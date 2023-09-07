Преподобномученик Моисей (в миру — Митрофан Никитич Кожин) родился в 1868 году в терском поморском селе Оленица на юге Кольского полуострова. По достижении 21 года он был призван служить на военную службу на флоте. После увольнения в 1897 году поступил послушником в Соловецкий монастырь, где через десять лет принял постриг. В 1908 году Моисей был рукоположен во иеродиакона, а в 1911 — во иеромонаха. Послушание он нёс в Сергиевском скиту на острове Большая Муксалма. Известно, что иеромонах Моисей был замешан в распре против настоятеля архимандрита Иоанникия (Юсова), но вскоре раскаялся. После революции и закрытия монастыря иеромонах Моисей упорно пытался остаться на Соловках, но в 1926 году вынужден был вернуться в родное село, где был настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Зимой 1931 г. отец Моисей вместе с церковным старостой Петром Егоровичем Кожиным и псаломщиком Фёдором Климентьевичем Кожиным ходили по селу и собирали подписи против закрытия церкви.

16 апреля 1931 года его вместе со старостой и псаломщиком арестовали по обвинению в «антиколхозной пропаганде». Мурманский Окружной отдел ОГПУ приговорил священника к трём годам лагерей, заменённым впоследствии на ссылку в Котлас. Отец Моисей умер на пересылках в Ленинграде 7 сентября 1931 года.

Преподобномученик Моисей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

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