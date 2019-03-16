Мученик Михаил родился 6 сентября 1876 года в городе Воскресенске (современная Истра) Звенигородского уезда Московской губернии в семье Степана Строева — бывшего крепостного живописца, приписанного к Новоиерусалимскому монастырю. Все деды и прадеды Степана Строева были живописцами. Оставшись девяти лет без отца, Михаил с двенадцати лет стал помогать своему деду-художнику, который и стал его первым учителем живописи. В 1902 году Михаил Степанович женился на Анне Григорьевне Григорьевой, работнице текстильной фабрики. В 1904 году он поступил на вечерние курсы Строгановского училища. В 1909 году Михаил Степанович основал первое в уезде Добровольное пожарное общество, пожизненным членом которого он впоследствии стал.

В 1916 году Михаил Степанович был призван в Астраханский запасной полк, располагавшийся в городе Моршанске Тамбовской губернии. Вернувшись после окончания войны домой, он был назначен начальником Воскресенской уездной пожарной охраны и во время своей службы окончил губернские пожарные курсы. Впоследствии по состоянию здоровья и возрасту он был переведён на должность начальника добровольной фабричной пожарной команды. С ранних лет привыкнув к труду, он и своих детей наставлял трудиться, часто напоминая им известную пословицу: «Труд кормит — а лень портит». Будучи глубоко верующим человеком, он во времена гонений от безбожной советской власти был старостой Троицкой церкви в селе Троицком, безропотно неся это тяжёлое и опасное по тем временам послушание.

В тридцатых годах председатель местного сельсовета продал под дачу некоему советскому профессору помещение школы, а школе предложил перебраться в деревянное — построенное более трёхсот лет назад и потому считавшееся даже и во времена безбожия архитектурным памятником — здание церкви. Верующие воспротивились этому и попросили Михаила Степановича, чтобы он обратился к властям с жалобой. Дело было разобрано, и власти обязали председателя сельсовета расторгнуть договор о продаже здания школы как незаконный, и таким образом дети остались в прежнем здании, а у верующих в целости был сохранён храм для службы. Однако наступившие позже гонения 1937 года не пощадили никого. В ноябре 1937 года были арестованы оба священника Троицкого храма — Александр Машков и Иоанн Орлов, диакон Пётр Троицкий и староста храма Михаил Строев и заключены в Таганскую тюрьму в Москве.

— Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу! — потребовал от Михаила Степановича чекист.

— Заявляю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь.

— Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова. Подтверждаете ли вы их?

— Показания обвиняемого Машкова я отрицаю.

— Знаете ли вы граждан Ивана Ивановича Орлова, Петра Ивановича Троицкого и какие у вас с ними взаимоотношения?

— Священника Ивана Ивановича Орлова и диакона Петра Ивановича Троицкого я знаю хорошо, и взаимоотношения у меня с ними хорошие.

— Посещаете ли вы их квартиры и ходят ли они к вам? — спросил следователь.

— По долгу службы Орлова и Троицкого я посещал, а также и они ко мне ходят.

27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Михаила Степановича к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен работать на лагерную свиноферму в Сибири.

Михаил Степанович Строев скончался в заключении в Сусловском отделении Сиблага 16 марта 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 46−48

Собор новомучеников и исповедников российских