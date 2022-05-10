Преподобномученица Мария родилась в 1872 году в селе Дубенька Козельского уезда Калужской губернии в семье крестьянина Павла Носова. В 1893 году она поступила послушницей в Страстной монастырь в Москве, в котором подвизалась до его закрытия, а затем вместе с другими насельницами монастыря, Евдокией и Пелагией Павловыми, Софией Селиверстовой и Верой Морозовой, поселилась в подвальной квартире дома на Тихвинской улице. Некоторые послушницы шили одеяла, другие, как Мария, работали санитарками.

Мария была арестована 25 октября 1937 года, заключена в Бутырскую тюрьму и в тот же день допрошена.

— Ведёте ли вы с сестрами разговоры на политические темы? — спросил её следователь.

— Нет, не ведём, — ответила послушница.

— Следствие располагает данными о том, что вы среди окружающих ведёте разговоры, направленные против советской власти. Подтверждаете ли вы это?

— Нет, — ответила Мария Павловна.

На этом следствие было закончено, и 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу Марию к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 27 декабря 1937 года она прибыла с этапом в Мариинский распределитель Сиблага. Послушница Мария Носова скончалась 10 мая 1938 года в Мариинском лагере в Кемеровской области и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Мария прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 288−289