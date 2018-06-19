Преподобноисповедник Рафаил родился в 1891 году в слободе Великая Михайловка Новооскольского уезда Курской губернии [a] в семье малороссийского крестьянина Ивана Шейченко, занимавшегося сапожным ремеслом и переплётным делом, и в крещении был наречён Родионом. В 1906 году Родион окончил церковно-приходскую школу и поступил в земское училище, в котором проучился три года, и затем работал, как и отец, сапожником. В 1913 году он был призван в армию и здесь окончил военно-ветеринарную фельдшерскую школу; ему было присвоено звание унтер-офицера, и он был отправлен в 6-й уланский Волынский полк, где прослужил до демобилизации в 1918 году. Вернувшись с фронта на родину, Родион попрощался со всеми своими домашними и отправился в Оптину пустынь, где уже не один раз бывал до того паломником и трудником.

«Ранним майским утром, в расцвете «своей весны» подошёл я к святым воротам Оптиной пустыни, — писал он из заключения в начале пятидесятых годов, уже вкусивши горечь страданий, предательств от своих и чужих, испив чашу послушания Христу в исповедническом подвиге, неся крест свой и в пору благодатной весны пастырского служения, и через зной терпения во узах оскорблений и поношений от врагов Христовых; все эти переживания, обновляя и утишая душу, радостно и молодо воскресали в воспоминаниях об Оптиной — трудноописуемом на земном человеческом языке луге духовном, где так недавно ещё расцветали райские цветы чистых во Христе добродетелей. — Котомка странническая уже тяготила мои плечи, в руках у меня был мой долгий верный спутник — посох. Вокруг царила майская утренняя тишина, и весенняя прелесть пробуждающейся природы ласкала взор и радовала сердце. Щебетали радостно птички, благоухали начинающие расцветать вокруг монастыря фруктовые сады; где-то вдали, на берегу реки Жиздры, в зарослях разливались утренние, звучные трели соловья.

Раздался благовест монастырского колокола, зовущий на молитву к ранней Божественной литургии. Святые ворота обители уже были открыты. Богомольцы с умильными лицами спешили в святой храм.

Но не спешил войти только я. Какая-то сила удерживала меня. Я остановился у святых ворот, погруженный в думу, как «тот путник» — русский богатырь, на распутье дорог.

Да, было над чем призадуматься и мне, было, что решить, и решить навсегда и безвозвратно.

Ведь я шёл в эту славную Оптину пустынь, в колыбель духовного окормления богомудрых старцев и духоносных отцев не только помолиться, но «поселиться"…

Я нёс сюда, к честным стопам старцев, а паче к подножию Святого Креста Христова, свою волю, свою юность и жизнь. Я шёл сюда — умереть для мира…

От дней детства я всей пылкостью чистой юной души любил и жаждал святого иноческого жития. Оно было мечтой детства и усладой юности моей.

И вот я стоял у преддверья желаний моих… Душа моя рвалась войти. Но ин голос, голос юности и плоти, горце взывал ей: куда ты влечёшь меня? Там вдали оставлены тобою престарелые родители. Ещё не высохли слёзы матери твоей, проводившей тебя в далекий путь, благословившей тебя святым крестом с груди своей. Она ждёт благополучного твоего возвращения и радостной встречи. Там ждут тебя кровные братья, там ждут любившие тебя юноши, друзья и девы. Там ждёт в тоске та, которую чисто любил о Господе… Тело твоё молодо и слабо…

А тут, за порогом сим, на всю жизнь ждут тебя подвиги самоотвержения, подвиги, кроме физических трудов, ещё неведомые тебе, непонятные и неведомые миру, подвиги абсолютного послушания, смирения, поста и молитвы. Жизнь хождения как бы пред лицом Самого Бога, в Боге и для Бога.

Куда ты ведёшь меня?!

Так взывала ко мне юность. Так вопияла во мне «плоть и кровь». Но и порывы души моей не унимались. Душа рвалась — туда, за «святой порог». Она готова была на все жертвы труда и подвига. Она готова была — хоть на смерть. Она взывала со святым царём — пророком Давидом: «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё!» [Пс. 56, 8].

И в эти минуты борьбы «духа с плотью» я возвёл свой взор души туда, горе — к Тому, Кому я вверял свою жизнь и спасение, Кому ведомы пути вхождения моего и исхождения…

Я взывал о помощи Его благодатной, я взывал воплем души моей: «Боже! Изведи из темницы суеты и страстей душу мою, исповедатися Имени Твоему и славить Тя Единого во веки!» И в это время внимание моё и взор были обращены на лестницу, ведущую от святых ворот к самому входу собора, которая постепенно возвышалась.

«Таков здесь путь твой, путь духовного восхождения до входа твоего во врата Горняго Небесного Иерусалима», — сказал мне внутренний голос мой… А над святыми воротами во весь рост человека возвышался Ангел: в одной руке он держал большой святой крест, как символ страдания, а в другой — венец, как символ награды и славы…

Слова святого Евангелия, как некий Божественный свет, озарили мой разум и, как острие меча, уязвили истиной слова Богочеловека моё сердце: «Аще кто хощет по Мне идти да отвержется себя и возьмет крест свой, и по Мне грядет» [Мф. 16, 24]… «Аз есмь путь, истина и жизнь» [Ин. 14, 6].

Путь на небо всякому последователю Христа, а наипаче иноку, — предлежит только через голгофу, с крестом в руках, с крестом на плечах.

Сим путём восшел в горняя и Он — Сын Божий, сияние славы Отчей, на Кресте Своими страданиями и смертью совершил искупление рода человеческого и Своим живоносным воскресением совоскресил его, даровав ему новую жизнь и спасение. Других путей туда, на небо, нет, все другие пути ведут в другие, страшные, адовы места…

Без креста — нет венца!

Я переступил благоговейно святой порог обители — и… взял святой крест, сказав: «Се покой мой — зде вселюся в век века! [Ср. Пс. 131, 14]. Кресту Твоему поклоняюся, Владыко!»" [1].

26 августа 1918 года Родион был принят в число послушников Оптиной пустыни. В монастыре он нёс послушания ветеринарного фельдшера и клиросное.

В 1918 году начались гонения на Русскую Православную Церковь, и Оптина пустынь была закрыта, — ненавистен был новым безбожным властям монастырь, крепко державшийся святоотеческих преданий, научающий русских людей духовному видению, невзирая, из дворянского ли они вышли сословия или из крестьянского. Советская власть преобразовала монастырь в племенное хозяйство, но при этом братия осталась на месте, и ей не запретили совершать уставное монастырское богослужение. В племенном хозяйстве Родион продолжал трудиться в качестве ветеринарного фельдшера. В 1923 году безбожники окончательно закрыли обитель, и братии пришлось покинуть монастырские стены. Монахи поселились в городе Козельске на частных квартирах. Послушник Родион стал зарабатывать на жизнь сапожным ремеслом.

Архидиакон Рафаил (Шейченко)

В 1928 году оптинский иеромонах Макарий (Чиликин) по благословению епископа Малоярославецкого, викария Калужской епархии, Стефана (Виноградова) постриг послушника Родиона в мантию и нарёк ему имя Рафаил в честь архистратига Божия Рафаила, целителя человеческих недугов. В том же году епископ Масальский Герман (Вейнберг), викарий Калужской епархии, рукоположил его во иеродиакона и возвёл в сан архидиакона; десять месяцев отец Рафаил пробыл при епископе в качестве келейника и архидиакона на архиерейских службах. В 1929 году епископ Герман был назначен на самостоятельную кафедру; ему понравился ревностный оптинский монах, и он стал уговаривать его отправиться с ним в Алма-Ату, но душа отца Рафаила уже крепко была связана с Оптиной, и он отказался, вернулся в Козельск и поступил служить в Георгиевскую церковь. Служение среди наступивших гонений не было безмятежным — и в феврале 1930 года он был принудительно мобилизован на лесозаготовки.

В 1930 году усилились гонения на Русскую Православную Церковь, и ОГПУ приняло решение арестовать группу оптинских монахов. Кроме обвинения в антисоветской агитации, монахов обвинили в подстрекательстве крестьян к восстанию при беспорядках, случившихся в Козельске на Духов день 9 июня 1930 года [2].

18 августа 1930 года, накануне праздника Преображения Господня, было арестовано сорок монахов и мирян и среди них архидиакон Рафаил. Так было положено начало несения им креста Христова во узах. Отец Рафаил был допрошен сразу же после ареста, — все вопросы сотрудника ОГПУ касались исключительно его биографических данных как оптинского монаха.

2 сентября его снова вызвали на допрос. Отвечая на вопросы следователя, он сказал: «Виновным себя не признаю… Ни в какой контрреволюционной группе не состоял и работы, направленной против советской власти, не вёл… Руководство духовной жизнью братства шло путём исповеди духовников. На базаре… на Духов день в городе Козельске я не был, находился дома и поэтому, что было на базаре, не знаю, да и как общее правило на базары я не хожу. Бывших торговцев, арестованных и находящихся со мной под стражей, знаю всех; как житель города Козельска, иногда с ними встречался, но в их домах я не был…» [3]

Были допрошены свидетели, и в частности хозяйка квартиры, где жил архидиакон Рафаил; она показала: «Из бесед с Рафаилом знаю, что последний является ярым, закоренелым монахом с присущими им старыми взглядами» [4].

В октябре 1930 года следствие было закончено и составлено обвинительное заключение, в котором сотрудники ОГПУ в полном несоответствии с действительностью написали: «В августе 1930 года Сухиническим… ОГПУ в городе Козельске… было выявлено наличие монашеско-монархической контрреволюционной группы, охватывающей своим влиянием как население города, так и смежных деревень.

Было известно, что контрреволюционная группа ставит перед собой задачи непосредственной борьбы с советской властью и реставрацию монархического строя…" [5]

27 ноября 1930 года тройка ОГПУ приговорила архидиакона Рафаила к десяти годам заключения, и он был отправлен в Вишерский исправительно-трудовой лагерь, располагавшийся в посёлке Виажиха Уральской области [b]. В 1934 году архидиакон Рафаил был переведён в исправительно-трудовой лагерь в город Дмитров Московской области; здесь он работал ветеринарным фельдшером при животноводческой ферме совхоза «Ермолино». Ферма занималась свиноводством; жил отец Рафаил в одном из пустых загонов для свиней и от великого недостатка в пище питался тем, что давалось свиньям; и это ещё была большая удача и милость Божия, так как другие заключённые не имели и такого дополнения к своему скудному рациону.

Находясь в лагере, отец Рафаил не скрывал своей веры, ему во время свидания передали Евангелие, молитвослов, икону, а поскольку жил он в свинарнике отдельно, то и мог беспрепятственно молиться, приглашая иногда к себе некоторых из заключённых собратий. Он был в дружеских отношениях со многими своими соузниками, к нему довольно часто приезжали монахини Шамординского монастыря и знакомые из Козельска. По своему служебному положению он мог беспрепятственно ходить по посёлку. Летом однажды он шёл со знакомой, приехавшей к нему на свидание. Навстречу им шла группа заключённых уголовниц, возвращавшихся с работы. Поравнявшись с отцом Рафаилом и его спутницей, они смиренно поклонились ему и поприветствовали: «Здравствуйте, батюшка!»

Из лагеря отец Рафаил писал знакомым; некоторые письма не доходили до адресатов — они забирались оперуполномоченным НКВД, который в конце концов счёл, что оптинский монах ведёт слишком активную религиозную жизнь, и принялся собирать материалы для его ареста.

Среди текстов, которые были поставлены впоследствии отцу Рафаилу в вину, были и стихи известной помощницы многим, во узах находящимся, Татьяны Гримблит [c], с которой отец Рафаил был одно время в Вишерском лагере. Стихи, написанные Татьяной в девятнадцать лет, настолько поразили отца Рафаила и настолько оказались созвучны его собственному настроению, что он выучил их наизусть, лишь немного переиначив [6].

21 июня 1936 года оперуполномоченный Дмитлага НКВД направил рапорт начальнику 3-го отделения, в котором писал: «Доношу, что зека Шейченко… на протяжении продолжительного времени ведёт контрреволюционную агитацию. Прошу Вашего распоряжения о привлечении его к уголовной ответственности…» [7]

В тот же день у отца Рафаила был произведён обыск и отрывки из писем и стихи, найденные у него, были представлены как вещественные доказательства преступления против государства, которые он пытался будто бы скрыть, имея намерение передать их на сохранение соузнику.

— Скажите, Шейченко, были ли вы в квартире у Белова [d] и сколько раз? — спросил его следователь.

— У Белова в квартире я был два раза: первый раз он меня пригласил посмотреть больную его ногу, и второй раз, когда я услышал, что меня хотят арестовать, я носил ему свою корзину с бельём на сохранение, но он не взял.

— Скажите, Шейченко, вы просили Белова спрятать какие-то секретные документы и откуда они у вас появились?

— Белова я никогда не просил спрятать какие-то документы, и их у меня никогда не было.

— Скажите, Шейченко, что же вы прятали у Белова в квартире?

— Прятал я только Евангелие, молитвенник и крест, какой-либо переписки я не прятал; прятал я потому, что я думал, что у меня будет обыск и меня арестуют.

— Скажите, Шейченко, что вы говорили 2 мая… когда вы сидели в совхозе на лавочке?

— Я говорил, что сейчас старый украинский язык резко изменился, ибо в украинский язык и литературу много внесли из Галиции, и теперь его трудно понять. Раньше же украинский язык был гораздо легче и свободнее, чем теперь.

— Скажите, Шейченко, признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю и по существу дела показываю, что я никогда нигде не вёл контрреволюционной агитации.

13 сентября 1936 года состоялось закрытое заседание Московского областного суда по делам Дмитлага НКВД в составе председательствующего, двух членов суда и секретаря; суд в приговоре записал: «Виновным себя подсудимый не признал, но преступление доказано как материалами дела, так и свидетельскими показаниями, а потому суд, учитывая личность подсудимого и условия лагерной обстановки… приговорил… к лишению свободы сроком на шесть… лет, с поражением в правах на пять лет и направлением для дальнейшего отбывания в отдалённые северные лагеря» [8].

Архидиакон Рафаил был отправлен сначала в город Мурманск, а через четыре года переведён в Усольлаг в городе Соликамске Пермской области.

18 ноября 1943 года отец Рафаил был освобождён из заключения, но ему не разрешили жить в Козельске, и он поселился в городе Кирсанове Тамбовской области у верующей старушки; здесь он прожил около полугода, когда хорошо знавшие его люди стали настойчиво приглашать его в Козельск, и он переехал туда в апреле 1944 года.

1 октября 1944 года митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич) в Успенской, что в Гончарах, церкви в Москве рукоположил архидиакона Рафаила во иеромонаха и назначил, согласно просьбе двадцатки, настоятелем Благовещенской церкви в городе Козельске. С этого времени началась его многотрудная пастырская деятельность.

Иеромонах Рафаил (Шейченко). 1947 г.

Церковная жизнь в то время в Козельске, как и везде в России, была в большом утеснении: на одного священника приходилось не менее десятка гонителей из сотрудников советских учреждений и осведомителей МГБ; храмы были полуразрушены немецкими и советскими властями, используясь немецкими — под конюшни, советскими — под склады. Храм Благовещения, как и многие другие, был сильно повреждён, и отец Рафаил, тратя много сил на его восстановление, стал служить в наскоро отремонтированном приделе. Поскольку строительную технику достать тогда было невозможно по недружелюбству властей, то строить приходилось вручную. К 1949 году храм усилиями отца Рафаила и прихожан был почти восстановлен и в храме поставлен иконостас.

Пастырь добрый, отец Рафаил, помогал многим нуждающимся; в Козельск из ссылок и лагерей стали в то время возвращаться шамординские монахини; претерпев узы, многие из них стали немощны, и отец Рафаил старался их жизнь обустроить. Дверь его кельи была открыта для всех, для каждого находилось утешительное слово, а в случае необходимости и материальная помощь. Верующие, ища духовной поддержки и совета, стали обращаться к нему как к духовнику, со многими у него завязались близкие духовные отношения, которые нашли своё отражение в письмах.

«Родная моя Татиана Фёдоровна, мир Вам и спасение от Господа! — писал отец Рафаил. — Господь, кого хочет привести к Себе, к познанию Себя, тому Он посылает непрестанно скорби, а особенно когда в этой душе есть закваска христианской добродетели, но эта душа, влекомая всяческими немощами, тянется к земле, заражается миролюбием. Бог баче з неба — кому чого треба! То, что все мы кратковременные странники на земле, есть осязательная истина, — то, что всё наше бытие на земле меньше, чем мгновение, ничтожнее, чем росинка сравнительно с океанами вод, — так ничтожна наша жизнь сравнительно с вечностью. То, что мы обращаем так мало внимания на эту вечность, забываем её, есть верный признак нашего падения не только в теле, но ещё больше в уме, в сердце. Познание Бога, познание себя — есть истинная мудрость, истинное сокровище, истинное счастье человека на земле» [9].

«Христос воскресе! Хорошая моя дочка Валя!

Пока жив есмь, благополучен, а прочее представлю воле Божией — Ему да будет слава за всё, что ни случись. Он Бог, Он Творец и знает, что кому необходимо и полезно, а по воле Его и во аде не будет плохо — ибо ад перестаёт быть адом.

Человеку же, лишившемуся благодати Божией, изгнавшему из души своей Бога неверием, ожесточением, и Рай будет адом, ибо он принесёт в Рай — ад в душе своей.

Царство Божие начинается здесь, на земле, так же как и ад — внутрь нас, т. е. в сердце, в душе человека, его образом жизни, — за порогом вечности только растёт то и другое — беспредельно, до ангело подобия или диавольского.

Хочу, чтобы Господь сподобил вас Своей милости, о сём за вас всех и молюсь у Святого Престола Божия" [10].

«Милая дочка Валя! Мира, здоровья и спасения отечески же­лаю тебе! Тебе, наверное, небезызвестно, что я после Пасхи два месяца был болен смертельно; после святого соборования я стал поправляться. Скорби и болезни — наш земной удел: в них мы, как злато в горниле, очищаемся от всякой ежедневной примеси греховной, ими совершенствуется, закаляется дух, укрепляется вера и сознание своего ничтожества, бессилия, своего кратковременного пребывания на земле.

Скорбями и болезнями, как бы устами святых пророк, Господь нам говорит-напоминает: опомнись, человек! — не засмотрись, не увлекайся, как малое дитя, игрушками — скоро гибнущими прелестями мира сего. Ты на земле путник мгновенный, жизнь твоя — краткий сон. Там, за порогом твоей могилы, ждёт тебя вечность. Ты венец творения на земле. Ты отблеск Божества, душа твоя бессмертна — вечна, как вечен её Творец. Живи разумно, человечно. Постарайся приготовить себе место там… достойное твоего звания. Твоё назначение Небо — Рай. Твоё сообщество там — ангелы и все святые!!!

Рад, что обещаешь выполнить мои советы — они искренни, как отца любимому дитяти. Будешь меньше волноваться на мелочах. Окрепнет твоя нервная система и организм. И в семье будет мир и отрада… Живите же мирно, и да благословит вас Господь счастьем и всеми благами!

Валя! Особенно на тебе лежит долг воспитания деток — направляй их ум и волю к честности, добру и правде. Ты мать. Ты первая увидела их улыбку, ты первая услышала их лепет, первое и радостное для тебя слово: мама!

Твоё матерински нежное, чуткое сердце лучше всякого «психолога» и «психиатра» способно уловить-подметить все движения их ума и сердца и всё направить на верный, благой путь. Отец есть только дисциплина. Только умелое воспитание детей матерью дало миру великих людей.

Будьте безукоризненными для них, примером в своей жизни, во всех действиях и словах. Дети — это тончайшая фотопленка, на которой быстро и неизгладимо запечатлевается всё. Жалуются многие родители на детей своих. Давай, дорогая, об этом помнить" [11].

В апреле 1948 года в Благовещенский храм в Козельске был назначен священником Сергей Георгиевич Шумилин. Его деятельность была непосредственно связана с деятельностью архиепископа Смоленского Василия (Ратмирова) [12]. В мае 1943 года община закрытого в 1937 году Преображенского храма в селе Нижние Прыски Козельского района, входившего тогда в состав Смоленской области, возбудила ходатайство об его открытии. Началась обычная в этих случаях бюрократическая переписка, в которой вполне проявилось нежелание властей передавать общине храм. В начале июня того же года представителями общины было послано ещё одно заявление, а в июле следующее. 13 декабря власти переправили заявление верующих архиепископу Василию с вопросом: «Подтверждаете ли Вы это ходатайство или считаете возможным отклонить его?» [13] — спрашивали они его как старого сотрудника советской власти. И уже на следующий день, 14 декабря, архиепископ Василий выдал Сергию Шумилину указ о назначении его настоятелем Преображенской церкви. Впоследствии у правящих архиереев Калужской епархии не раз возникали сомнения в правомочности его священства, которые он так и не сумел развеять [14]. После перевода Сергея Георгиевича в Благовещенский храм, многие прихожане стали опасаться его и даже бояться, его присутствие навевало на некоторых ужас, так как они связывали его личность со страшной аббревиатурой «МГБ». Однако необходимость вести доверительные отношения не только с властями, но и с прихожанами, и осознание того, что этого пути придётся держаться в течение всей жизни, выработали у него елейно-ласковый тон общения, и в памяти некоторых он остался человеком вежливым, обходительным и «христиански» настроенным.

26 октября 1948 года Министерство государственной безопасности и Генеральная прокуратура приняли директиву об аресте возвратившихся из заключения священнослужителей, если те продолжали вести активную церковную деятельность. С этого времени установилась особенно тщательная слежка за отцом Рафаилом: сексоты слушали его проповеди, органы внимательно следили за его строительной, благотворительной и духовнической деятельностью. Его стали часто вызывать в местное отделение МГБ. Агентом был его сослуживец по храму, и посему вся деятельность отца Рафаила освещалась перед МГБ подробнейшим образом; через агента он оказался лицом к лицу с карательной машиной, против которой были бессильны все земные средства, и необходимо было во что бы то ни стало сохранять внутренний мир, памятуя Евангелие и отношение Христа к врагам и предателям, памятуя, что все скорбные обстоятельства и страдания преподаются хотя и через людей, но всё же Господом; не сотрудники госбезопасности, как враги внешние, и не предатели, как враги внутренние, его мучают, а Христос тянет его за руку в Царство Небесное, призывая к деятельной любви и к тем, и к другим, подаёт ещё на земле чашу горьких страданий, чтобы, испив её до конца, он смог вкусить сладости Неба. Что тебе мучители твои и предатели церковные, которые тебе попущены Богом как тяжкая болезнь за твои грехи, — этой чаши, если хочешь спастись, не избудешь, — ты лишь смотри за собой и напитывайся среди бурь житейских миром духа Христова, чтобы тебе хватило и самый подвиг перенести со смирением и получить в награду паки смирение.

В 1940-х годах безбожники по образцу 1930-х стали произвольно увеличивать налоги на храмы, и в начале 1948 года иеромонах Рафаил, церковный староста и помощница старосты направили уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви по Калужской области жалобу на непосильность этих налогов. Жалоба была переслана в финансовый отдел Калужской области, который, однако, признал сумму налогов справедливой и жалобу отклонил. В том же году священник, староста и помощница старосты направили уполномоченному ещё четыре жалобы на неправильное обложение налогами, но и на этот раз их жалобы были отклонены.

На третий день Пасхи 1948 года отца Рафаила вызвали в Козельское отделение МВД. Он полагал, что его вызывают по поводу произнесённых им проповедей, но услышал там, что «он не имеет права ходить по домам по приглашению верующих в праздник Пасхи, в престольные праздники» [15], ему было поставлено также на вид, что он незаконно совершает похороны, сопровождая погребальные процессии до кладбища.

Весной 1949 года староста Благовещенской церкви, Наталья Александрова, стала жаловаться властям, что отец Рафаил отстранил её от свечного ящика, поручив заниматься материальной стороной дела монахине, причём предыдущему старосте, мужчине, платили больше, а когда она попыталась добиться повышения зарплаты, отец Рафаил ей на это ответил, что мужчине-старосте, да ещё дельному, он бы и ещё больше платил [16]. Об этой жалобе стало известно приходу, причём верующие были убеждены, что это не кто иной, как священник Сергий Шумилин, убедил Наталью жаловаться уполномоченному.

Телеграммой от 9 июля 1949 года отец Рафаил был вызван к уполномоченному по делам Русской Православной Церкви в Калугу. 11 июля он вошёл в кабинет уполномоченного и здесь был арестован и затем заключён в калужскую тюрьму; в доме священника, в Козельске, в тот же день был произведён обыск. После ареста отца Рафаила Сергей Георгиевич Шумилин был назначен настоятелем Благовещенской церкви; одним из первых его действий стало увольнение старосты Натальи, которой он заявил, что, по сведениям уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по Калужской области, она «посадила настоятеля Шейченко, — нам такие старосты не нужны…» [17].

Наталья сочла это увольнение несправедливым и обратилась с жалобой к уполномоченному. «Я хочу у Вас спросить конкретно, — писала она, — по какой причине я уволена священником Сергием; Вы считаете — законно он меня уволил, я к Вам обращаюсь, как к уполномоченному; Вы мне не ответили — что же Вы хотите, чтобы я на Вас жалобу писала в Москву Генеральному прокурору: придётся всё описать, если Вы так делаете, не по-братски относитесь ко мне… Я не жаловалась как на своего человека, как на брата, а теперь Вы меня вынуждаете; если отцу Сергию жить надо, то мне тоже; если ему я не по душе пришлась, это не причина: за оскорбления пусть жалуется, но не снимает» [18].

14 июля калужский уполномоченный сообщил председателю Совета по делам Русской Православной Церкви Карпову [e], что «11 июля органами МГБ арестован священник церкви города Козельска Шейченко…» [19].

Допросы отца Рафаила начались сразу же после ареста; сотрудники МГБ рассчитывали ошеломить его внезапностью и добиться от него поспешных и неосторожных ответов.

— Расскажите, с кем вы поддерживали письменную или другого характера связь? — спросил его следователь.

— Многих лиц, которые мне писали, я не знаю фамилий, так как эти лица обращались ко мне только за духовными наставлениями, каялись в грехах, а также интересовались состоянием… монастыря Оптина пустынь. Я в свою очередь, по долгу своего служебного положения и звания священнослужителя, давал письменные ответы.

— Известно, что вы, рассказывая верующим об иконе «Троеручица», высказывали клеветнические измышления на советскую действительность. Признаёте это?

— Об иконе «Троеручица» я говорил верующим в проповеди. Рассказывая о жизни Иоанна Дамаскина в Палестине, я говорил, что Иоанн был первым сановником и любимцем калифа — несмотря на то, что Иоанн являлся христианином, а калиф магометанином, истреблявшим беспощадно всех христиан в Дамаске. Иоанн жил в роскошном дворце и одевался в богатую восточную одежду. Оклеветан… в измене калифу, за что калиф приказал отрубить Иоанну правую руку. Далее я говорил, как Иоанн изливал свою скорбь перед иконой Божией Матери и приложил отрубленную руку, которая приросла. В знак благодарности Божией Матери Иоанн отлил серебряную руку и повесил перед иконой, за что эта икона Божией Матери называется «Троеручица».

— В этой своей проповеди вы, сравнивая жизнь Иоанна с советской действительностью, высказывали клеветнические измышления на материальное благосостояние трудящихся в СССР. Так было?

— Я говорил, что мы не можем представить себе той восточной древней роскоши, которой окружали себя… восточные правители, однако никакого сравнения с материальным благосостоянием трудящихся в СССР… я не проводил.

— В сентябре 1948 года вы, рассказывая верующим о мученицах Вере, Надежде и Любови, допускали в своём выступлении клевету в части материальной необеспеченности советского народа. Признаете это?

— О мученицах Вере, Надежде и Любови я рассказывал верующим… После этого рассказа я делал вывод, что мы далеки от веры в Христа и мужества и что вера у нас оскудела. Однако о необеспеченности в материальном отношении советского народа в своём выступлении я не говорил.

— В марте 1949 года вы у себя в квартире среди окружающих говорили о государственных платежах, с враждебных позиций истолковывая политику советской власти по отношению к духовенству, утверждали об отсутствии демократических свобод в Советском Союзе и допускали клеветнические выпады по адресу Патриарха. Так было?

— Весной 1949 года, примерно в марте, священник церкви села Нижние Прыски, вернувшись из Калуги, зашёл ко мне на квартиру вместе со старостой этой же церкви, фамилий их не помню. Священник по имени Матвей хотел снова ехать в Калугу и разобраться в части налогообложения. Я спросил… был ли он в Калуге и обращался ли к епископу по поводу налогообложения, а также обращался ли он к благочинному… и уполномоченному по делам Церкви при Калужском облисполкоме. Священник… мне пояснил, что якобы епископ, благочинный, а также и уполномоченный ничего определённого, существенного по этому вопросу ему не сказали. После этого я сказал, что я также обращался по поводу налогообложения к уполномоченному по делам Церкви… он никаких решительных мер не принял по существу моего заявления, также не было принято мер по моему заявлению со стороны благочинного и епископа. Затем я заявил, что к кому же нам обращаться и от кого нам ждать помощи, если наше начальство равнодушно к нашим просьбам. Я священнику Матвею сказал, что уполномоченный по делам Церкви, благочинный, тем более епископ, если бы они пошли в областной финансовый отдел, то могли бы сделать очень многое в нашу пользу. Это высказывание моё поддержал и священник Матвей. Однако присутствовавший при нашем разговоре священник Сергей Шумилин заявил, что «это не дело епископа». На что я ответил: «В чём же тогда заключается управление, руководство епархией, духовенством, разве только что разъезжать и служить в митрах?..» О Патриархе в это время никакого разговора не было. Я также не говорил об отсутствии демократических свобод в Советском Союзе.

— Следствием установлен ряд фактов антисоветской работы, проводимой вами: вы, обращаясь к верующим за денежной помощью, клеветали на мероприятия коммунистической партии и советского правительства. Так ведь было?

— Весной 1949 года я обращался к верующим и говорил, что на нас, священников, наложен налог непосильный, который мы не в состоянии уплатить из тех доходов, которые имеем. Если не сократят эти налоги, то, возможно, придётся отказаться от службы. Я-то один, а у отца Сергия всё-таки семья. Церковный совет должен помочь нам, так как ему известно, что у нас доходы не такие, как об этом доносят в районный финансовый отдел.

— Вы утверждали, что государство церковь закроет и имущество священников будет распродано?

— Этого я не говорил. Я заявлял, что церковный совет должен разоблачить злостных доносчиков и клеветников, которые ходят в церковь и по злобе доносят на нас в финансовые органы, тогда как в действительности мы не имеем таких доходов, о которых донесено в районный финансовый отдел. Антисоветского содержания в моих высказываниях не было.

— Следствию известно, что вы в одной из своих проповедей о древних философах утверждали, что в настоящее время нет таких талантливых учёных, какие были раньше. Отсутствие талантливых учёных в настоящее время вы объясняли тем обстоятельством, что сейчас учёные не верят в Бога. Это было?

— Я говорил в проповеди о Василии Великом, Иоанне Златоусте и Григории Богослове. Все трое были дети знатных и богатых родитёлей. Получили в то время классическое высшее образование… Несмотря на свой знатный род, богатство, славу и любовь окружающих, они проводили высоконравственную, целомудренную жизнь, не предавались языческим игрищам и разврату. Они, по их словам, знали только две дороги: одну дорогу в храм, а другую в училище. Закончив образование, они вступили на путь служения Богу, несмотря на то, что им открывалась широкая дорога по светской карьере. Поэтому они явились великими светильниками веры Христовой, имя их будет чтиться во все века до скончания мира. Достаточно того, что Василий называется Великим по своей вере и благочестию, велик он был по уму, по образованию, по стойкости церковной как архипастырь. Слово «Златоуст» усвоено Иоанну как непревзойдённому оратору Церкви древних веков и до настоящих дней. В части Григория Богослова я говорил, что он проник своим благодатным великим умом в тайны богословия, богословствуя о Святой Троице. Обращаясь к верующим, я говорил, что возвела этих святых на высоту духовную благочестивая жизнь их семей, высоконравственная и целомудренная. Я призывал родителей, чтобы они служили примером для своих детей, как родители Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Я утверждаю, что с моей стороны не делалось никаких сравнений с советской действительностью, с советскими учёными тех учёных, о которых я говорил в проповедях.

После допросов свидетелей были проведены очные ставки с ними отца Рафаила.

— Рафаил Шейченко, будучи священником в Козельской церкви, читая верующим проповеди, уклонялся от религиозного писания, говорил то, чего нет в религиозном писании, — заявил во время очной ставки свидетель. — Он увлекался проповедями. Примерно в июле 1948 года в моём присутствии Шейченко проповедовал об иконе «Троеручица». Говоря о том, что Иоанн пользовался большим авторитетом у калифа и являлся хорошим, честным человеком, Шейченко заявил, что Иоанн одевался в богатую одежду, чего мы сейчас не можем себе представить и не имеем возможности посмотреть. Иоанн жил в необыкновенных домах, какие сейчас не смогут построить, несмотря на то, что мы кичимся своей стройкой. В сентябре 1948 года Шейченко рассказывал о мученицах Вере, Надежде, Любови и их матери Софии; в конце своей проповеди он заявил: «Несмотря ни на какие мучения, ни сёстры, ни мать от Христа не отказались, сколько их ни уговаривали и чего им ни предлагали в смысле материального обеспечения.

А в настоящее время, какие вы стали христиане? — за любые пустяки откажетесь от Бога. Если вам дадут лепёшку белого хлеба и пол-литра масла, то вы откажетесь от Бога. Иная мать скажет своей дочери: «Ну, дочка, теперь время такое, ты молода, тебе надо жить»".

— Вы подтверждаете показания свидетеля? — спросил отца Рафаила следователь.

— В июле 1948 года я действительно говорил проповедь об иконе «Троеручица», однако свидетель об этом факте показывает не совсем точно. В своей проповеди, о содержании которой я показал на предыдущих допросах, мною мысль проводилась та, что Иоанн Дамаскин, несмотря на то, что был окружён восточной роскошью и пользовался любовью калифа, отказался от всего, пошёл в монастырь, чем проявил необыкновенную любовь к Богу и мужество. Что касается стройки, то я говорил, что, несмотря на то, что у нас гигантская стройка, такой восточной роскоши мы не представляем. В сентябре 1948 года я говорил проповедь о мученицах Вере, Надежде, Любови и их матери Софии. В конце своей проповеди я заявил, что ни сёстры, ни мать от Христа не отказались, несмотря ни на какие мучения. Я говорил: «Какое было мужество, какая вера, а сейчас у нас вера оскудела, нет такого мужества; мы сейчас от веры откажемся за кусок хлеба и литр масла».

Другая свидетельница на очной ставке сказала:

— В марте 1949 года Шейченко с амвона Козельской церкви выступил перед верующими и заявил, что на церковь и священников наложен непосильный налог… в связи с чем могут закрыть церковь; в отдельных местах церкви уже закрываются. В это время какая-то женщина крикнула: «Терпите, батюшка, на нас тоже накладывают большие налоги». В это же время Шейченко говорил: «Чтобы выплатить налог, может быть, придётся продать своё имущество». В мае 1949 года говорил в своей проповеди о том, что нет дождя, потому что погрешили перед Богом, мало молимся, не каемся, поэтому и живём плохо… Шейченко говорил верующим, что когда сыпались бомбы, то все крестились и молились, а как самолёты улетели, так и про Бога забыли.

— Показания свидетеля в этой части вы подтверждаете? — спросил священника следователь.

— В части налогов я говорил верующим, что на нас, священников, наложен непосильный налог, и выплатить мы его не сумеем, а поэтому возможно придётся отказаться от службы. Если мы, священники, откажемся от службы, то церковь могут закрыть. В отдельных местах, в частности в Малоярославце, церковь закрыли, так как священник отказался от службы вследствие непосильных налогов. Я призывал церковный совет разоблачить клеветников и доносчиков, так как некоторые лица ходят в церковь, а потом доносят на нас в районный финансовый отдел о таких доходах, которых в действительности у нас нет. Я также говорил, что у священника Сергия семья, поэтому ему будет трудно уплатить такие налоги. Что касается продажи имущества, то я об этом ничего не говорил. Я призывал верующих служить молебен о дожде… Не отрицаю, что я говорил верующим о том, что все бедствия нам даются вследствие того, что мы мало молимся, вера у нас в Бога оскудела, много грешим и не каемся, поэтому плохо живём.

12 сентября было составлено обвинительное заключение. Отца Рафаила обвинили в том, что он, «будучи враждебно настроен к существующему в СССР общественному и государственному строю, с церковного амвона… и в беседах… проводил антисоветскую агитацию. Принимая во внимание, что Шейченко… среди отсталых верующих и монашеского элемента пользуется большим авторитетом, что во время судебного следствия по его делу может вызвать большое и нежелательное скопление верующих у здания суда и возможность провокационных разговоров… с их стороны, поэтому следственное дело… по обвинению Шейченко направить на рассмотрение Особого Совещания при МГБ СССР» [20].

12 ноября 1949 года Особое Совещание приговорило отца Рафаила к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 26 ноября ему было выписано направление в Вятлаг. 30 декабря, перед тем как отправляться в очередной крестный путь, отец Рафаил написал духовным детям:

«Слава Богу за всё! Дорогие, родные мои!

Земно кланяюсь и целую… Братски-сердечно приветствую вас и всех прочих ближних и дальних, ненавидящих и обидящих мя. Прощаю всех перед Господом в сердце моем. Пишу из Москвы, с места сообщу адрес. Укрепляем благодатию сравнительно здравствую, а паче благодушен о Нём и покорен о Нём даже до смерти… Благодарю за любовь и заботу всех… Прошу у всех прощения и святых молитв. Поздравляю с праздником Рождества Христова.

Слава Богу за всё! Грешный Рафаил. Без этой скорби жизнь моя была бы не полна" [21].

Близкие к отцу Рафаилу прихожане были убеждены, что в его страданиях повинны ставший настоятелем Сергий Шумилин и бывшая староста храма Наталья Александрова, — отец Рафаил, однако, советовал отказаться от поисков виноватых и врагов, а если таковые и были, то благословить их и молиться за них, а никак не недовольствоваться ими и не ругать.

Прибыв в лагерь на станцию Фосфоритная Койского района Кировской области, отец Рафаил стал получать письма от духовных детей и писал им в ответ:

«Читал письма твои и Анночки, хочется сказать вам: дети, вы ведь не Марфы, а Марии, ваши пути совсем иные. И Господь, яко чадолюбивый Отец, ведёт вас не по вашему, а по Своему пути, хотя и не посреди роз и веселий, а посреди колючих терний и горестей, но ко вратам Царствия Небесного и вечного блаженства. Будем же, дорогие мои, не только терпеливы и мужественны в скорбях, но паче благодарны спасающему нас Господу, не оставляющему нас на путях широких, но гибельных» [22].

«Детка Тоня! А за то, что ты носишь в сердце своём «змею» неприязненного чувства к отцу Сергию и даже, как ты пишешь, «не простила и, наверное, никогда не прощу!» — за это не похвалю. Это чувство не христианское и гибельное для души.

Сын Божий, искупивый нас, грешных, на Кресте Голгофском Своими страданиями, в Своей предсмертной молитве взывает ко Отцу Своему за распинателей Своих: «Отче, прости им — не ведают, что творят!» [Лк. 23, 34]. Более того, Он учит: «Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынове Отца вашего Небесного… ибо Он благ и к неблагодарным и злым» [Ср. Мф. 5, 44−45]. И мы с тобою, грешные, нуждаясь в прощении грехов, молимся: Отче наш, Иже еси на небесех. и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Вот видишь, чтобы получить от Господа прощение, впредь надо самому простить. Итак, дорогое дитя моё, прошу и за меня, и за себя — не сердись ни на кого, а тем более на отца Сергия, как не сержусь ни на кого я и всем простил в самый час скорби моей ещё 11 июля, и сейчас, как и до самой смерти, буду о них молиться не яко за врагов и обидчиков своих, а яко о благодетелях спасения моего, — да помилует и спасёт их Господь. Поступи и ты так же, и воцарится в душе твоей мир и покой, а в этом всё счастье человеческое на земле.

«Ибо в мире место Мое», — говорит Господь [Пс. 75, 2]… А то, что совершилось со мною, то это всё не по хотению человеков, а по воле Божией — ко спасению моему, и этой воле Божией я покорен на все виды страданий и смерти, где и какова она ни будь, со словом на устах и в сердце, с каким умер в изгнании святитель Иоанн Златоуст: «Слава Богу за всё!"…» [23]

«Чадо! Прошу, не огорчайся и не сетуй на Наташу, как не огорчаюсь ни на кого я. Кто весть пути и судьбы Господни? Разве Сыну Божию подал чашу Каиафа или Пилат, или Иуда, предавый Его? Нет, Отец Небесный. Мой долг не судить, а простить всех, всех и за всё. А паче всего искренне молиться за враги. И не яко за враги, а яко за благодетели души моей, и сего и им просить от Господа, взирая на висяща на Кресте Сына Божия, взывающа в Своей молитве ко Отцу Своему: «Отче, прости им — не ведят бо, что творят!»

Простить врагу — святое дело,

Но кто в беде помог врагу —

Вот про того сказать я смело

Как про подвижника могу!

Отцу Сергию скажи: «Если судит Господь живу мне быти и возвратиться, то одной милости буду просить у всего народа — быти ми сторожем святого храма Божия и дома Матери Божией — и только"…» [24]

«…Да сохранит и укрепит и вас, скорбных, немощных и сирых [Господь]. Жалею вас больше, чем себя. Я уже таковский: скорби, поношения и прочее — это мой удел. Но они — моя мудрость, радость и спасение. Ими хвалюсь, за них благодарю Бога моего паче, чем за все благодеяния жизни моей. Они — очищение грехов моих, они есть лествица моя на Небо, его же, глубоко верю, Господь не лишит меня неизречённым милосердием Своим. Ему слава за всё, за всё!

Получил покаянное письмо от Наташи, ответил ей всепрощением, и да простит Господь и всех, сотворших мне злая за благая. Слава Богу за всё!

23 декабря ст. ст. видел себя во сне стоящим перед иконой Божией Матери (в храме) и воспевал: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!» И пал долу в прах. О, святые, незабвенные мгновения!" [25]

Самой Наталье он писал: «Мир и спасение от Господа — скорбящей душе твоей, чадо моё Наталия!..

Винить… тебя всецело в предательстве — я этого не мог и не могу допустить в мысли, а по женской немощи болтнуть где-либо и кому-либо — это и ты отрицать не станешь. И ты прекрасно знаешь, что в своих корыстных целях, с тонким слащавым подходом отец Сергий всё наматывал себе на ус. Но Бог с ним и со всеми! Я усматриваю в этом только волю Божию и Его святой Промысл, ведущий меня сим путём Голгофским не с митрой на главе и златым крестом на груди, а с тернием на главе, с крестом на плечах…

Искренне в душе простив тебя, отца Сергия и всех-всех, кто явился в этом, так сказать, «орудием» исполнения этой воли Божией, считаю всех не только не врагами, а даже благодетелями спасения моего. Простил ещё 11 июля 1949 года. Прощаю и теперь, спасения душ их желая, взирая на Сына Божия, висящего на Кресте Голгофском и в предсмертных Своих тяжких страданиях взывавшего в молитве к Отцу Своему за врагов Своих: «Боже, прости им — не ведят бо, что творят!» [Лк. 23, 34]…

Умоляю: не скорби паче меры, а особенно Боже упаси тебя унывать, ибо уныние есть смерть души… Обо мне не скорби, а молись. Ничего не жалею… ничего не желаю, кроме: да укрепит мя Господь, даруя христианскую кончину живота моего и добрый ответ душе моей на Страшном Суде Его! А где это совершится и как, где лягут мои кости — весть Господь, и да будет на это Его святая воля. Ему слава за всё, за всё и во веки!!! Митры, кресты драгие и славу суетную оставлю честолюбцам.

Земно тебе и всем-всем, даже и ненавидящим мя, купно с отцом Сергием, — кланяюсь, прошу прощения грехов моих вольных и невольных. Господь Бог да простит и всех вас, спасения душам вашим даруя…" [26]

Начался новый этап жизни исповедника в узах — страданий в устроенном людьми земном аду, но и укрепления надежды на достижение упования вечного, опытом зная о краткости сих земных страданий, верою — о вечности блаженства небесного. Этот период жизни стал периодом тяжёлого физического и духовного труда для больного и измученного годами заключений подвижника. Но как раз именно в этих тяжёлых обстояниях, скорбях и искушениях душа становилась, как небесная птица, свободна.

«Мир душе твоей и здравие телу отечески желаю, родная Любовь! — писал отец Рафаил монахине Любови. — Вчера, в воскресенье вечером… получил неожиданную (от тебя) посылочку, всё в целости. Глубоко тронут твоей заботой и несказанно сердечно благодарен. Это от твоей бедности воистину драгоценная лепта вдовицы. Бог да примет её, якоже ону, и да воздаст тебе сторицею. Но впредь прошу — не лишай себя последних крох ради моей худости. Мне не горестно (но сладко, а паче спасительно) претерпеть всё: клевету, глад, изгнание, — страшен только грех, а пред ним и самая смерть чепуха… Обо мне, родная, прошу тебя и всех прочих не скорбеть, но паче молиться; без сего моя жизнь была бы не полна. Это последний аккорд хвалы моей Богу. А Ему слава за всё, за всё!

Тружусь на древоотделочной фабрике ширпотреба — труд посилен, бытовые условия приличны, а здоровье моё тебе известно, а также аппетит и сон. Очень жду весточки, хочется знать, как вы все поживаете. Чад ношу в сердце моем пред Господом. Что нового у вас, какие перемены в храме, идёт ли ремонт? Сердцем я с вами и у вас. Сердечно благодарю всех послуживших мне трудами, заботами, любовью. Добродетель вечна, бессмертна, она пред Богом ходатаица спасения, помилования… Грешный Рафаил" [27].

«Мир ти и спасение от Господа, чадо моё духовное Любовь!

Милое твоё письмецо получил, благодарю и отечески рад, что Господь тебя хранит… Отвечаю на твой вопрос… Важно, родная, не то, во что наше бренное тело окутают, кладя его в гроб, в могилу, а то, в какие христианские, а паче иноческие, добродетели облечена будет наша душа для явления пред Лице Судии и Бога, — писал он в ответ на слова монахини о желании облечься в схиму. — Эту святую истину, я думаю, ты и сама знаешь. Я только отечески напоминаю её тебе. А ты мысленно обозри подвиги не только древних святых отец (из коих некии сияли, аки солнце, в житии своём и подвигах иноческих), но даже нам известных, наших почти современников. О, как мы далеки и ничтожны в сравнении с ними! От них же первый есмь аз!.. [1 Тим. 1, 15]. Чадо!.. Не благоприличнее ли и спасительнее будет нам с тобою умалиться — смириться, смывая покаянной слезой греховные пятна на тех святых одеждах, которых мы удостоены по неизреченной милости Божией. А сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!.. [Пс. 50, 19].

Ты спрашиваешь, како здравствую, како духовно чувствую… Чадо! Тот, кто во дни своей весны оставил земная и чаях Бога, спасающего его от малодушия и бури (бури страстей, вздымаемых скорогибнущими прелестями мира сего), — и, сего бегая, водворихся в пустыни… тот, кто во оной святой пустыни, как никогда и нигде не искал себе чинов и славы суетной, а токмо тишины, мира и спасения, — тот, если милостью Божией нечто и получает и паки тою же волею Божией теряет, жалеть, а тем паче скорбеть, — не может.

Неужели аз, безумный, окаянный, ничтожнейший прах, дерзну просить от Господа к себе большего внимания, чем заслуживал того вселенский вития, украшение Церкви Христовой, её слава — святой Иоанн Златоустый, окончивший дни свои в изгнании? Да не будет!.. Но своё пребывание под спудом, своё уничижение и скорби не променяю ни на какие суетные радости, а свою умиленную, покаянную и радостную слезу — ни на какие чины, славу и сокровища мира сего. Но пою, славлю и благодарю за всё Бога моего, взывая купно со святым мучеником Евстратием: «телесныя бо страдания, Спасе, веселие суть рабам Твоим!..» [f] Грешный Рафаил" [28].

10 ноября 1951 года отец Рафаил писал духовной дочери: «В ночь под 10-е нового стиля во сне сладко-пресладко воспевал: «Величай, величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую горних воинств Деву Пречистую Богородицу!» И слышу глас некоего духовного мужа: «Аще хощеши спастися — возлюби страдания!»

Чадо Любовь, слышишь! — Не только терпи, но возлюби страдания.

Господи, ниспосли всесильную благодатную помощь Твою нам, немощным, возлюбити Тя такою жертвенною любовию, с какою святые мученики шли, радуяся, на все виды мучений и смерть для получения вечной жизни во Царствии Твоем… Живу верою и упованием, яко да не до конца отринул мя Господь, но дарует мне радость увидеть всех вас, вознести своё убогое благодарение за вся, яже сотвори мне Господь купно с вами в дому Царицы Небесной…

Прошлую ночь видел себя во сне в некоем величественном алтаре, в котором стояли игумен Пантелеимон [g] и старец Макарий (Чиликин). Нужно было священнослужителю возглашать «Слава Тебе, показавшему нам свет!» У Святого Престола никого не оказалось и повелением кого-то аз, грешный, увидел себя предстояша и воздевша свои недостойные руцы, сладце возгласивше: «Слава Творцу, озарившему нас Светом!»" [29].

После смерти в марте 1953 года гонителя христиан тирана Сталина верующие направили властям ходатайство об освобождении отца Рафаила, очень надеясь, что за абсолютной своей невиновностью он будет освобождён.

16 ноября 1953 года бывшая староста Наталья Александрова направила заявление в Верховный Совет. «Прошу Верховный Совет, — писала она, — ответить на заявление православных верующих города Козельска Калужской области… Просим вашего ходатайства освободить нашего священника Шейченко Родиона Ивановича по старости, ему шестьдесят три года, инвалид. Со стороны областного уполномоченного… нанесена на него ложь и клевета, я подтверждаю своей подписью, а если потребуется, я всё могу объяснить» [30].

В ответ на благие чаяния многих близких ему духовных детей отец Рафаил 12 августа 1954 года писал: «Чадо моё Любовь, много­болезненное и многоскорбное. Мир душе твоей и спасение от Господа!

Много я виноват пред тобою своим молчанием долгим, виноват и многим другим. Прошу прощения! Но виною всему не моя леность. В последнее время многи недуги одержали мя, а к сему и неопределённость моего положения. Что же я могу писать тебе и другим? Описывать свои телесные немощи? У тебя, как и у других, своих хватает. Писать о своих скорбях? — и этого у всех вас хоть отбавляй. А порадовать вас — нечем. К тому же я знаю, что вы часто поглядываете в окна — ждёте моего прихода. А я наперёд скажу, что такой хлам, как я, не порадует вас. Чадо дорогое, чадо скорбное, мать Любовь! Вооружимся крепкой верой, что тако угодно Господу, и всецело покоримся смиренно под крепкую руку Его. Только в этом обретём мир душе своей, в чаянии милости от Господа, вся устрояющего во благо и спасение душ наших.

Да не умолкнут уста наша до предсмертного вздоха взывать: Слава Богу за всё!" [31]

«Детка Любовь! Мир ти!

Благодарю тебя за праздничное приветствие. Верю и знаю, что с большим трудом даётся тебе это писание при твоей немощи. Спаси и укрепи тебя Господи!..

Особенно благодарю тебя за святые молитвы к Царице Небесной, в чём я паче всего имею нужду. Присылать чего-либо ты не вздумай, ты сама-то сиромаха-бедолага. Подкрепляй себя, да менее горься о мне, я теперь уж никудышен. Мне-то и осталось одно место на земле — сидеть под ёлкой за деда-мороза или лежать под ней прахом-костьми.

Радуюсь за тебя и за всех, кого Господь хранит. Благодарите Его, что имеете место душевного успокоения, место молитвы, а главное, место покаяния, очищения грехов своих и место спасения — это святой храм Божий. Стремитесь, ратуйте, да и вы все сподобитесь, по слову святого апостола Павла, быть храмами Бога Всевышнего ибо Дух Святой живёт в вас… [1 Кор. 3, 16]" [32].

«Мир ти и спасение от Господа, честная мати и чадо моё Любовь!..

Тебя тяготит порой одиночество. Знай, родная, что в моих условиях самое тяжкое — это «принудительное сожительство», как отзывался Достоевский о своём пребывании в «таких же местах».

Мы здесь, 40−60 человек, как в улье пчёлы; добавь к сему игры, ругань, споры, зависть, озлобленность и многое другое — до потери человечности. Поверь, что жизнь в лесу, в пещере была бы для меня отблеск Рая на земле. Но надо терпеть, смиряться и паче благодарить Господа, спасающа мя грешнаго…" [33]

«Мир и спасение от Господа, чадо моё Любовь!.. — писал отец Рафаил монахине Любови 20 мая 1955 года. — Давно не писал тебе, потому что переезжал опять на новое место. Такова моя жизнь: не имати зде пребывающего града, да взыщу грядущего, по слову святого Апостола [Евр. 13, 14]. Из Кирова выехал (по случаю ликвидации колонии) в Великую Среду. Праздник Светлого Христова Воскресения встречал за замком и решёткой центральной пересылки в жуткой обстановке и в ещё более жуткой человеческой среде, одних — не познавших благодатной радости светоносных пасхальных дней, других — утративших это святое животворное чувство, а порой как тех, так и других, теряющих образ не только Божий, но и человеческий.

Но непреложна истина, что с Господом в душе и сердце и во аде — Рай. Ибо Воскресый из мёртвых Сын Божий, осветивый блистанием Своего Божества мрачные юдоли ада преисподняго, праотцем и всем праведным душам избавление даровавый, милостию Своею ниспослал и мне, грешному, в скорби сущу, Своё благодатное пасхально-светоносное утешение, перед которым все сокровища земли и утехи мира сего — меньше чем ничто! О, коль многая множества благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе!.. [Пс. 30, 20]. В 12 часов ночи, прославив купно со всеми вами Воскресшего Господа, я из сей дали радостно приветствовал всех вас, яко во оно время стоящих во святом храме, всеторжественным пасхальным восклицанием: «Христос воскресе!» И чуяли сердце и душа моя отклик душ ваших: «Воистину воскресе!»

На место новое приехал 20 апреля нового стиля. Устал неимоверно — не только в тягость узел и палка, с которой не расстаюсь, но даже и бренное, грешное тело. Кто даст ми криле, яко голубине, да полещу и почию [Пс. 54, 7] в Господе и только для Господа!..

На днях видел себя во сне в подобающем иноческом виде повержена долу пред могилочками честных оптинских старцев-отцов, сокрушённо молился, умилённо лобызал надгробия их.

Проснулся, зело радуяся, — Господи, пробави милость Твою на мне, грешнем! Не отреши мя, отрока Своего последня, от оной святой дружины! И их молитвенным заступлением спасение ми даруй!.." [34]

Все хлопоты верующих об освобождении отца Рафаила остались бесплодными. 30 августа 1954 года Центральная Комиссия по пересмотру дел на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении, оставила приговор в силе, отказав просителям, так как, несмотря на репрессии, священник не отказался от своих религиозных убеждений и в случае досрочного освобождения намеревался заняться активной церковной деятельностью.

Отец Рафаил был освобождён только в 1955 году, после того, как началось массовое освобождение из лагерей по неправосудным приговорам. 5 октября 1955 года епископ Калужский Онисифор (Пономарёв) назначил иеромонаха Рафаила вторым священником в Благовещенскую церковь в Козельске, где настоятелем оставался Сергий Шумилин. Труднее испытание сложно было сыскать: от предателя — под начало предателя, от иуды — снова за один стол с иудой; только подлинное евангельское незлобие, благочестие и верность Христу могли сохранить в мире душу, оградив её Божественною благодатью.

Иеромонах Рафаил (Шейченко) в 1957 году

Вернулся из заключения отец Рафаил физически ещё более слабым и больным, но ещё более горящим духом, нежели раньше; перенесённые им в лагере страдания приблизили его ко Господу, сделав его сосудом Духа Святого, так что главное, что чувствовал человек, сколько-нибудь способный к восприятию духовного, когда соприкасался с ним, — это была великая христианская любовь подвижника ко всем, незаметная для внешних в своём христианском смирении, но проникающая и исцеляющая страждущую душу всякого стремящегося ко спасению. Сидя рядом со старцем — молчит ли он или говорит, человек чувствовал, что ему уже некуда торопиться, он близок к пристани и покою, к вечности в Царстве Божием, когда на ум само собой приходит Петрово возглашение: «Хорошо нам здесь быть…» Душа отца Рафаила была наполнена благодатию этого Царства и вкушала начатки непреходящей радости, ибо, пройдя долгий путь страданий и исповедничества, он распял телесное и получил духовное.

Страдания научили его глубокому состраданию людям. Он любил и почитал нищих, сам исполнял заповедь Апостола [Гал. 2, 10] и завещал это своим духовным детям. Каждое воскресенье он приглашал нищих к себе на чай. Однажды он велел напоить некую нищую чаем в день её Ангела. А нищая была слепой и не могла даже дойти самостоятельно, тем доставляя другим хлопоты, и тогда одна из духовных дочерей отца Рафаила с упрёком сказала: «Да ну, батюшка, очень уж это нужный товар!» И отец Рафаил на это убежденно сказал: «Это самый нужный товар!»

Иеромонах Рафаил в Благовещенской церкви Козельска

Иеромонах Рафаил старался служить в Благовещенском храме как можно чаще и никому не отказывал в исполнении треб, хотя это было порой для него физически крайне утомительно, особенно когда приходилось в дни ненастья ходить на кладбище и служить по заказу родственников почивших панихиды; он безотказно принимал страждущих, духовно изголодавшихся в обезбоженном мире людей, которые в конце концов стали съезжаться к нему со всей страны.

Елизавета Булгакова, духовная дочь протоиерея Сергия Мечёва [h], в 1956 году решила посетить Оптину пустынь, в которой она была, когда ей было всего девять лет, и помолиться на могилках старцев, ища утешения в постигших её в последние годы скорбях. Подходя к Оптиной, она горячо молилась, но когда вошла в ограду разрушенного монастыря, её охватило чувство печали и даже уныния, и она вдруг совсем перестала осознавать, что перед ней напоенная молитвами старцев Оптина пустынь, в земле которой почивают мощи святых угодников Божиих. Но всё же она прочла панихиду и, уже приняв решение отправиться домой в Москву, пошла по дороге, ведущей в Козельск, когда увидела идущих ей навстречу трёх монахинь; поравнявшись с ними, она их спросила:

— Вы матушки? В Оптину идёте? Можно я пойду с вами?

— Что же, пойдёмте — где двое или трое собраны, там и Христос посреди, — ответила одна из них.

Елизавета снова, уже вместе с монахинями вошла в пределы разрушенного монастыря и помолилась на могилках старцев. Возвращаясь в Козельск, монахини выяснили, что их спутнице некуда деться, знакомых у неё в городе нет, и они предложили ей зайти к отцу Рафаилу и взять благословение. Елизавета ничего тогда не знала о нём и не верила, что в ком-то мог сохраниться дух Оптиной, но она надеялась получить облегчение в своих тяжких недугах от почивших старцев, — и почившие в Боге старцы послали её к своему живому преемнику. Она это поняла далеко не сразу: поглощённый своими заботами и тревогами человек зачастую не сразу улавливает связь между миром горним и дольним. Узнав, что Елизавета была духовной дочерью священника Сергия Мечёва и архимандрита Бориса (Холчева), с которым отец Рафаил познакомился в Оптиной и встречался в концлагере, он сказал: «Чувствуйте себя, как у отца».

Елизавета исповедалась, и отец Рафаил, прочитав разрешительную молитву, сказал: «К тому, что ты пришла ко мне, нельзя относиться как к простому случаю. Это особый Промысл Божий. Божия Матерь и старцы оптинские привели тебя ко мне… «

Впоследствии она вспоминала: «Я сказала только свои грехи, и вот я получила именно то, что душе было нужно. Этот человек, не зная меня, дал мне именно то, в чём была нужда. Была живая рана — и вот её нет, она ушла в прошлое. То, как я к нему попала, было совершено помимо меня. У меня не было ни одной мысли об этом даже в самой глубине… до самой последней минуты. И когда это получилось, мне стало страшно. Я почувствовала ясно, что это мне ответ оптинских старцев…

Я не умею передать, как хорошо было около отца Рафаила. Такой любви и простоты я не встречала во всю мою жизнь. Я чувствовала, словно после всей жизни, тяжёлых скитаний я попала домой не к отцу, нет — к бабушке ласковой, всю жизнь любившей и ждавшей меня.

Это не опишешь, это можно только ощутить, а слов нет для этого. Я не рвалась к нему, мне и на расстоянии от него было хорошо, так согрета была моя душа, — мне достаточно было того, что он существует.

Конечно, о том, что он так скоро уйдёт, у меня не было ни малейшей мысли. Я думала, что всё впереди, что это только начало новой жизни" [35].

Великое освящение воды на Богоявление

Весна 1957 года выдалась холодная и затяжная. Хотя отец Рафаил чувствовал себя физически нездоровым, он нудил себя часто служить и принимал всех приходящих. В Троицкую родительскую субботу, 8 июня, он дотемна пробыл на кладбище: люди просили его отслужить ещё и ещё одну панихиду, всем хотелось, чтобы именно этот смиренный подвижник помолился за их умерших сродников. И он, призванный к высокому церковному служению, по любви к людям никому не отказывал; он уже привык к самоограничению, к крайнему самоотречению — одним словом, к подвигу, который совершался уже почти незаметно для него самого. И беда, когда у такого самоотверженного пастыря не найдётся человека, который бы вовремя заметил, что всеми любимый батюшка давно превысил меру сил человеческих и тяжело заболел. Вечером, когда отец Рафаил вернулся домой, стало ясно, что он болен воспалением лёгких.

Елизавета Булгакова в очередной раз приехала к нему, когда он уже болел третий день. В девятом часу вечера она добралась до его домика. Войдя, Елизавета увидела, что отец Рафаил лежит на кровати, обложенный по настоянию бывшего монастырского фельдшера компрессами. Отец Рафаил, обрадовавшись Елизавете, сказал: «Я тебе письмо написал — возьми его».

На столе перед ним лежали две открытки, на одной из них бы­ло написано: «Лиза, я тяжело болен, приезжай за мной ухаживать». Отец Рафаил вновь повторил:

— Возьми её.

— Батюшка, да я уже приехала, — возразила она. На это отец Рафаил в третий раз повторил:

— Возьми её.

Елизавета снова начала возражать:

— Ведь я уже тут, зачем же брать, когда я уже приехала, — и не взяла открытку.

В это время пришла женщина проводить её в дом, где ей и её больной спутнице предстояло жить. Прощаясь, отец Рафаил сказал:

— Устрой свою больную и поскорей вернись ко мне. Елизавета задержалась, и когда подошла к дверям кельи старца, то услышала слова молитвы «неужели мне одр сей гроб будет…», но не осознала их глубокого и буквального смысла, а лишь подумала, что это заканчивают читать вечернее правило, постеснялась войти и ушла. Утром, вместо того чтобы поторопиться к отцу Рафаилу и выполнить его просьбу — прийти к нему тотчас — ею вчера так и не исполненную, она пошла на могилы оптинских старцев и только потом к больному. В то мгновение, когда она входила в дом, с отцом Рафаилом произошёл инсульт — у него парализовало правую сторону тела и отнялась речь. Весть об этом разнеслась мгновенно — и все близкие бросились с ним прощаться. Елизавета предложила позвать врача, но ей на это ответили решительным отказом, так как многие были убеждены, что советский врач не только не будет лечить священника, но обязательно ему навредит.

Состояние здоровья отца Рафаила быстро ухудшалось. Пришедший настоятель Сергий Шумилин причастил и пособоровал его. Елизавета ничем не смогла доказать, что старец сам вызвал её за ним ухаживать, она бросилась искать открытку к ней отца Рафаила — но её уже не было. Понимая, что она ищет и как переживает, что не может найти, отец Рафаил жестом подозвал её к себе. Она встала на колени перед кроватью, он левой рукой притянул её голову, крепко прижал к груди и поцеловал. Приуготовленный страданиями воспринимать всё как Промысл Божий и не настаивать ради себя на своём, он прощал всех, никого не осуждал, всех любя истинно христианской любовью.

Вскоре Елизавете вообще запретили посещать отца Рафаила, распространив слух, что она приехала будто бы похитить какие-то ценные вещи. Елизавета отправилась к иеромонаху Мелетию [i], чтобы тот благословил позвать к отцу Рафаилу хорошего врача, но тот ответил, что ничего нельзя сделать без благословения настоятеля Сергия Шумилина. Она обратилась к отцу Сергию, но тот тянул и откладывал столько, что всякая врачебная помощь стала уже запоздалой.

После того как отец Рафаил потерял дар речи, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться, и 19 июня 1957 года он скончался.

Оказавшись слишком внезапной, кончина старца потрясла многих. Когда отца Рафаила хоронили, то гроб с его телом почти в течение целого дня двигался от дома до кладбища, столько людей хотело проститься со старцем; люди, совершенно, казалось бы, незнакомые, останавливались на улице, поражённые необычным настроем людей, идущих в процессии, и, когда узнавали, что это несут отца Рафаила, присоединялись к ним, так как для многих он был благотворителем, помощником и молитвенником, тихим, смиренным и нежным, как мать, заступником пред Богом и в то же время порывистым, категоричным и строгим в вопросах в религиозном и нравственном отношении принципиальных, великий своим исповедническим подвигом и верностью Матери Церкви и её главе Христу.

Похороны иеромонаха Рафаила (Шейченко). 1957 г.

Иеромонах Рафаил был погребён на старом кладбище в городе Козельске. Но подвиг исповедника и пастыря не укрылся от Церкви — его имя включено в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. 22 июня 2005 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II были обретены мощи преподобноисповедника Рафаила, которые ныне находятся в Преображенском храме Оптиной пустыни.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 34−72

Примечания

[a] Ныне село Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области.

[b]Ныне город Красновишерск Пермской области.

[c]Мученица Татиана (Гримблит); память 10/23 сентября.

[d]Заключённый того же лагеря.

[e]О нём см. подробно: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель. Тверь, 2006. С. 332.

[f]Предсмертная молитва святого мученика Евстратия, читаемая на полунощнице субботней.

[g]Преподобномученик Пантелеимон (в миру Павел Тимофеевич Аржаных); память 16/29 ноября.

[h]Священномученик Сергий (Мечёв); память 24 декабря/6 января.

[i]Бармину

Примечания

[1] АОП. Фонд новомучеников и исповедников.

[2]В течение месяца власти производили расследование обстоятельств возмущения крестьян. «…в 10−11 часов дня, — писалось в документах расследования, — милиционер Чиненков, производя обход базара и проверяя разрешение у крестьян, торгующих мясом, на право убоя скота, остановился возле повозки гражданина деревни Богородицкой Перемышльского района Калужского округа Свирина Н. и потребовал у него предъявить разрешение сельсовета об убое коровы на мясо… Когда же Свирин сказал, что убой коровы ему разрешил председатель сельсовета, который находится здесь же, на базаре, и милиционер может получить от него лично справку… милиционер Чиненков справился у гражданина, которого Свирин назвал председателем сельсовета… и когда этот гражданин подтвердил слова Свирина, милиционер потребовал от него документы, удостоверяющие, что он председатель сельсовета, но последний их не имел; после этого милиционер предложил Свирину следовать за ним в управление милиции для составления протокола, Свирин категорически отказался; тогда завязался между ними спор, и, так как Свирин ни в коем случае не соглашался идти в управление милиции… милиционер взял его за руку и попытался, применяя физическое воздействие, всё же отвести его в милицию. Тогда Свирин стал оказывать сопротивление… милиционер дал свисток, Свирин поднял крик. На помощь милиционеру Чиненкову подошла милиционер Кочергина, и когда они снова попытались повести Свирина в милицию, грубо действуя по отношению к нему, то здесь же быстро собралась большая масса присутствующих на базаре крестьян, окружив милиционеров и Свирина… Милиционеры… не учитывая складывающейся обстановки… пытались отвести Свирина в управление милиции…

Собравшаяся масса крестьян, выражая совершенно законное недовольство грубыми действиями милиционеров, стала требовать наказания их.

Начальник раймилиции, который узнал о происходящих событиях… прибыл к месту. Учтя складывающуюся обстановку, он здесь же отозвал милиционёров и приказал освободить Свирина… Недовольство крестьян усиливалось, и достаточно было появиться на базаре агенту УРО Архипову в штатской одежде, который шёл со станции и ничего не подозревал о событиях, как недовольство стало переходить в открытые действия, крестьяне сразу же окружили Архипова и… стали кричать: «Пришёл шпионить, бей его». Архипов растерялся, произвёл вверх два выстрела, это ещё больше возбудило недовольство крестьян и дало пищу классово-враждебному элементу. Архипов бросился бежать к зданию милиции…

Значительная же часть парторганизации работников райкома, РИКа, органов милиции, вместо того чтобы принять меры к тому, чтобы рассеять толпу, поведя разъяснительную работу, растерялись, ударились в панику, пойдя по линии главным образом административных мер, и тем самым осложнили обстановку. Работники милиции вызвали дежурный взвод красноармейцев, замсекретаря райкома ВКП (б) позвонил в штаб полка… прося принять меры и оказать помощь, комендант города по телефону передал в окр<ужной> адм<инистративный> отдел панические сведения…

В результате растерянности организации возле милиции собралось 700−1000 крестьян и стали требовать расправы с милицией, делая возгласы: «на беззаконие ответим беззаконием»; но через несколько времени в милицию прибыл председатель РИКа с тем, чтобы убедить крестьян в том, что со стороны РИКа будут приняты меры к виновным, и просил разойтись. Первоначально толпа не давала говорить ему, затем утихла. В это время к зданию милиции прибыло отделение красноармейцев около одиннадцати человек, построившись шеренгой около здания милиции, что снова вызвало усиленное возбуждение — недовольство крестьян… Раздались выкрики: «Так вот вы как нас хотите успокаивать вооружённой силой, как и раньше при царе», а некоторые из крестьян обратились к красноармейцам с такими словами: «Товарищи красноармейцы, неужели вы будете своих отцов стрелять?» После этого красноармейцы были удалены, председатель РИКа снова призвал к порядку собравшихся крестьян, сделал разъяснение, и при помощи… партийцев и комсомольцев крестьяне были успокоены и разошлись от здания адм<инистративного> отдела…

Основной причиной событий на базаре являются массовые перегибы партлинии по отношению к середняку, допущенные парторганизацией и соворганами в момент проведения хлебозаготовок, самообложения, займа, коллективизации сельского хозяйства и лесозаготовок, выражающиеся в незаконных арестах бедняков и середняков, в массовом привлечении их к уголовной и административной ответственности, вплоть до полных селений, медлительность, а в ряде случаев упорствования с исправлением допущенных ошибок и ликвидации последствий их…

Большое количество лишенцев (больше тысячи человек), монахов, торговцев, малочисленность пролетарской прослойки и в целом мещанско-обывательская среда Козельска… создают такие условия, которые мог с успехом использовать классовый враг, и поскольку Козельск является торговым центром, то еженедельно в город собираются большие массы крестьян… Наряду с торговлей усиленно проводят агитационную работу против политики партии и соввласти. И всякие недовольства, проявляемые со стороны бедноты и середняков, классовый враг использует… Недовольство крестьян, вызванное грубыми и нетактичными действиями милиционеров, было использовано классовым врагом; о том, что эта демонстрация подготовлялась кулаками и торговцами заранее — сказать нельзя, данных для такого утверждения не имеется, и даже наоборот: судя по ходу развивающихся событий, классовый враг, проводя усиленно агитацию против политики партии и соввласти, данный конкретный случай использовал только в результате его появления…" (АОП. Фонд новомучеников и исповедников.)

В результате этих расследований стало ясно, что монахи, живущие в Козельске, не причастны к беспорядкам. Всё случилось, как это часто бывает, в результате действий самих властей. Но власти, воспользовались случившимся и обвинили в подготовке и организации возмущения ту часть народа, которую они считали наиболее развитой, сознательной и могущей выработать и передать другим своё суждение об окружающей действительности — монахов, торговцев и независимых зажиточных крестьян. Спустя два с половиной месяца после расследования ОГПУ приступило к арестам потенциальных врагов.

[3]УФСБ России по Калужской обл. Д. П-13 910, л. 440.

[4]Там же. Л. 468.

[5]Там же. Л. 525.

[6] «…Мне не радость сулит эта жизнь на земле —

Я решил ведь идти за Тобою,

И в награду за то, что служил я Тебе,

Мир покроет меня клеветою.

Но во имя Твоё всё готов я терпеть —

Хоть сплошное ненастье найду.

За Тебя, мой Господь, я готов умереть,

За Тебя на страданье пойду.

Мир не понял меня и над скорбью святой,

Что в своей затаил я груди,

Посмеётся шутя и, смеясь над Тобой,

Приготовит мне крест впереди.

Но готов я служить всей душою Тебе —

Пусть враги мне друзья все мои;

Утиши мою скорбь, мир усталой душе

Ниспосли в наши тяжкие дни.

Пусть осудят меня и не будет друзей,

Я с Тобою останусь всегда, —

Только будь неразлучен с душою моей,

Помоги выпить чашу до дна.

Я отраду нашёл у Креста Твоего,

Я уж в мире от мира ушёл,

Мой душевный покой, все отдал за него,

Но зато ведь Тебя я нашёл.

Не слезами, а кровью все раны Твои,

Мой Спаситель, готов я омыть:

Я молю — пусть настанут же дни,

Чтоб и жизнь за Тебя положить".

(ИЦ МВД Московской обл. Д. СО-32 909, л. 4−5. (Ср. Мученица Татиана (Гримблит). Стихотворения. М., 2006. С. 85−86.)

[7]УФСБ России по Калужской обл. Д. П-13 910, л. 2.

[8]Там же. Л. 53.

[9]АОП. Фонд новомучеников и исповедников.

[10]Там же.

[11]Там же.

[12] Архиепископ Василий (Василий Михайлович Ратмиров) родился в 1887 году в ст. Нововеличковской Екатеринодарской губ. В 1908 году окончил Ставропольскую Духовную семинарию и в 1909 году рукоположен во священника. Служил священником в г. Ейске в 1918—1920 годах, в то время, когда эта территория была занята белыми. После прихода сюда большевиков стал тесно сотрудничать с органами ГПУ. В 1921 году хиротонисан, по его словам, не подтверждённым пока никакими документами, во епископа Ейского, викария Ставропольской епархии. В 1922 году женился и перешёл к обновленцам и был назначен ими «архиепископом» Армавирским и Майкопским, а в 1935 году — «митрополитом» Курским, и на этом посту немало принёс зла православным. Он, впрочем, не скрывал своего безбожества, ходил по Курску «бритым, в гражданском костюме, с папиросой в зубах… с женой под ручку, не только по городу, но и в церковь» (ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 7, д. 22, л. 9).

В 1938 году Ратмиров был назначен управляющим делами и завхозом обновленческого Синода; жил он в одном доме с первоиерархом обновленцев «митрополитом» Виталием Введенским. В начале июля 1938 года НКВД стал арестовывать и верных властям обновленцев, которые на допросах оговорили Ратмирова, и 22 июля он был неожиданно для себя арестован и 31 июля вызван на допрос. Он объяснился со следователями, и на следующий день дело было прекращено; 2 августа начальник 4-го отдела 1-го управления НКВД направил начальнику 4-го отдела УНКВД по МО служебную записку: «Просим освободить из-под стражи Ратмирова Василия Михайловича. Ратмиров наш агент» (ГАРФ. Ф. 10 035, д. П-4962, л. 24).

В 1939 году Ратмиров снял сан и поступил в советское учреждение бухгалтером. С началом Великой Отечественной войны НКВД вновь привлёк его к работе, и 17 июля 1941 года, по согласованию с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским), он был назначен епископом Житомирским. (Павел Судоплатов. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930−1950 годы. М., 2003. С. 251).

Житомир к этому времени был захвачен немцами, и 27 августа 1941 года епископ Василий получил назначение в Калинин, где занимался во время оккупации города немецкими войсками внедрением в церковную среду под видом священнослужителей сотрудников НКВД. В 1942 году митрополит Сергий возвёл его в сан архиепископа, а в 1943-м — назначил архиепископом Калининским и Смоленским. Архиепископ Василий занимался приёмом в клир людей, бывших в оккупации, выдавая некоторым из них за определённую мзду, без рукоположения, справки, что они направляются в те или иные приходы священниками. 30 декабря 1946 года он был уволен на покой по болезни. (ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 7, д. 22, л. 16.) «По приказу Сталина… после войны был награждён золотыми часами и медалью… руководившие его работой и находившиеся вместе с ним в немецком тылу под видом священнослужителей… офицеры… получили боевые ордена». (Павел Судоплатов. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930−1950 годы. М., 2003. С. 252−253.)

[13]ГАКО. Ф. Р-3501, оп. 1, д. 319, л. 13.

[14]Калужское епархиальное управление. Личное дело протоиерея Сергия Георгиевича Шумилина.

[15]ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 1, д. 327, л. 22.

[16]Там же. Д. 486, л. 24−25.

[17]Там же. Л. 43.

[18]ГАКО. Ф. Р-3501, оп. 1, д. 317, л. 19.

[19]ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 1, д. 486, л. 18.

[20]УФСБ России по Калужской обл. Д. П-13 573, л. 92.

[21]АОП. Фонд новомучеников и исповедников.

[22]Там же.

[23]Там же.

[24]Там же.

[25]Там же.

[26]Там же.

[27]Путь на небо — через Голгофу. Оптинский старец Рафаил (Шейченко). Воспоминания. Письма. М., 2005. С. 50.

[28]Там же. С. 54−56.

[29]АОП. Фонд новомучеников и исповедников.

[30]ГАКО. Ф. Р-3501, оп. 1, д. 317, л. 24.

[31]АОП. Фонд новомучеников и исповедников.

[32]Там же.

[33] Путь на небо — через Голгофу. Оптинский старец Рафаил (Шейченко). Воспоминания. Письма. М., 2005. С. 53.

[34]Там же. С. 59−63.

[35]Альманах «Надежда». 1989. № 15. С. 197−198, 202.

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