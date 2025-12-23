Протоиерей Константин Бажанов родился 3 июня 1879 года в селе Селищи Касимовского уезда Рязанской губернии в семье псаломщика Василия Алексеевича Бажанова и его жены Татианы Исмайловны. В 1900 году окончил полный курс Рязанской духовной семинарии и в августе того же года определён учителем Карамышевской двухклассной школы. 14 октября 1902 года Преосвященным Владимиром (Благоразумовым), епископом Михайловским, викарием Рязанской епархии, определён на священническое место к церкви села Колесниково и 24 ноября того же года рукоположен во священника. С 1903 года отец Константин состоял законоучителем сразу нескольких земских школ: в деревне Норвинов, деревне Акулово и селе Колесниково.

В браке с супругой Евгенией Николаевной он имел семерых детей; сыновей — Владимира и Николая и дочерей — Анну, Клавдию, Антонину, Зинаиду и Александру.

Все 35 лет пастырского служения о. Константин отдал одному приходу Архангельской церкви села Колесниково, которая была построена на народные деньги в 1895 году. Батюшка пользовался большим авторитетом у прихожан, так как был человеком образованным, отзывчивым и трудолюбивым. Кроме исполнения пастырского послушания в церкви, он сам вёл хозяйство, чем, естественно, был близок крестьянству. При таком большом семействе хозяйство отца Константина было весьма скромным: лошадь, две коровы и свинья да дом с надворными постройками.

В 1929 году крестьянство и духовенство было обложено советской властью заведомо непосильными налогами. По стране прокатилась очередная волна «раскулачивания». В это время лишилась своего хозяйства и семья отца Константина Бажанова. Не имея возможности заплатить невыполнимые налоги, он был в 1931 году народным судом осуждён «за невыполнение госообязательств» на полтора года лишения свободы и, как записано в протоколе допроса, «наказание отбыл полностью».

Второй раз протоиерей Константин Васильевич Бажанов был арестован 19 сентября 1937 года как активный участник контрреволюционной организации. На следствии категорически отверг все обвинения, но, несмотря на это, 6 декабря 1937 года постановлением «тройки» при УНКВД по Рязанской области по ст. 58 п. 10−11 был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян в Рязанской тюрьме.

Священномученик Константин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.