Священномученик Иоанн — Иван Георгиевич Будрин — родился в 1866 году. В 1886 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и в 1889 году был рукоположен во священника к Покровской церкви села Верхний Яр Шадринского уезда Пермской губернии, где и прослужил почти 30 лет вплоть до своей мученической кончины. В 1902 году отец Иоанн был назначен катехизатором. В 1908 году он был награждён камилавкой.

После захвата власти в стране безбожниками наиболее жестокие гонения на Церковь обрушились на Екатеринбургскую и Пермскую епархии. Несмотря на жестокие нравы, пробудившиеся и окрепшие во время гражданской смуты, мужественный пастырь безбоязненно обличал безбожников-большевиков за их беззакония и был ими жестоко замучен 4 июля 1918 года — прежде чем убить, палачи выдергивали у него волосы из бороды и головы.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 383

Собор новомучеников и исповедников Российских