Мученик Иаков Иванович Гортинский родился 29 января 1899 года в селе Лесуново Горбатовского (ныне Сосновского) уезда Нижегородская губернии в семье священника Иоанна Гортинского. Женился, в семье родилось трое детей. Жил Иаков Иванович в посёлке Гнилицы Автозаводского района города Горького. Служил псаломщиком в поселковой церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Работал механиком при 3-й инфекционной больнице Горьковского автозавода.

4 августа 1937 г. арестован по обвинению в «участии в церковной контрреволюционной группе» вместе с монахиней Анной Ежовой. При аресте были изъяты Библия, Евангелие, Церковный служебник, книга «История Русской Церкви» и 17 руб. николаевских денег. 13 августа состоялся допрос. Виновным он себя не признал. 21 августа Особой тройкой УНКВД по Горьковской области приговорён к расстрелу. Казнён 29 августа 1937 года и погребён в безвестной могиле.

Мученик Иаков прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников российских