мы вообще ничего не говорили. Нам жилось хорошо без конституции, также живём и при ней. А никаких политических разговоров не вела, и говорить больше не хочу.

В обвинительном заключении сказано, что Анна Ежова «вела систематическую контрреволюционную агитацию, являясь членом эсеровской контрреволюционной группы».

Добиваясь признаний, 17 августа следователь провёл очную ставку монахини Анны с другой арестованной, инокиней Марией Григорьевной Владимировой:

— Обвиняемые Ежова и Владимирова друг друга знают и вражды между собою не имеют.

— Вопрос обвиняемой Владимировой: вы в своих показаниях указали, что вместе с вами в контрреволюционной группе церковников состояла Ежова. Подтверждаете ли вы это?

— Подтверждаю. Ежова Анна также принимала участие в контрреволюционной группе церковников.

— Вопрос обвиняемой Ежовой: подтверждаете ли вы показания Владимировой?

— Нет.

— Вопрос Владимировой: в чём выражалось участие Ежовой в контрреволюционной деятельности группы?

— Как я уже показала, деятельность контрреволюционной группы заключалась в систематической агитации и распространении среди населения враждебности к советской власти. Для этого мы, монахини, часто собирались как у Виноградова, так и в других местах и при всех удобных случаях проводили контрреволюционную деятельность. Ежова вместе с остальными участниками группы была также враждебно настроена по отношению к советской власти, разделяла контрреволюционные взгляды группы и принимала в её работе активное участие.

— Вопрос обвиняемой Ежовой: признаёте ли вы себя виновной?

— Нет.

21 августа 1937 года Тройка НКВД приговорила монахиню Анну к расстрелу. Анна Ежова была расстреляна 29 августа 1937 года и погребена в общей безвестной могиле.

Преподобномученица Анна (Ежова) прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

«Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.