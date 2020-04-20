Преподобномученица Евдокия — Евдокия Павловна Павлова — родилась 1 августа 1876 года в Москве. Когда ей исполнилось одиннадцать лет, её вместе с сестрой Пелагией, которая была на два года младше, родители отдали на воспитание в Московский Страстной монастырь. Впоследствии сёстры были приняты в монастырь послушницами и подвизались в нём до его закрытия. После разорения обители большевиками несколько монахинь и послушниц сняли полуподвальное помещение на Тихвинской улице, привели его в порядок и поселились в нём, зарабатывая себе на жизнь рукоделием — шитьем одеял. Вместе с Евдокией жила её сестра Пелагия, послушницы Вера Морозова[1], Мария Носова[2] и София Селиверстова[3]. Все они, как и в монастыре, исполняли молитвенные правила, иногда приглашали для служения молебнов священников.

Послушницу Евдокию арестовали 25 октября 1937 года и, заключив в Бутырскую тюрьму, в тот же день допросили. Следователь спросил послушницу, был ли кто из её родственников арестован советской властью и кому она оказывала помощь из находящихся в заключении. Послушница ответила, что посылала посылку в лагерь племяннику, а также находящемуся в узах священнику.

— Следствие располагает данными, — заявил ей следователь, — что вы среди окружающих вели антисоветские разговоры, дайте по этому вопросу правдивые показания.

— Я никогда антисоветских разговоров не вела, — ответила Евдокия Павловна.

На этом допросы были закончены, и стали вызываться свидетели. Был вызван сосед послушниц по дому. Он показал, что никаких антисоветских разговоров от монашек не слышал, — лишь однажды, проходя мимо, услышал, что они промеж себя говорили, что им, старухам, негде теперь помолиться; видел также, что приходил к ним несколько раз священник.

Во время его рассказа следователь что-то писал в протоколе допроса — как предположил свидетель, записывал то, что он говорил, а затем попросил расписаться. Свидетель поставил подпись, не читая протокола допроса, в котором следователь написал будто бы послушницы вели антисоветскую и контрреволюционную деятельность.

Затем в качестве свидетельницы была вызвана соседка, работавшая надзирательницей в Бутырской тюрьме. Она показала, что проживающие в их доме послушницы ведут контрреволюционную агитацию, часто их квартиру посещают социально чуждые люди: попы, дьячки и другие служители культа, с соответствующими разговорами на политические темы.

16 ноября 1937 года один из следователей, начальник Свердловского районного отдела УГБ НКВД по Московской области Белышев[4], ведший дело монахинь и послушниц, составляя обвинительное заключение, написал: «После ликвидации Страстного монастыря. группа монашек поселилась в одной квартире, в которой организовывали нелегальные моления. Будучи враждебно настроены к советской власти, среди окружающих вели систематическую контрреволюционную агитацию, в процессе которой распространяли клеветнические измышления о жизни трудящихся, всячески дискредитировали отдельные мероприятия партии и правительства»[5].

19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу Евдокию к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 27 декабря 1937 года она вместе с этапом прибыла в Мариинский распределитель Сиблага. Послушница Евдокия Павлова скончалась 20 апреля 1939 года в концлагере НКВД в Новосибирской области и была погребена в безвестной могиле.

В 1940 году одна из арестованных послушниц потребовала пересмотра дела, и тогда снова были допрошены свидетели. Вместо надзирательницы Бутырской тюрьмы пришла её сестра, жившая в том же доме, которая показала, что её сестра на допрос «сама явиться не может, так как она осуждена за клевету. к двум годам лишения свободы..» «Я. знала жильцов нашего дома, бывших монашек. — сказала она. — Плохого я о них ничего не знаю, антисоветских разговоров никогда от них не слышала. Они были очень трудолюбивые..» [6]Несмотря на оправдывающие свидетельские показания, приговор не был отменён, на том основании, что арестованные долгое время находились в монастыре и поэтому принадлежат к социально опасным элементам.

Преподобномученица Евдокия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших

Примечания:

[1] Преподобномученица Вера (Морозова); память празднуется 13/26 февраля.

[2] Преподобномученица Мария (Носова); память празднуется 27 апреля/10 мая.

[3] Преподобномученица София (Селиверстова); память празднуется 15/28 февраля.

[4] Белышев С.К., 1900 г. р. С 1919 года — член большевистской партии и с того же года комиссар Вологодского военкомата и секретарь районного комитета партии Вологодского уезда. С 1920 года — следователь ГПУ; за пять лет Белышев проделал путь от следователя до заместителя начальника Вологодского губернского отдела ОГПУ. Он был заместителем и начальником отделов ОГПУ во времена жестоких репрессий с 1925-го по 1929 год в Архангельской, Ленинградской и Северной областях, сплошь опутанных тогда концлагерями. С 1930-го по 1933 год Белышев — начальник Замоскворецкого районного отдела НКВД в Москве; во время самых беспощадных и кровавых репрессий с 1936-го по 1938 год — начальник Свердловского районного отдела НКВД в Москве, отправивший тысячи людей на казнь и в братские могилы Бутовского полигона. За свою кровавую деятельность награждён в 1937 году значком чекиста. С 1945-го по 1958 год — заместитель председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совмине СССР, учреждения, которое преследовало цели, поставленные перед ним НКГБ СССР, заключавшиеся в уничтожении — разными способами — Русской Православной Церкви.

[5]ГАРФ. Ф. 10 035, д. П-18 155, л. 40−41.

[6]Там же. Л. 53 об.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 123−125