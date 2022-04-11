Священноисповедник Михаил Викторов родился в 1871 году в селе Болошнево Рязанского уезда Рязанской губернии в семье протоиерея Иоанна Никитича Викторова. Образование будущий священноисповедник получил в Рязанской Духовной семинарии, после окончания которой в 1894 г., был рукоположен во диакона к Богородице-Рождественской церкви села Льгово Рязанского уезда 24 декабря 1895 года.

В 1898 г. отец Михаил был рукоположен во священника и назначен настоятелем Богородице-Рождественского храма села Глебово того же уезда, а в конце 1903 года, после кончины своего отца, занял его место настоятеля Преображенской церкви села Болошнево. В 1904 году отец Михаил был утверждён в должности законоучителя Болошневского, а в 1912 году — также и Наумовского начальных народных училищ.

В Болошневской церкви отец Михаил прослужил до своего ареста 17 января 1930 года. Тройка при ОГПУ осудила батюшку на 3 года лагерей в Северном крае. Отца Михаила отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, в котором он и умер ровно через три года, 11 апреля 1933 года, придя в канцелярию за справкой об освобождении.

Священноисповедник Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

Православная энциклопедия «Древо»

Собор новомучеников и исповедников Соловецких