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|23.08.2019
Вскоре он женился на Надежде Митрофановне Солонцовой, дочери диакона Рыбинского Спасо-Преображенского собора Митрофана Тимофеевича Солонцова, происходившего из старинного священнического рода и Евпраксии Дмитриевны (урожденной Немировой), дочери пономаря Спасо-Преображенского собора. Надежда Митрофановна получила хорошее образование, окончила Рыбинскую Мариинскую женскую гимназию, где её отец исполнял должность делопроизводителя попечительского совета
21 января 1901 года
11 сентября 1909 года он был определён также законоучителем VIII приходского начального училища.
В мае
В ночь на 23 августа 1918 года, в ходе подавления большевиками Ярославского восстания, он был расстрелян, по другим сведениям — жестоко изранен, отчего вскоре скончался. Отец Вячеслав похоронен на городском кладбище при церкви святителя Тихона Задонского. Известия о его расстреле и расстрелах других священнослужителей, произошедших в Ярославской губернии в это время, поступили в Комиссию по гонениям на РПЦ при Священном Соборе от членов Ярославского Епархиального совета в сентябре
Священномученик Вячеслав прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.
Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших
https://rusk.ru/st.php?idar=78794
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