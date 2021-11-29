Преподобномученик Пантелеймон родился 29 июня 1872 года в деревне Залипаевка Федоровской волости Мало-Архангельского уезда Орловской губернии в семье крестьянина Тимофея Аржаных и в крещении был на­речён Павлом. Хозяйство семьи Аржаных было бедным, и, чтобы поддержать хоть какое-то благосостояние, отцу приходилось много работать. С двенадцатилетнего возраста Павел помогал отцу: был пастухом в деревне, работал у помещика, подрабатывал у крестьян. Когда удавалось, он отправлялся молиться в Оптину Пустынь. В 1894 году Павел был призван на действительную военную службу и зачислен рядовым в Камчатский полк. После года службы он был отправлен на фельдшерские курсы, по окончании которых назначен ротным фельдшером.

В 1898 году Павел был уволен из армии. Он поступил фельдшером в Житомирскую губернскую больницу и одновременно учился в Волынской фельдшерской школе. Окончив школу, Павел Тимофеевич вернулся в родную деревню. Полгода он прожил дома, раздумывая над тем, каким ему путём идти дальше, тем более что и возраст уже был таков, когда серьезных ошибок можно и нужно было избегать. Семьи у него не было, а житейского опыта, сложившегося из наблюдений окружающей жизни во время службы в армии и работы фельдшером в губернской больнице, было достаточно. Вспомнились тогда посещения и молитвы в Оптиной Пустыни. Строгая жизнь в монастыре не пугала: за четыре года армейской службы он привык к дисциплине.

В 1900 году Павел Тимофеевич направился в Оптину и пробыл там послушником около семи лет, после чего настоятель монастыря, архимандрит Ксенофонт, постриг его в мантию с именем Пантелеимон в честь великомученика и целителя Пантелеимона, учитывая его земную профессию врача, предваряя его будущее как мученика. 15 марта 1909 года епископ Калужский и Боровский Вениа­мин (Муратовский) рукоположил монаха Пантелеимона во иеродиакона. В 1911 году иеродиакон Пантелеимон был рукоположен во иеромонаха. В монастыре он нёс послушание фельдшера в монастырской больнице.

В 1914 году отец Пантелеимон был выбран на должность казначея монастыря и в этой должности он состоял до закрытия обители безбожниками в 1918 году. Некоторое время он работал в образованном властями на территории монастыря племхозе и музее, а затем служил в храмах в Лихвине, Мещовске и Одоеве. В 1925 году отец Пантелеимон приехал в Козельск и стал служить в Никольской церкви. 26 июня 1926 года епископ Малоярославецкий, викарий Калужской епархии Иоасаф (Шишковский-Дрылевский) возвёл иеромо­наха Пантелеимона во игумена, назначив его настоятелем Мещевского Георгиевского монастыря, но, поскольку монастырь в это время был советской властью закрыт, отец Пантелеимон вернулся в Козельск и служил в Никольской церкви.

В Козельске тогда жило около сотни монахов и мона­хинь из закрытых монастырей — Оптинского и Шамординкого. Они образовали монастырь без стен, рассеянный по городу, где в квартирах-кельях обосновалось по нескольку монахов, собиравшихся в храм на богослужения, которые мало чем отличались от монастырских.

На Духов день, 9 июня 1930 года, в Козельске по традиции состоялась ярмарка, на которую съехалось несколько тысяч человек. В этот день произошло столкновение крестьян с милицией, во время которого был убит крестьянин. Власти решили воспользоваться случившимся и арестовать часть монахов, обвинив их в подстрекательстве к мятежу. 18 августа 1930 года было арестовано сорок человек — монахов и мирян, и среди них игумен Пантелеимон. Его обвинили в руководстве «монашеско-монархической» группой, которая будто бы ставила своей задачей реставрацию монархического строя. Все арестованные были отправлены в тюрьму в Сухиничи.

После предъявления следователем обвинения игумен Пантелеимон сказал: «Организатором и руководителем как подпольного монасты­ря, так и контрреволю­ционной монархической группы города Козельска я не был. По этой линии никаких указаний и директив никому не давал и никакого участия в этой деятельности не принимал. Работы, на­правленной против со­ветской власти, никогда не вёл… В Козельске подпольного монастыря нет и не было… Чем вызвана концентрация монашествующих в го­роде Козельске, мне не­известно, но думаю, что непосредственная близость монастырей Оптина Пустынь и Шамординского после их ликвидации вынудила монахов поселиться в Козельске. Из других же городов и мона­стырей приезжали просто потому, что в Козельске жили старцы схимонахи, а не потому, что кто-то этим вопросом умышленно занимался и преднамеренно стягивал монаше­ствующих в Козельск».

27 ноября 1930 года тройка ОГПУ приговорила игу­мена Пантелеимона к десяти годам заключения в концлагере, но затем срок был сокращён до пяти лет, и отец Пантелеимон был отправлен сначала в Вишерский лагерь, а затем в ссылку в город Елец. По окончании срока, в 1935 году, он устроился псаломщиком во Введенском храме в Ельце.

Здесь его застало беспощадное гонение 1937 года. Игумен Пантелеимон был арестован 16 сентября 1937 года, заключён в липецкую тюрьму и на следующий день допрошен.

— Вы признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении? — спросил его следователь.

— Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю, — ответил священник.

30 октября следователь допросил дежурных свидетелей, один из которых показал, будто бы отец Пантелеимон жа­ловался, что «крестьянам в колхозе стало жить невозмож­но… пахать не на чем — лошади все подохли с голоду… сеять нечем, так как в колхозе нет семян; люди мрут с голода и… едят павших лошадей, в скором будущем всем грозит голодная смерть, вот до чего довели коммунисты и советская власть. Где ни посмотришь, всюду обман при этой власти, обманным путём согнали крестьян в колхо­зы, обещали, что дадут им богатую жизнь, а вместо этого дали им голод, разорение, нищету и муки».

Другой свидетель показал, что, идя с работы домой, он зашёл 14 мая 1937 года во Введенскую церковь. Шла вечерня. В конце службы игумен Пантелеимон выступил с проповедью, в которой сказал, что «сегодняшний день — день скорби, день, который мы посвящаем нашему доро­гому и любимому великомученику Петру Крутицкому, погибшему от руки врага — замученному в ссылке тяжкими муками — нашими злейшими врагами, врагами Русской Церкви и веры Православной… которые ведут человечество в ад на радость антихристу. Этот человек показал нам, как должен жить и бороться истинный христианин — за веру Православную в такое смутное время, какое протекает у нас на Руси. За что же его замучили и казнили? Его за­мучили враги веры Православной, потому что чувствовали его превосходство над собой, превосходство религии над коммунизмом. Сперва они уговаривали его отказаться от Бога и от веры Православной, перейти на их сторону, на службу к антихристу, но когда митрополит Крутицкий от этого отказался, то враги наши стали его мучить и замучили. Несмотря ни на какие пытки, ни на какие мучения, митрополит Пётр Крутицкий отказался пойти на службу к сатане и остался верен Богу и вере Православной. Я вас призываю, православные, быть такими же твёрдыми, каким был он, так же бороться с врагами веры Православной, как боролся он…»

После этих показаний свидетелей следователь снова вызвал на допрос игумена Пантелеимона и снова спросил, признаёт ли тот себя виновным в контрреволюционной деятельности, на что отец Пантелеимон ответил, что не признаёт, контрреволюционной деятельностью он не занимался.

15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Пантелеимона к расстрелу. Игумен Пантелеимон (Аржаных) был расстрелян 29 ноября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.

Преподобномученик Пантелеимон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Оптиной пустыни». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2008 год. Стр. 103−112