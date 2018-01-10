Священномученик Леонид родился 5 марта 1891 года в Рязани в семье диакона Cергея Ивановича Викторова. Он рано остался сиротой, и его приняли на бесплатное обучение в Рязанскую Духовную семинарию, по окончании которой он поступил псаломщиком в Преображенский храм села Болошнева Рязанского уезда Рязанской губернии, строителем и первым настоятелем которого был его дед, протоиерей Иоанн Викторов. В дальнейшем настоятелем храма в Болошневе стал отец Михаил Викторов, дядя Леонида Сергеевича.

8 ноября 1912 года псаломщик Леонид епископом Рязанским Димитрием (Сперовским) был рукоположен в сан диакона, а вскоре — в сан священника, и назначен настоятелем Богородице-Рождественской церкви в селе Курбатове Ряжского уезда Рязанской губернии. В том же году он был назначен заведующим церковно-приходской школой того же села.

Почти двадцать лет отец Леонид служил в Курбатове. В семье батюшки родилось девять детей, но четыре дочери умерли в младенчестве. В ходе кампании по организации колхозов Курбатовский храм был закрыт, семья отца Леонида с пятью малолетними детьми репрессирована и выселена из собственного дома.

В 1931 году отец Леонид получил должность настоятеля храма села Павлищева Рязанского района вновь образованной Московской области, куда его семья переехала из Курбатова. Через несколько месяцев была закрыта и эта церковь, после чего отец Леонид с семьей вернулся в село Болошнево. К тому времени священник местного храма, дядя отца Леонида отец Михаил Викторов, был арестован. Заступив на его место, отец Леонид вёл активную приходскую деятельность в течение последующих пяти лет.

В 1936 году он, как и все священнослужители был лишён большевиками гражданских прав, и его дочерей Александру и Елену не принимали в учебные заведения для продолжения образования, и им пришлось уехать в педагогическое училище в село Тума.

В начале 1936 года был арестован архиепископ Рязанский священномученик Иувеналий (Масловский), вслед за чем начались аресты других священнослужителей епархии. Отец Леонид по ночам, когда обычно производились аресты, стал уходить ночевать в соседние деревни. Дочь Зинаиду прятали на колокольне. В селе Болошнево объявили: «Кто приютит священника или члена его семьи, будет арестован и сослан».

Ночью 20 февраля 1936 г. отца Леонида отыскали в соседней деревне и арестовали, привезли в церковную сторожку и потребовали отдать церковную казну. Не найдя никаких денег и ценностей, чекисты забрали батюшку в тюрьму. При аресте у него изъяли также его личный дневник и переписку. Последние слова отца Леонида, перед тем, как его увезли, были обращены к старшей дочери Анне: «Не оставляй детей и мать, я обязательно вернусь. Храни вас Господь!»

Отец Леонид с супругой Анной и детьми, 1925 г.

4 апреля 1936 года Особое Совещание при НКВД СССР по сфабрикованному групповому делу в отношении рязанских священников и мирян признало их виновными по статьям 58−10, 58−11 УК РФСФР. Отцу Леониду вменили «участие в контрреволюционной группе церковников, возглавляемой архиепископом Иувеналием» и приговорили к 5 годам заключения в концентрационном лагере. Отбывать наказание отца Леонида захватившие власть в России гонители православной веры отправили в Мариинское отделение Сиблага НКВД в Новосибирской области, где исповедник скончался в начале 1938 года. Датой преставления принято считать 10 января.

Священномученик Леонид прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.