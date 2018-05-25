Мученица Евдокия Петровна Мартишкина родилась в крестьянской семье 1 марта 1880 года в селе Гиблицы Погостинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии.

Грамоте девочке обучиться не удалось, хотя в селе было двухклассное училище. Вероятно, из-за того, что пришлось присматривать в семье за младшими детьми и помогать по хозяйству. Родители воспитали Евдокию в страхе Божием, в любви к Церкви и молитве.

Выйдя замуж за Ивана Мартишкина, Евдокия Петровна всю жизнь прожила в родном селе, занимаясь крестьянским хозяйством. У нее с Иваном было трое сыновей Иван 1906 года рождения, Сергей и Павел и две дочери Пелагея и Зинаида.

В ноябре 1918 года в Рязанской губернии произошло стихийное восстание крестьян, возмущённых насильственной повальной мобилизацией в Красную армию и откровенным грабежом советской властью крестьянских хозяйств под видом различных реквизиций. Большевики жестоко подавили народные выступления путём массовых расстрелов. Муж Евдокии Иван и его брат Василий были расстреляны в числе других 10 ноября 1918 года. Семья Евдокии Петровны осталась без кормильца, но бедная вдова как могла поддерживала гонимых большевиками единоверцев — священников и их семьи. Уповая на милость Божью, она в храме находила утешение в своих скорбях.

Большевики, расправившись с попытками народа сопротивляться своей антихристовой власти, энергично взялись и за уничтожение Православия как такого путём новых, невиданных репрессий против священнослужителей и мирян и ликвидации оставшихся православных храмов.

6 ноября 1937 г. Евдокия Мартишкина была арестована как «активная церковница» с большой группой священнослужителей и мирян Бельковского (Касимовского) района Рязанской области по групповому делу касимовских христиан. Всего по этому делу проходило 27 человек, в числе которых были священники Николай Карасев, Евгений Харьков, Анатолий Правдолюбов, Константин Бажанов, Александр Туберовский, Николай Динариев и другие. Исповедников веры Христовой безбожные власти сначала заключили в касимовскую тюрьму, а затем перевели в тюрьму в Рязань.

Евдокия Петровна обвинялась в том, что «вела среди населения пораженческую агитацию, высказывала пораженческие настроения». На допросе исповдница отвергла все предъявленные ей обвинения. 6 декабря Особой тройкой при УНКВД по Рязанской обл. 23 человека из 27, проходивших по делу, были расстреляны, а четыре женщины и среди них Евдокия Петровна, приговорены к 10 годам заключения в концлагере. Скончалась мученица 25 мая 1938 года в заключении в Ташкенте. Место погребения неизвестно.

Мученица Евдокия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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