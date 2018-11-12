Священномученик протодиакон Матфей Васильевич Казарин родился 9 ноября 1886 года в селе Покосы (ныне Зубово-Полянский район Мордовской области) и происходил из семьи псаломщика. Будущий священномученик окончил 4 класса духовного училища, затем учился в Тамбовской Духовной Семинарии, но не окончил её.

Мы не знаем, когда началось диаконское служение отца Матфея, и где он служил первоначально. Известно, что в 1930 году он был арестован в Тамбовской области и приговорён нарсудом к 2 годам лишения свободы. После освобождения из лагеря отец диакон служил в Ильинской церкви города Козлова (ныне Мичуринск) вместе с преподобным Севастианом Карагандинским. Следующий арест состоялся 1 августа 1937 года. Отца Матфея привлекли по групповому делу «церковно-монархической повстанческой организации. Мичуринск, 1937 г.» и обвинили в контрреволюционной агитации.

Из обвинительного заключения: «Входил в состав церковно-монархической повстанческой организации. Вёл среди населения контрреволюционную агитацию, призывая крестьян к организованным выступлениям против советской власти и оказанию помощи фашистам в случае войны. Возводил клевету на политику партии и правительства». 6 декабря 1937 года тройка при УНКВД по Тамбовской области приговорила протодиакона Матфея Казарина к 8 годам заключения в концентрационном трудовом лагере в Карагандинской области. Священномученик пробыл в Мичуринском домзаке 9 месяцев и 17 мая 1938 года был выслан в Карлаг НКВД.

По прибытию в лагерь отец диакон был определён на общие работы. В деле имеется характеристика: «К работе относится добросовестно, к инструментам отношение бережное, норму выработки выполняет. В культмассовой работе не участвует, в быту ведёт себя хорошо, дисциплинирован». В 1939 году отец Матфей работал на 3-м участке Карлага сторожем зерносклада. В лагере ему была сделана операция по поводу болезни желудка. Более поздняя запись в личном деле: «Почти всё время болеет, поэтому работает на более лёгкой работе дневальным. К труду относится хорошо, честно».

12 ноября 1942 года отец Матфей Казарин скончался в лагере. В деле сказано: «смерть последовала в 16 часов дня от правостороннего катарального воспаления лёгких и язвенного кровотечения».

Священномученик Матфей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

http://pstgu.ru/news/martir/2011/11/12/33 153/