Андрей Иудович Косовский родился в 1878 году в Крыму. По окончании духовной семинарии венчался на девице Наталье Ивановне, в браке с которой имел двух сыновей — Владимира и Димитрия. Епископом Таврическим Николаем (Зиоровым) был рукоположен во священника и 26 февраля 1901 года назначен настоятелем в Екатерининскую церковь города Феодосии, возведён в сан протоиерея.

Рассудительность и открытость сделали его доступным для простых крестьян из ближайших деревень. Благочестивые христиане неизменно находили у отца Андрея добрые советы, утешение и пастырские наставления.

Батюшка обладал замечательным голосом. Прекрасный проповедник, он бесстрашно обличал безбожников, пользовался большим авторитетом среди прихожан. Протоиерей Андрей вёл строгую жизнь, выверяя каждое слово и поступок по евангельским заповедям и советам преподобных отцов. Всё свободное время он проводил в общении с прихожанами, и, несмотря на относительно молодые годы, его советы, просветлённые духовным опытом, были убедительными для тех, кто искал духовной пользы.

В течение многих лет отец Андрей возглавлял уездное отделение Таврического епархиального училищного совета и состоял наблюдателем феодосийских церковноприходских школ.

Настал 1920 г., кровавой бороздой вошедший в крымскую землю. 14 ноября в Феодосию, которую за несколько часов до этого покинули донские казаки, вошли войска Красной Армии. Красным командирам вменялось в обязанность в «кратчайший срок восстановить полный революционный порядок» и, если потребуется, без церемоний применить к ослушникам высшую меру наказания.

В ночь с 16 на 17 ноября было расстреляно до 100 раненых офицеров и солдат, не успевших эвакуироваться. 17 ноября Крымревком расклеил по городу приказ за подписью его председателя Бела Куна: «Всем офицерам, чиновникам военного времени, солдатам, работавшим в учреждениях Добровольческой армии, явиться для регистрации в трехдневный срок. Не явившиеся будут рассматриваться как шпионы, подлежащие высшей мере наказания по закону военного времени».

Было зарегистрировано 4500 человек. Через двое суток была объявлена перерегистрация, и всех явившихся арестовали.

Еще весной 1920 г. на Карантине был построен лагерь для железнодорожных рабочих из Курска, ушедших с белыми. Рабочих вместе с женами и детьми, около 400 человек, из лагеря выгнали и расстреляли на мысе святого Илии, а на этом месте в бараках организовали концлагерь. Расстреливали каждую ночь партиями от 100 до 300 человек. Места расстрелов охранялись от тех, кто пытался забрать тела для погребения. Происходившее в Крыму удивляло даже профессиональных палачей.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, в честь которой был освящён престол, у которого священник прослужил двадцать лет, вознося молитвы к Богу и совершая святые Таинства, протоиерей Андрей Косовский был арестован. О беззакониях, творившихся в Феодосии, знали все, но не все решались сказать об этом, тем более публично. Безбоязненный священник стал говорить в своих проповедях о происходящих в городе беззакониях. Неоднократно с амвона и в частных беседах отец Андрей высказывал свою обеспокоенность революционными переменами и богоборческими устремлениями некоторых из сограждан. Не жалея сил и времени, с деликатностью, присущей мудрому пастырю, прикасаясь к уныло-испуганным сердцам, он объяснял своей пастве причины происходивших на их глазах ужасов, потрясших великую державу. Как известно, представители новой власти меньше всего приветствовали подобные неподконтрольные их идеологии инициативы и жестоко пресекали публичные разговоры о неудобной для них версии событий.

8 декабря, переступив через страх репрессий, захлестнувших Феодосию, рискуя свободой и даже самой жизнью, прихожане Екатерининского храма, верные чада арестованного священника, на приходском собрании решили официально обратиться в ЧК с просьбой об освобождении своего настоятеля. Обращение подписали 275 человек.

Через несколько дней по примеру феодосийской паствы жители села Дальние Камыши обратились в Феодосийскую ЧК с аналогичной просьбой: 112 простых, большей частью полуграмотных крестьян не сомневались, что их ходатайство перед народной властью возымеет силу.

Также поступили и православные соседнего села Новониколаевки, собрав около сотни подписей в защиту любимого пастыря.

Обеспокоенные народным движением в поддержку неугодного им священника, чекисты ещё раз допросили Андрея Косовского, который сказал, что произносил проповеди не против советской власти, а против её антицерковных мероприятий: «Темой служил какой-либо конкретный случай, как, например, извещение. о расстреле священников в Донской области, о заключении в тюрьму патриарха Тихона и т. д.». С надеждой быть понятым, а стало быть, в какой-то мере оправданным, священник написал чекистам заявление, в котором попытался объяснить свою позицию и полную непричастность к контрреволюции.

16 декабря 1920 г. следственная комиссия Особого отдела ВЧК Чёрного и Азовского морей, рассмотрев дело по обвинению Косовского в контрреволюции, ввиду того, что вещественных доказательств по делу не оказалось, постановила передать весь следственный материал в Народный суд для дальнейшего проведения.

Но большевики тяготились утомительными судебными разбирательствами. Предложение передать дело в Народный суд было перечёркнуто, и написана красным карандашом резолюция: «Косовского, как врага РСФСР, изолировать от общества свободных граждан, предав высшей мере наказания — расстрелу». И внизу подпись: Ковалёв.

В тот же день, 16 декабря, протоиерей Андрей Косовский на основании этой приписки был расстрелян.

Священномученик Андрей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских