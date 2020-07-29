Блаженная Матрона Анемнясевская в 1999 году была прославлена как местночтимая святая Рязанской епархии. На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. она была канонизирована в лике новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания (память 16/29 июля). Подвиг её святости сочетает в себе как пример необычайного терпения, поста и молитвы, так и образ исповедничества (святая была арестована в 1936 году и скончалась в заключении).

Жизнеописание подвижницы было составлено при её жизни священником Николаем Анатольевичем Правдолюбовым и его братом Владимиром Анатольевичем Правдолюбовым. За эту рукописную книгу её авторы были арестованы и осуждены на долгие годы лагерей. Авторскую рукопись обнаружил в наши дни в Архиве ФСБ протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, прославление святой блаженной Матроны Анемнясевской было совершено в городе Касимове Рязанской епархии в четверг Фоминой недели 9/22 апреля 1999 года архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном с собором духовенства Рязанской епархии.

Здесь мы приводим сокращённое житие блаженной Матроны, составленное по материалам книги священника Николая и Владимира Правдолюбовых, под редакцией протоиерея Сергия Правдолюбова (Житие Святой Блаженной Матроны Анемнясевской / Сост. Священник Николай Правдолюбов, Владимир Правдолюбов. Издание прот. Сергия Правдолюбова. — М.:Святитель Киприан, 1999. — 72с.). Любопытно, что приблизительно в одно и то же время были прославлены две блаженных Матроны (Московская и Рязанская), которые не только являлись современницами, но и несли схожий подвиг. Можно предположить, что будущие историки объявят их одной личностью, а различия в деталях — народным творчеством…

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Матрёна Григорьевна Белякова родилась 6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии. Родители её Григорий и Евдокия были едва ли не самыми бедными людьми в деревне и кое-как вели своё крестьянское хозяйство. По внешнему своему виду они были хилыми, тщедушными людьми и казались какими-то недоразвитыми. Отец много пил и слыл в деревне пьяницей. У них было большое семейство — шесть дочерей и два сына. Три сестры умерли в детстве; Матрёша была четвёртою по счёту.

До семи лет Матрёша была обычным ребёнком; как и все дети её возраста, гуляла и играла со своими сверстницами и подружками. Родители почему-то невзлюбили её с самого раннего детства. Нерадостна была жизнь ребёнка в родной семье, где ей, больше чем кому-нибудь из братьев и сестёр, приходилось терпеть обиды, ругань, побои. Но ещё большие страдания ждали девочку в дальнейшем.

В семилетнем возрасте Матрёша заболела оспой. После этой болезни девочка поправилась, но уже навсегда осталась слепою. Теперь её обязанностью было нянчить своих младших сестрёнок и братьев. Тяжело было слепой девочке справляться с этим делом. Однажды десятилетняя Матрёша нечаянно уронила сестрёнку с крыльца на землю. Увидев это, мать схватила Матрешу и начала жестоко бить. В этот момент духовному взору девочки предстала Царица Небесная. Матрёша сказала об этом матери, но та продолжала бить девочку ещё сильнее. Видение повторилось три раза. Во время последнего видения Пресвятая Богородица дала Матрёше утешительную записочку. О том, что это за записочка и что в ней было написано, блаженная Матрона никогда не рассказывала.

На следующее утро изувеченная девочка не смогла подняться с печи. С этого времени началась для Матреши жизнь мученицы, пригвождённой к одру. Она навсегда лишилась возможности ходить и что-либо делать и уже не вставала с кровати во всю свою дальнейшую жизнь.

Так лежала Матрёша в родительском доме до 17 лет, терпеливо перенося всякие скорби и обиды, и только в молитве находя себе утешение и отраду. Односельчане знали о страдальческой жизни девушки и относились к ней с чувством благоговейного уважения. С семнадцати лет к Матрёше стал ходить народ. Первым за помощью пришёл крестьянин её же деревни, по специальности пильщик.

— Матрёша, — сказал он, — вот уж как ты лежишь несколько лет, ты, небось, Богу-то угодна. У меня спина болит, и я пилить не могу. Потрогай-ка спину, может быть и пройдёт от тебя. Чего мне делать, лечился — доктора не помогают.

Матрёша исполнила его просьбу — боли в спине, действительно, прекратились, и он встал на работу.

Крестьянин этот рассказал о своём исцелении одному из своих соседей, и тот говорит:

— Пойду и я к ней: нас замучили дети, скоро двенадцатый родится; попрошу её помолиться, чтобы Господь прекратил у нас детей.

Пришёл он к Матрёше и попросил помолиться. Матрёша помолилась, и детей у них больше не было.

С тех пор всё больше и больше стали ходить к Матрёше люди со своими нуждами, скорбями и болезнями. С течением времени эти посещения приняли характер настоящего паломничества: к Матрёше шли не только жители окрестных мест, но и дальних, иногда и самых отдалённых мест нашего Отечества. Причём, шли они беспрерывным потоком на протяжении более чем пятидесяти лет в количестве нескольких десятков, а иногда и сотен ежедневно.

Когда Матрёша лежала у родителей, и посетители приносили ей различные пожертвования за её молитвы, то отец обычно всё это отбирал на табак или водку, и тяжело было Матрёше, что пожертвования эти шли не на доброе дело. Матрёша любила поделиться всем с людьми и, особенно, с бедными, но при данных условиях она лишена была этой возможности.

После смерти родителей много скорбей пришлось претерпеть Матрёше от брата и сестры, смотревших на неё исключительно как на средство дохода. Сестра впоследствии отсудила у Матроны домик, построенный почитателями блаженной.

От сестры Матрёша перешла на жительство к племяннику Матвею Сергеевичу, человеку доброму и религиозному. Но здесь огорчения ждали Матрешу с другой стороны. У Матвея Сергеевича подросли дети, односельчане стали смеяться над ними, дразнить их. Эти насмешки тяжело переживались молодыми людьми. Но особенно тяжело это было для самой Матреши. Она мучилась и глубоко скорбела, что за неё эти ни в чём не повинные люди должны были переносить иногда очень тяжёлые для них насмешки и оскорбления. Особенно насмешки эти усилились в революционные годы в связи с антирелигиозным движением.

Матрёша обычно лежала в небольшой отдельной комнатке крестьянской избы, в маленькой детской кроватке, которая всегда завешивалась пологом. Летом, когда в избе становилось душно, её обычно выносили в сени, и там лежала она до зимы. Сама она никогда не просила, чтобы её перенесли в избу, и терпеливо переносила осеннюю стужу и холод. Родные же, за исключением племянника, не обращали на неё внимания и переносили её в избу только тогда, когда уже видели, что в сенях лежать более было невозможно.

— Однажды, — вспоминает Матрёша, — в октябре месяце я лежала в сенях, ночью был сильный дождик. Вода через крышу полилась на меня, и я промокла до нитки. К утру случился мороз, я страшно озябла, и одежда вся на мне оледенела. Утром сестра увидела это, сжалилась и перенесла меня в избу, за что я ей благодарна.

Часто в осенние холода приходящие удивлялись её терпению и спрашивали:

— Матрёша, да тебе холодно?

— Да нет, тепло, — обычно отвечала она в таких случаях, — посмотри, вот какая я горячая.

При этом она давала свою руку, и рука была действительно горячая.

По внешнему своему виду Матрёша была настолько мала, что казалась десятилетним ребёнком. Её платьице, подарок одной из почитательниц, закрывавшее блаженную совсем с ногами, было всего 90 сантиметров в длину. Очевидно, с десятилетнего возраста, с тех пор, когда она лишилась возможности ходить, тело её не росло и навсегда осталось таким, каким было у десятилетней девочки. Она имела возможность переворачиваться с бока на бок, шевелить ручками и брать небольшие предметы. Она легко и свободно разговаривала и пела священные песнопения удивительно чистым и звонким детским голосом.

Никто не знает, как она молилась Богу. Известно только лишь то, что Матрона знала наизусть очень много молитв, многие акафисты и церковные песнопения.

Во время бесед со своими посетителями она часто читала вслух различные молитвы, подходящие по своему содержанию к данному случаю. Иногда читала целые акафисты, читала быстро, уверенно, громким голосом. Пела церковные песнопения, совершенно правильно выдерживая особенности гласов и распевов.

На вопрос одного из удивлённых посетителей, спросившего, как это она, будучи слепой, знает наизусть даже целые акафисты, Матрёша ответила, что «придёт добрый человек и прочитает что-нибудь, а я и запомню с Божией помощью».

Матрёша часто причащалась Святых Христовых Таин, каждый месяц обязательно. С этой целью она приглашала к себе своего духовника — приходского священника, и день принятия Св. Таин бывал для неё самым радостным днём. Пять раз в течение своей жизни она соборовалась.

Особенно строго соблюдала Матрёша посты. С семнадцати лет она не ела мяса. Кроме среды и пятницы соблюдала такой же пост по понедельникам. В церковные посты почти ничего не ела или ела очень мало. Кроме подвигов поста и молитвы, блаженная, как уже было сказано, добровольно терпела холод, а также перебирала и перекладывала камни, принесённые её почитателями из разных святых мест.

Очень уважала Матрёша духовенство и к каждому священнику всегда и неизменно относилась с глубоким благоговением. Но к раскольникам обновленцам, в каком бы сане они не были, наоборот относилась очень строго. Одного из своих приходских священников, перешедшего в обновленчество, называла «наш Петруша».

Насколько ревниво относилась Матрёша к Православию, говорит факт, переданный одной из её почитательниц, жительницей города Касимова Марией Ивановной Путилиной. Умерла тётка Марии Ивановны. Сын тётки был старостой в Касимовском соборе, а в соборе в то время служил обновленческий архиерей. Сын, согласно желанию покойной, хотел вынести её из дома не в собор, а в кладбищенскую церковь. Другой сын покойной находился в то время в заключении. Он обратился к начальству с просьбой, чтобы его отпустили проститься с матерью. Его отпустили на три дня с условием, чтобы покойную хоронил обновленческий архиерей в соборе, на что родные и согласились.

Псалтирь по покойной читали монашки. Когда они узнали, что хоронить будет обновленческий архиерей, они взяли псалтирь и ушли. К вечеру пришли сын покойной и Мария Ивановна. Сын попросил Марию Ивановну читать псалтирь. Она начала читать и читала около часа, пока не пришёл архиерей служить всенощную. Мария Ивановна тут же ушла и даже не видела архиерея. Ночью она вернулась с одной монахиней Акилиной, и они вместе читали псалтирь всю ночь до выноса тела. На выносе Мария Ивановна с монахиней Акилиной не были, покойную похоронили без них.

Монахиня Акилина получила от своего настоятеля епитимью. Мария Ивановна же неделю спустя пошла к Матрёше и всё ей рассказала. Матрёша пожалела тётку:

— Что ж, ведь покойница не виновата, что так схоронили её.

В это время у Матреши сидели три монахини из Владимирской пустыни. Вдруг Матрёша и говорит монахиням:

— Вы что так уж хорошо очень с Марией Ивановной-то разговариваете?

— Мы её давно не видали, наговориться хотим.

— Да ведь она обновленка!

Боже мой, если бы вы могли себе представить, — говорила Мария Ивановна, — как они в одну секунду встали и ушли от меня в другую комнату, и я осталась одна! Наступила мёртвая тишина. Я не могу передать то состояние, оно было ужасно. Гляжу я на Распятие и думаю:

— Господи! Все от меня отступились, не отступись Ты от меня!

Мария Ивановна страшно заплакала. Она молилась и каялась в душе, и так плакала долго. Наконец Матрёша пожалела её:

— Ну вот, поплакала, покаялась пред Господом Богом, поговей, причастишься, на духу священнику скажешь, вот и всё.

— Как же мне нужно было поступить, не надо было бы совсем мне читать?

— Да, не надо было тебе читать.

— А ты-то будешь меня принимать?

— Да я-то что, вот покаялась перед Богом, вот и всё!

После этих слов Марии Ивановне сделалось весело и радостно, и монашенки опять по-прежнему с ней заговорили.

Особенно Матрёша любила монахинь и вообще девиц. Монахинь ставила выше мирских, всё им прощала, бывала с ними, как ребёнок.

— Ведь вот не пришлось мне там, в монастыре-то быть, — не раз выражала она сожаление в своих с ними беседах.

— Монашки-то, — говорила она, — сколько раз упадут. Упадут, и опять всё-таки восстанут. А в миру-то человек упал, и уж ему некогда восстать. В миру-то всё искушение, всё как-то неловко. Все мы невоздержные, иной раз без греха не обойдёшься, иной раз и заплачешь.

Из святых мест с наибольшим благоговением Матрёша относилась к Иерусалиму, к монастырям Дивеевскому и Саровскому. Она говорила о них с особенным умилением и любовью. Своим благочестивым посетителям она постоянно советовала сходить в Дивеево и Саров, считая их местами особенного присутствия благодати Божией. И радовалась, когда исполнялись эти её советы.

Находясь безвыходно в своей комнатке, Матрёша знала многих святых и благочестивых людей, рассеянных по лицу земли русской, и находилась с ними во внутреннем благодатном общении, хотя она никогда их не видела и не говорила с ними.

Матрёша своим внутренним, духовным взором как бы насквозь видела каждого из своих посетителей и каждому давала то, что для него нужно, полезно, необходимо в зависимости от его настроенности, его духовных немощей и нужд, в зависимости от условий и обстоятельств, среди которых ему приходилось жить.

Одних она учила и наставляла, других обличала и раскрывала им их грехи и пороки, третьих ободряла и утешала в тяжёлых обстоятельствах жизни, четвёртых предупреждала, указывая последствия их ошибочного пути, стремлений и намерений, пятых исцеляла от болезней, и всех вместе старалась направить на путь истинной, богоугодной христианской жизни. Этим объясняется и разнообразие её отношений к посетителям. Одних она принимала чрезвычайно ласково, с радостью и участием, как дорогих и близких своих людей. Других она прогоняла от себя, что было всё же очень редко. Всё это бывало, как говорили её посетители, или в тех случаях, когда человек заходил к блаженной из праздного любопытства, или тогда, когда это нужно было для исправления человека. Когда такой человек пойдёт от Матреши, он подумает о себе и сознает грехи свои. Если он после этого опять приходил к Матрёше, то она с радостью принимала его.

По молитвам блаженной Матроны совершались исцеления от множества тяжёлых недугов, когда даже врачи не верили выздоровлению, так как совсем недавно видели неблагоприятный исход. Исцелялись прибегавшие к Блаженной и от пьянства, и от духовной болезни — беснования. Анна, молодая девушка 19 лет из соседнего села вступила в партию против воли родителей, людей религиозных и добрых. Вскоре после этого у Анны отнялись рука и нога. Шесть недель полежала девушка дома неподвижно, и врачи не могли ей помочь. Мать отвезла Анну на лошади к Матрёше. Матрёша помазала девушку маслицем из своей лампадки, и Анна стала постепенно поправляться и начала ходить, но полного выздоровления не было. Через два года Матрона благословила Анну съездить в Саров и Дивеево. По пути в Саров мать с Анной ночевали дома у благочестивой женщины, имевшей дома святыню из Иерусалима. Тогда обнаружилось, что девушка одержима бесом — она испугалась святыни, закричала и бросилась бежать. В Дивееве, посетив блаженную Марию Ивановну и искупавшись в источнике преподобного Серафима, Анна исцелилась душевно. После этого случая Анна стала глубоко верующим человеком и очень почитала Матрону.

Начиная с Великого поста 1933 года, Матрёша заметно переменилась. Если раньше она со всеми держалась очень просто, всех жалела, вникала в горе каждого человека, беседовала подолгу и охотно, обсуждая всякие дела житейские, то теперь блаженная как будто совсем перестала интересоваться земной жизнью. О житейских делах она стала говорить редко и неохотно, только в исключительных случаях. Зато о жизни духовной, тем более о будущей жизни она готова была говорить день и ночь. Очень охотно, с любовью принимала она таких людей, которые шли к ней с вопросами духовного порядка.

— Я ведь теперь не Матрёна, — сказала она тогда одной из почитательниц, — а Мардария. О блаженной говорили, что она была тайно пострижена в иноческий чин саровскими старцами, но насколько эти разговоры были достоверны, мы теперь не можем судить.

В конце июня 1933 года Матрешу посетил её жизнеописатель, настоятель Касимовского Казанского монастыря священник Николай Правдолюбов со своей матушкой Пелагией Ивановной. Матрёша беседовала с ними долго и охотно. Она много говорила о тяжести жизни, о страданиях, о необходимости терпеть всё, что посылает Господь. В подтверждение своих слов и мыслей приводила тексты из Священного Писания, факты и события из жизни святых, прочитала молитву, присланную ей с Афона. Однако от разговоров о себе Матрёша уклонялась, отвечала общими фразами, хотя отец Николай с матушкой очень этим интересовались и расспрашивали её.

В книге «Православные чудеса в ХХ веке» описывается чудесное событие, которое произошло около 1930 г. с Сергеем Алексеевичем Никитиным, будущим епископом Стефаном. Сергей Алексеевич попал в концлагерь. Так как он был врачом, ему поручили заведовать медпунктом. К заключённым Сергей Алексеевич относился милосердно, многих освобождал от работ, отправлял в больницу. Из-за этого на него был сделан донос, и Никитину грозило продление срока в лагере до 15 лет. Одна медсестра из числа заключённых, знакомая с блаженной Матроной Анемнясевской, посоветовала ему обратиться за помощью к Матроне. Сначала это показалось Сергею Алексеевичу странным и похожим на колдовство: как может услышать его какая-то больная на таком большом расстоянии. Но всё же во время прогулки он пошептал своё прошение в сторону Рязанской области.

Вскоре среди администрации лагеря произошли перемены: одного сняли, другого назначили. Через три года, освободившись, Сергей Алексеевич первым делом отправился в Рязанскую область искать блаженную Матрону. Расспросив о Матроне местных жителей, он нашёл её дом в Анемнясеве.

— Здравствуй, Серёженька, — сказала блаженная Матрона, назвав незнакомого человека по имени, — это ты меня тогда звал, ну, рассказывай, как живёшь.

Сергей Алексеевич рассказал о себе. Блаженная предсказала ему, что он будет архиереем, и это исполнилось.

О последних днях и кончине блаженной Матроны известно следующее.

Летом 1935 года в Белькове было заведено дело «попов Правдолюбовых и больного выродка Матрёны Беляковой». Началось оно с доноса одного жителя г. Касимова на священника Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой, собранной и подписанной им и его братом, и приготовленной к печати. Были арестованы 10 человек (хотя должны были быть арестованы 12). Одна женщина умерла, получив повестку с требованием явиться в Отделение НКВД г. Касимова. По списку должна была быть арестована и блаженная Матрона. Все арестованные были уже отправлены в Рязань и Москву, а Матрону боялись трогать.

Наконец было собрано колхозное собрание, на котором постановили «изъять» Матрону Григорьевну Белякову как «вредного элемента». Из 300 жителей села подписались 24 активиста. Сельсовет дал характеристику «на Белякову М.Г.», в которой она прямо и открыто названа святой без всяких кавычек и иронии. «Данная гр. является вредным элементом в деревне, она своей святостью сильно влияет на тёмную массу. Ввиду этого по с/с задерживается ход коллективизации».

После отправки заключённых в Рязань была послана машина и за блаженной Матроной. Подъехали к её дому днём, не таясь. Вошли. Тут их охватил страх, подойти боялись. По долгу службы подошёл председатель сельсовета и, преодолевая страх, поднял Матрёнушку с её дощатой постели. Матрона закричала тоненьким голоском. Народ оцепенел. Председатель стал выносить. В дверях сказал:

— Ой, какая лёгкая!

Матрона сказала:

— И твои детки такими лёгкими будут.

Несколько лет назад протоиерей Троицкого храма посёлка Гусь-Железный отец Серафим хоронил одного из сыновей тогдашнего председателя. Он был очень маленького роста. Все дети председателя перестали расти после ареста блаженной Матроны.

Машина дважды ломалась по дороге в Касимов. Кто-то держал на руках блаженную Матрону, пока машину ремонтировали. Из Касимова её быстро увезли в Рязань и затем в Москву.

Председатель, «изымавший» блаженную Матрону, несколько лет спустя очень тяжело умирал. Дело было летом. Дом стоял с открытыми окнами из-за жары. Он кричал так громко от боли, что слышало полдеревни. В народе говорили:

— Это тебе не Матрёшеньку поднимать!

Но он позвал священника и искренне и горячо каялся в своих грехах, умер в мире с Церковью.

Про московский период жизни блаженной Матроны имеются скудные сведения. В Москве она прожила почти год. Предположительно, она была заключена в Бутырскую тюрьму. Но пробыла она там недолго, потому что сделалась объектом почитания почти всех, без исключения, заключённых, которые начали петь акафисты и молиться. Её должны были куда-то деть. Убить боялись, а отправить в лагерь не позволял пример тюремного молитвенного подъёма заключённых.

По другим данным, безнадёжно болевшая мать следователя, ведущего дело блаженной Матроны, получила от неё исцеление, и следователь сумел освободить блаженную как больную и умирающую. Он поместил Матрону в дом престарелых и увечных больных.

Документально засвидетельствовано, что блаженная Матрона умерла от сердечной недостаточности 16/29 июля 1936 года в Доме хроников имени Радищева в Москве, недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Так как рядом с Домом хроников было большое Владыкинское кладбище, частично сохранившееся до нашего времени, то можно сделать предположение, что Блаженная Матрона была похоронена здесь же на местном старом кладбище.

Святая блаженная Матрона Анемнясевская в наши дни, как и 60 лет назад, подаёт благодатную помощь в ответ на молитвы. О современных чудесах по молитвам новопрославленной святой свидетельствует настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов и многие прихожане.

Служащие храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве Анатолий и Иоанна не имели детей, состоя в браке 8 лет. Супруги просили Блаженную о даровании чада, и в ответ на молитву у них родилась дочь.

У прихожанки Троицкого храма Галины сильно болели ноги. Пожилой женщине тяжело было посещать церковные службы, о чём она сильно скорбела. Галина усердно молилась двум блаженным Матронам: Анемнясевской и Московской. В ответ на её молитву бумажные иконы стали источать капельки благовонной жидкости. Квартиру Галины посетили многие прихожане Троицкого храма, прикладывались к мироточащим иконам обеих святых, помазывались истекавшим из них миром. Галина почувствовала себя значительно лучше, ноги перестали болеть.

Настоятель Троицкого храма протоиерей Сергий вёл машину по Бережковской набережной. Внезапно возникла аварийная ситуация. По словам отца Сергия, от падения в Москву-реку его спасло только то, что он мгновенно успел призвать на помощь блаженную Матрону.

В городе Касимове пожилая женщина, страдающая радикулитом, скорбела из-за того, что была не в силах встать и пойти на службу. Она горячо молила о помощи блаженную Матрону. Вдруг всё её тело охватил жар, а когда он прошёл, женщина почувствовала себя здоровой, встала и пошла в храм.

Перед чтимой иконой блаженной Матроны, которая находится в храме Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, всегда горит множество свечей, так что трудно найти на подсвечнике свободное место. Подсвечник перед иконой — дар семьи прихожан, почитателей блаженной. Верующие постоянно заказывают святой молебны, многие, будучи наслышаны о чудесах блаженной Матроны, приезжают издалека. Мы не имеем возможности привести здесь рассказы обо всех многочисленных случаях благодатной помощи святой: и при устройстве на работу, и в семейных неурядицах, и в воспитании детей.

Подготовила Ольга Курова

http://www.pravoslavie.ru/put/sv/matrona.htm