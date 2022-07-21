Священномученик Александр Попов родился в 1870 году. В двенадцать лет он поступил в Пермскую Духовную семинарию, во время обучения в которой показал себя весьма способным учеником: в 1888 году он окончил семинарию в числе лучших по первому разряду. Женившись, Александр Иванович начал своё служение псаломщиком в 1890 году, а 9 мая 1892 года был рукоположен в сан диакона Высокопреосвященнейшим Афанасием, архиепископом Екатеринбургским и Ирбитским, в Свято-Духовской церкви Екатеринбурга.

Уже на следующий день в крестовом храме архиерейского дома во время Божественной литургии он был рукоположен во иерея. Двадцатитрехлетний батюшка был направлен для служения в село Травянское Камышловского уезда Пермской губернии, где и прошла вся его дальнейшая жизнь.

Село Травянское было основано на правом берегу реки Исети в 1610—1620-х годах. Через некоторое время жители его переселились на шесть километров севернее первоначального места и обосновались близ озера, берега которого были покрыты густой травой, отчего село и получило название Травянское. Около него находилось несколько болот: Красное, Лебяжье и Чистое.

Первая деревянная церковь была освящена в селе в 1753 году. Здание её простояло в течение девяноста пяти лет, до тех пор, пока в 1848 году его не перевезли в село Волковское. В 1832 году в Травянском был заложен второй, уже каменный храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, с двумя приделами: Богоявления Господня и Праведного Прокопия Устюжского.

В начале XX века численность прихожан Введенского храма превышала шесть тысяч человек, более половины были жителями самого Травянского, а остальные окрестных деревень Большой Грязнухи и Луги. В 1907 году в деревне Большая Грязнуха был построен свой, Спасо-Преображенский, храм, к которому перевели часть причта Травянской церкви, потому что приход Травянского несколько уменьшился.

Помимо исполнения своих пастырских обязанностей, отец Александр также преподавал Закон Божий в церковно-приходской школе деревни Большая Грязнуха, в которой обучалось около семидесяти детей. Кроме того, он был действительным членом Общества взаимного вспомоществования учившим и учащим в церковно-приходских школах и школах грамоты, которое занималось оказанием материальной помощи нуждавшимся учителям, а также членом Православного миссионерского общества по Екатеринбургскому комитету. Поскольку на Урале ещё с конца XVII начала XVIII столетия было много раскольников, скрывавшихся здесь от преследований правительства, деятельность миссионерского общества приобретала здесь особое значение.

В 1904 году отец Александр был утверждён также в должности председателя церковно-приходского попечительства при Введенской церкви, а вскоре на ревностного священника была возложена и ответственная должность следователя по 2-му округу Камышловского уезда, где числилось в то время двенадцать больших сел, а также Каменский завод. С этого времени в его обязанности входило производство следствий по проступкам и преступлениям духовных лиц. Священноначалие, назначившее его на эту должность, безусловно, доверяло ему, зная отца Александра как ответственного и рассудительного пастыря.

Также, согласно определению Духовной консистории от 17 сентября 1912 года, отец Александр был назначен на 1913 год катехизатором по 2-му округу Камышловского благочиния.

За своё усердное служение на благо Церкви отец Александр дважды удостаивался церковных наград: в 1904 году он был награждён скуфьей, а в 1907-м камилавкой.

Но не только священнические труды уготовал Господь отцу Александру. Ему дано было и страдать за Христа, как пишет в своем послании апостол: Вам даровася, еже о Христe, не токмо еже в Него вeровати, но и еже по Нем страдать.

Шла гражданская война. На Урале в Шадринском, Камышловском и других уездах спешно формировались отряды Красной гвардии. Одним из таких отрядов руководил П. Н. Подпорин, происходивший из семьи крестьян, дослужившийся в царской армии до звания унтер-офицера и разжалованный за грабительское нападение на помещичье имение. Подпорин был сослан в Ташкент, откуда спустя некоторое время переехал на Урал, в Камышлов, где стал работать сапожником. После Октябрьского переворота он со своим отрядом принимал участие в борьбе с казачьими войсками атамана Дутова на Южном Урале, затем с частями Чехословацкого корпуса. Летом 1918 года он был назначен командиром нескольких объединенных красногвардейских отрядов, влившихся в части формировавшейся Красной армии.

Позже Подпорин стал командиром 1-го Крестьянского коммунистического полка, оставившего о себе на Урале печальную память своими зверскими расправами над мирным населением, и в особенности над духовенством. Человек в синей рубахе, засаленный, грязный, с впавшими от длительной бессонницы глазами — так описывал его позже один из бойцов полка, а впоследствии известный советский писатель Павел Бажов. Подпорин был массовик, энтузиаст классовой борьбы, у которого чувство не всегда подчинялось рассудку. Он едва ли мог предварительно взвешивать обстоятельства, но зато умел передать свой порыв, своё настроение толпе. Как большинство подобных людей, он легко переходил из одного состояния в другое. Открытый раскатистый смех и ласковый разговор легко сменялись свирепыми криками.

В июле 1918 года отряд Подпорина под напором белых и чехословацких войск отступал через Каменский завод. Свой жестокий нрав красный командир показал уже на следующий день по прибытии в заводской посёлок. Несколько десятков местных жителей были взяты в заложники, все служащие Каменского завода насильно зачислены в Красную армию, заводская касса разграблена, у многих жителей похищен скот, увезён лазарет, оборудованный на деньги жителей На опушке леса напротив вокзала, где в вагонах располагался красный штаб и жил П. Н. Подпорин, производились расстрелы невинных людей: именно там были зверски замучены протоиерей Каменского завода Василий Победоносцев и священник села Верхне-Ярского Иоанн Будрин.

8/21 июля 1918 года красноармейцами отряда Подпорина в селе Травянском были арестованы отец Александр Попов и девять крестьян, которых увезли к полотну железной дороги, в местечко, называемое Половинным. Здесь, отпустив одного из захваченных, безбожники с сатанинской жестокостью стали мучить невинных людей. Некоторые из жителей села слышали крики и стоны страдальцев, но никто не решился прийти им на помощь. Народная память сохранила имя главного палача: это был житель Травянского Лёнька Зуев, которого в селе называли анархистом. Рассказывали, будто Лёнька, озверев, поднял отца Александра на штык, набрал в стакан его крови и выпил.

Вместе со священником принял мученическую смерть и староста Введенской церкви крестьянин Яков Андреевич Зуев. В юности Яков Андреевич служил в Яицких казачьих войсках, а затем женился на крестьянке Евпраксии Константиновне и поселился в Травянском, где прожил всю жизнь.

Кроме отца Александра Попова и Якова Зуева, в Половинном логу погибли крестьяне Андрей Григорьевич Михайлов, Петр Иванович и Косма Иванович Мальцевы, Афанасий Андрианович и Александр Алексеевич Чемезовы, Павел Стефанович Иванов и Мефодий Саввинович Дубровских.

Лишь через несколько дней после убийства в лес отважилась поехать Елизавета, жена Александра Чемезова. В Половинном логу она нашла яму, забросанную ветками, там и оказались тела убиенных. Вернувшись в село, Елизавета рассказала о своей страшной находке мужчинам. Те запрягли лошадей и перевезли изуродованные тела с кровавыми следами штыковых ран останки к церкви. У отца Александра были сломаны позвоночник, рука и челюсть, отрезаны пальцы, на теле остались следы глубоких штыковых ран. Руки у батюшки были скрещенны на груди. У церковного старосты Якова Зуева была снята кожа на голове и на пальцах рук, ноги перебиты, на спине выколота пятиконечная звезда. Увидев обезображенное тело своего мужа, Евпраксия Константиновна упала без чувств. Одному из убитых палачи сломали пальцы рук за то, что он писал иконы.

Через день после убийства невинных людей в село вступили белые. 15/28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, страдальцев отпели во Введенском храме четыре священнослужителя, специально приехавшие в Травянское из Каменского завода и деревни Большая Грязнуха. В отпевании участвовали также три диакона и два псаломщика. Погребли убиенных на площади рядом с церковью. Тогда же в Половинном логу была отслужена первая панихида.

Страшная кара постигла вскоре главного участника убийства Лёньку Зуева. В осеннюю страду 1918 года он, как и все поселяне, безвыездно жил с женой в поле в балагане, сделанном из жердей и обложенном дёрном. Один раз глухой ночью к ним постучали. Лёнька не открыл, и тогда мстители некий поселянин по прозвищу Картыжат и два брата Мальцевых по прозвищу Макарята залезли на крышу и стали прокалывать дерн штыками. Лёнька велел жене бежать в село она побежала по полю, но её настигли и убили. Был убит и он сам. Место его смерти до сих пор называют в народе Лёнков балаган.

Как говорит премудрый Екклесиаст, всему своё время, и время всякой вещи под небом: время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни (Эккл.3.3−5). Прошли годы, минула эпоха, и вот вновь открываются в России храмы, из руин возрождаются монастыри. Милостью Божией в лике святых был прославлен целый сонм новомучеников небесных заступников и предстателей о нас пред Господом. Среди них занимает достойное место и уральский святой священномученик Александр Попов.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

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