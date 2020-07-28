Священномученик Пётр родился 9 июня 1897 года в городе Воскресенске (современная Истра) Звенигородского уезда Московской губернии в семье псаломщика Ивана Троицкого. Окончив обучение в семилетней школе, Пётр устроился работать на телеграф. С августа 1918 по 1919 год он служил в Красной армии писарем. С 1919 по 1922 год Пётр Троицкий находился в Польше в плену.

После освобождения он вернулся в Истру, где работал на телеграфе. В 1925 году Пётр Иванович оставил гражданскую службу, стал часто посещать храм и устроился служить псаломщиком, а в 1930 году он был избран старостой.

22 мая 1931 года вместе с иеромонахом Василием (Красноковым) Пётр Троицкий был арестован, заключён в Истринский арестантский дом и 20 июня допрошен.

— Антисоветской агитации и агитации против колхозного строительства я не вёл. Виновным себя не признаю. Соприкасаясь с духовенством, я их контрреволюционной деятельности никогда не замечал. В 1930 году верующие посылали меня ходить в чайные и разъяснять сущность религии и убеждать за веру в Бога. С этой целью в чайные я ходил, — ответил на следствии Пётр Иванович.

Через неделю следователем в качестве свидетеля был допрошен бухгалтер Истринского отдела связи, который показал: «Троицкий является самым реакционно настроенным элементом по отношению к советской власти. Работая 6 лет тому назад на почте, всегда был враждебным к пролетарской революции, считал Бога и религию идеалом любви, связывающей человечество. Ушёл со службы на иждивение церкви, став самым ярым её активистом, вплоть до того, что стал церковным старостой. Вёл большую агитационную работу среди верующих крестьян за борьбу с теми, кто идёт против религии. Особенно сильно проявлял себя в дни массового посещения церкви во время постов, в дни говения и на Пасху. Вёл беседы, доказывал, что Бог был и есть и что без религии человечество как без воздуха существовать не может. Пользовался всеми средствами и возможностями, чтобы противодействовать антирелигиозной работе на селе. Помню, когда в 1930 году на общегородском собрании встал вопрос о закрытии в городе церкви, Троицкий обегал все окрестные деревни и оповестил о готовящейся беде верующих. Все крестьяне как по набатному звону пришли в город и добились снятия вопроса с повестки дня. При встречах и разговорах с ним, когда его уговаривали бросить это гнусное дело, отвечал решительно: умру во имя Христа и буду всегда агитировать против всех, кто против Бога. Элемент реакционный, вредный, необходима изоляция», — заключил лжесвидетель.

Поскольку следствием предъявленное обвинение доказано не было, уполномоченный по Истринскому районному отделению ОГПУ 1 сентября 1931 года дело за недоказанностью прекратил, иеромонах Василий (Красноков) и староста Пётр Иванович Троицкий из-под стражи были освобождены.

В 1933 году Пётр Иванович был рукоположен во диакона и служил в Вознесенском храме в городе Истре. В 1934 году его перевели в Троицкий храм села Троицкое на Истре. Летом 1937 года начались массовые аресты священнослужителей и верующих. 7 ноября 1937 года был арестован священник Александр Машков, который вместе с диаконом Петром служил в Троицком храме. Во время допросов он оговорил себя, а также священника Иоанна Орлова, диакона Петра Троицкого и старосту храма Михаила Строева в том, что они под его руководством организовали контрреволюционную группу для борьбы с советской властью. 18 ноября 1937 года Истринское районное отделение НКВД арестовало диакона Петра. В тот же день начались допросы.

— Вы арестованы как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу.

— Участником контрреволюционной группы я не являюсь.

— Следствие предлагает вам быть правдивым и дать показания о вашем участии в контрреволюционной группе.

— Утверждаю, что участником контрреволюционной группы я не являюсь.

— Знаете ли вы ныне арестованного по линии НКВД Машкова?

— Священника Троицкой церкви Александра Машкова я знаю хорошо с начала 1937 года.

— Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу.

— Утверждаю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь.

— Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова, подтверждаете ли вы это?

— Эти показания я отрицаю.

— Признаёте ли себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.

После допросов в Истре отца Петра перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

Диакон Пётр Троицкий умер 28 июля 1938 года в Бамлаге и был погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Петр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 7 мая 2003 г.

Собор новомучеников и исповедников российских

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 2». Тверь, 2005 год, стр. 171−174.