Иеродиакон Андроник (Барсуков) родился в 1872 году в Олонецкой губернии. 27 ноября 1895 года он поступил в Вааламский Спасо-Преображенский монастырь, в послушники которого был официально зачислен 8 августа 1900 г . Пострижение в монашество состоялось 9 июня 1907 года.

Андроник проходил различные послушания в монастыре: находился в Тихвинском скиту на должности помощника благочинного, был канонархом с 27 ноября 1907 года по 1916 год. В 1916 году он перевёлся в Носовский Спасо-Преображенский монастырь в селе Тугуловка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (в настоящее время Жердевского района Тамбовская области).

В 1917 году монах Андроник был рукоположен в иеродиакона. Будучи экономом, защищая больного игумена и суммы монастырские, он был злодейски убит хулиганами в 1917 году. Один из монахов монастыря записал в своём дневнике об иеродиаконе Андронике: «…На Валааме ты нёс крест скорбной опалы и жительства в дальних скитах, и днесь закончил свой подвиг монашеской смертью мученическою, кровию твоею излиянною да очистит Господь грехи твоя, ибо кто поживёт и не согрешит? Сие совершил не без промысла Божия мудро и благостне о верующих пекущегося. Буде о всем Слава Богу, пути нашего жития направляющего! Как ты ревностно возглашал в нашей обители, будучи канонархом, славя Господа, Божию Матерь и Святых, тако да возрадуется душа твоя в селениях праведных…»

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