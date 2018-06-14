Мученица Вера родилась 17 августа 1880 года в селе Веряево Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне Пителинского района Рязанской области) в семье смотрителя арестанского дома Николая Самсонова. Окончив с отличием Касимовскую женскую гимназию, она работала учительницей в школе до тех пор, пока содержание преподавания не вошло в противоречие с её религиозными взглядами, после того как власть в России захватили безбожники. Глубоко верующий и просвещённый человек, она ревностно относилась ко всему, что было связано с христианской верой и Церковью. В конце двадцатых годов Вера была избрана старостой Пятницкой церкви, расположенной в закрытом к тому времени безбожниками Казанском монастыре в Касимове.

Летом 1935 года сотрудники НКВД арестовали священников и мирян — почитателей блаженной Матроны Беляковой, жившей в деревне Анемнясево Касимовского района, и царевича Иакова, скончавшегося в ХVII веке и погребённого на территории Казанского монастыря. Была арестована тогда и сама блаженная Матрона и Вера Самсонова. Давая ей характеристику, сотрудники НКВД написали: «религиозна до фанатизма, средства к существованию добывает уроками Закона Божьего… Ежедневно посещает церкви и разносит просфорки по верующим».

Вера Николаевна была арестована 28 июня 1935 года и заключена в Бутырскую тюрьму в Москве.

— С какого времени вы стали почитательницей могилы касимовского царевича Иакова и часто ли там бывали? — начал её допрашивать следователь.

— Могилу царевича Иакова я почитаю с дореволюционного времени. Я до последнего времени посещаю эту могилу, где молюсь и иногда участвую в панихидах, совершаемых на могиле царевича Иакова священником Николаем Правдолюбовым.

— Назовите всех почитателей могилы бывшего царевича Иакова.

— На могиле царевича Иакова я… встречала неизвестных для меня лиц… По их просьбе священник Николай Правдолюбов иногда совершал панихиды.

— Давно ли вы стали почитательницей блаженной Матреши Беляковой и что вам известно о её жизни и деятельности? — спросил Веру Николаевну следователь.

— О высокой праведной жизни Матреши Беляковой я много слышала и, почитая её как блаженную и праведную, послала ей посылку, но сама лично в её квартире никогда не бывала, и лично её я не знаю.

— Назовите всех известных вам почитателей Матреши Беляковой, посещающих её квартиру.

— Матрешу, как праведницу, почитают все верующие города Касимова и окрестных селений.

— Объясните подробно ваше отношение к советской власти.

— Я не согласна с советской властью по вопросу отношения её к религии, где я, как верующий человек, усматриваю открытое насилие над религией и верующими, проявляемое в форме насильственного — против желания верующих — закрытия храмов и разрушения их, кощунственного отношения к христианским святыням и арестов и высылки невинных духовенства и верующих. Также я не согласна с советской властью по вопросу отделения школы от Церкви, в результате чего дети не имеют возможности изучать Закон Божий и не получают надлежащего религиозно-нравственного воспитания.

— Мы располагаем данными, что вы до последнего времени занимались тайным преподаванием Закона Божьего детям на квартирах родителей…

— Действительно, в первые годы после революции я после ухода из школьных работниц занималась тайным преподаванием Закона Божьего на квартирах родителей.

— Какое участие вы принимали в исцелении больных у могилы царевича Иакова?

— Сама больных на могилу царевича Иакова я никого не приводила, но, бывая в часовне на могиле, встречала больных; по их просьбам молилась с ними вместе, мазала из лампады гарным маслом, помогала приложиться к могиле… В предъявленном мне обвинении по статье 58, пункты 10 и 11 Уголовного кодекса виновной себя не признаю. Действительно, я активно прославляла… царевича Иакова, но ничего контрреволюционного в этом я не вижу.

16 июля 1935 года следствие по делу церковной старосты было закончено, и, хотя так и не нашлось никаких доказательств её контрреволюционной деятельности, следователь в обвинительном заключении написал, что она, «являясь активной участницей контрреволюционной группировки, в контрреволюционных целях активно прославляла могилу бывшего касимовского царевича Иакова, принимала участие в инсценировке на его могиле чудесных исцелений и распространяла всевозможные ложные слухи, то есть [виновна] в преступлении, предусмотренном статьёй 58, пунктами 10 и 11 Уголовного кодекса…».

2 августа 1935 года Особое Совещание при НКВД приговорило Веру Николаевну к пяти годам заключения в концентрационном лагере, и она была отправлена в один из лагерей Беломорско-Балтийского комбината, куда прибыла 30 августа 1935 года.

Тяжёлая работа в условиях каторжного лагеря подорвала её здоровье, она тяжело заболела и 19 февраля 1940 года её положили в центральный лазарет при 1-м лагпункте Вечеракша. Ревностная христианка Вера скончалась за две недели до окончания срока заключения, на рассвете 14 июня 1940 года, когда солнце здесь почти незаходимо стоит над горизонтом, освещая этот суровый и прекрасный край.

Мученица Вера прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 27 декабря 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 6−8