Священномученик Иранн родился 3 апреля 1864 года в селе Катайско-Троицком Камышловского уезда (ныне город Катайск Курганской области).

Предки Плотниковых пришли в Катайский острог ещё в ХVII веке. Его отец Степан, священнический сын, обучался в Пермской Духовной семинарии, был рукоположен во священники к Катайско-Троицкой церкви после женитьбы на девице Марии, с которой у них было шестеро детей: Екатерина, Александр, Елисавета, Николай, Вера и младший Иоанн.

Младшему сыну Иоанну было 11 лет, когда отец умер, оставив матушку с пятью детьми.

Жизненный путь Иоанна Плотникова может показаться простым, ничем сверхординарным не отмеченным: ни заметных со стороны событий, ни ярких подвигов, ни высоких наград. Учиться Иоанн начал в Катайском приходском училище, затем прошёл курс в Далматовском Духовном училище за казённый счёт: денег в семье на него не было — в это же время его старший брат Николай учился здесь на содержании отца. Годы учёбы были удивительными: Промысл Божий свёл Иоанна в училище с будущими священномучениками Алексием Будриным и Иоанном Шишевым.

Далее предполагалась Пермская Духовная семинария, но денег у семьи на содержание семинариста не хватало, и уже из первого класса он вынужден был уволиться и вернуться домой. 17-летнему парню пришлось идти на заработки.

Вернулся Иван Степанович из Перми в дом, расположенный прямо в ограде Свято-Троицкого храма, где продолжала жить Мария Петровна, хотя дом был уже выкуплен церковью.

К Катайско-Троицкому приходу относилась ближайшая деревня Савина, куда и определился на гражданскую службу Иоанн. Полтора года он отработал в Савиновском уездном полицейском управлении и. попросился в отставку. Хотя карьера его развивалась по тем временам стремительно: регистратор, столоначальник, управляющий приходо-расходной частью, секретарь полицейского управления.

Но тут появилась в родном храме вакансия, и 20-летний потомственный служитель Церкви вернулся в своё сословие. 11 октября 1885 года он был определён на должность псаломщика и посвящён в стихарь. Почти 22 года Иван Степанович исполнял это хлопотное служение. Только 9 мая 1907 года епископом Екатеринбургским и Ирбитским Владимиром (Соколовским) он был рукоположен во диакона в Крестовой церкви при Архиерейском доме.

В течение десяти лет отец Иоанн был под духовным руководством настоятеля Свято-Троицкой церкви села Катайско-Троицкое отца Алексия Введенского, также убитого красными в 1918 году.

Занимая в храме даже самые невысокие должности, отец Иоанн вовсе не был серым недалёким человеком. К примеру, он серьёзно занимался исследованиями климата. С 1896 года и до трагической кончины состоял членом-корреспондентом УОЛЕ — Уральского общества любителей естествознания, которое ходатайствовало о своём активном сотруднике перед Екатеринбургской Духовной консисторией, и её указом Иоанну Плотникову была объявлена Архипастырская признательность за «весьма аккуратные и хорошие климатические наблюдения».

Будучи псаломщиком Иван Степанович женился на 20-летней Анастасии, дочери диакона Пророко-Илиинской церкви села Ильинского Камышловского уезда Александра Павловича Попова.

Старшая дочь отца Иоанна Екатерина родилась 15 ноября 1894 г. В мятежный 1905-й год отец увёз её в Екатеринбургское женское епархиальное училище. Десятилетняя девочка пережила там настоящее потрясение. После выхода царского Манифеста 17 октября 1905 года Екатеринбург бурлил, захлестнув и стены тихого, благочестивого учебного заведения. Инспектор классов М. Ашихмин так описывал происходившее: «Посторонние и неизвестные детям лица забегали в классы, становились на учительскую кафедру и громко заявляли: „Господа, свобода! Бросайте книги! Идите все за нами!“ Классные воспитательницы говорили, что воспитанницы не могут идти, они испуганы». Ученицы закрытого учебного заведения не привыкли к посторонним, тем более, что те вели себя, с их точки зрения, не вполне адекватно: кричали, резко приказывали детям одеваться, подбегали к задним партам и даже тащили некоторых девочек за рукава к выходу. «Я неоднократно просил оставить всех маленьких, плачущих и не желающих идти, но поборники свободы гнали на праздник свободы всех без разбору..», — вспоминал инспектор.

Старопышминск и Сретенская церковь

В 1911 году Екатерина окончила курс со званием домашней учительницы. Старший сын отца Иоанна Константин учился в Екатеринбургском Духовном училище. В Екатеринбурге учились и другие дети. Всего в семье их было семеро: Екатерина, Константин, Мария, Елизавета, Николай, Стефан и родившаяся в 1906 году Елена.

В 1908 году отец Иоанн получил место в Сретенской церкви Пышминского завода всего в 20 вёрстах от Екатеринбурга и переехал с семьёй туда. 7 сентября 1908 года он приступил к службе диаконом на псаломщической вакансии с жалованием 82 рубля в год. Помимо этого по инициативе настоятеля и старосты Сретенской церкви отцу Иоанну, так как он был беден и имел большое семейство, было положено квартирное пособие пять рублей в месяц.

Несмотря на скудность средств, отец Иоанн стремился дать детям лучшее по возможности образование. Обучались они в Екатеринбурге на епархиальном содержании, будучи стипендиатами благотворителей училища.

В начале июля 1918 года жители Пышминского завода свергли установившуюся было советскую власть, а её руководителей арестовали. Однако 30 июля в село ворвались красные. 12 августа днём диакон Иоанн Плотников был зверски убит красноармейцами, когда он, ничего не подозревая, возвращался с покоса. В Метрической книге отпевавший их отец Иоанн Пьянков записал: «Димитрий Стефанов Паздников (47 лет), Гавриил Фёдоров Чесноков (43 года), Александр Сильверстов Устюжанин (38 лет), Сретенской церкви диакон Иоанн Стефанов Плотников (54 года) — убиты красноармейцами». Отец Иоанн был погребён на приходском кладбище Сретенской церкви. Ныне место захоронения установлено на Старопышминском поселковом кладбище.

Крестный ход с иконой священномученика Иоанна Плотникова в Старопышминске

На склоне горы Высокой, где нашли свою смерть страдальцы, был установлен Поклонный крест, а под горой — часовня над святым источником. В 2009 году на горе началось возведение храма в честь иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец».

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Источники:

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2014/08/04/9977/

http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at52081

http://orthodox.etel.ru/Photo/2008/Galleris/2 008 0815ioann.php