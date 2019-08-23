Вячеслав Иванович Закедский родился в 1879 году в семье священника. В 1900 году окончил курс Ярославской духовной семинарии по второму разряду и 24 августа того же года был определён учителем церковно-приходской школы в село Толгоболь Ярославского уезда.

Вскоре он женился на Надежде Митрофановне Солонцовой, дочери диакона Рыбинского Спасо-Преображенского собора Митрофана Тимофеевича Солонцова, происходившего из старинного священнического рода и Евпраксии Дмитриевны (урожденной Немировой), дочери пономаря Спасо-Преображенского собора. Надежда Митрофановна получила хорошее образование, окончила Рыбинскую Мариинскую женскую гимназию, где её отец исполнял должность делопроизводителя попечительского совета

21 января 1901 года Вячеслав Иванович был рукоположен в сан диакона к Преображенскому собору города Рыбинска, и вместе с тем назначен законоучителем соборной церковно-приходской школы.

11 сентября 1909 года он был определён также законоучителем VIII приходского начального училища.

В мае 1917 г . диакон Вячеслав был рукоположен в сан священника и направлен служить в тюремной церкви города Рыбинска.

В ночь на 23 августа 1918 года, в ходе подавления большевиками Ярославского восстания, он был расстрелян, по другим сведениям — жестоко изранен, отчего вскоре скончался. Отец Вячеслав похоронен на городском кладбище при церкви святителя Тихона Задонского. Известия о его расстреле и расстрелах других священнослужителей, произошедших в Ярославской губернии в это время, поступили в Комиссию по гонениям на РПЦ при Священном Соборе от членов Ярославского Епархиального совета в сентябре 1918 г .

Священномученик Вячеслав прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших