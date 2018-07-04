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|Игумен Дамаскин (Орловский)
|04.07.2018
Священномученик Иоанн — Иван Георгиевич Будрин — родился в 1866 году. В 1886 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и в 1889 году был рукоположен во священника к Покровской церкви села Верхний Яр Шадринского уезда Пермской губернии, где и прослужил почти 30 лет вплоть до своей мученической кончины. В 1902 году отец Иоанн был назначен катехизатором. В 1908 году он был награждён камилавкой.
После захвата власти в стране безбожниками наиболее жестокие гонения на Церковь обрушились на Екатеринбургскую и Пермскую епархии. Несмотря на жестокие нравы, пробудившиеся и окрепшие во время гражданской смуты, мужественный пастырь безбоязненно обличал безбожников-большевиков за их беззакония и был ими жестоко замучен 4 июля 1918 года — прежде чем убить, палачи выдергивали у него волосы из бороды и головы.
Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.
Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 383
Собор новомучеников и исповедников Российских
https://rusk.ru/st.php?idar=81124
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