Сегодня исполняется 142 года со дня рождения замечательного русского человека, белого воина Владимира Оскаровича Каппеля. Несколько лет назад останки знаменитого белого генерала были обнаружены и возвращены на родину по инициативе координатора «Русской линии» и «Белых воинов» неутомимого подвижника восстановления памяти русских героев Александра Николаевича Алекаева. С большим трудом тогда, в 2006 году, удалось обнаружить место захоронения генерала Каппеля в китайском Харбине. Хотя надгробие не сохранилось, но само захоронение оказалось нетронутым и останки Владимира Оскаровича удалось идентифицировать и после согласования с властями КНР переправить в Москву и упокить их на кладбище Донского монастыря. Уничтожение могилы генерала в Харбине считалось делом рук китайцев, но оказалось, что это были советские люди. К счастью они поленились вскрыть могилу и уничтожить останки Каппеля, ограничившись разрушением надгробья и сооружением на его месте мусорного ящика. Об этом рассказал очевидец происходившего в письме в редакцию газеты эмигрантской газеты «Часовой». Июнь 1965 г. Ниже мы публикуем само письмо, краткий некролог и стихи, посвященные легендарному белому герою.

Милостивый государь г-н Редактор!

В последнем номере журнала «Часовой» я прочёл стихи, посвященные памяти одного из Вождей Белого движения, генерала Калпеля (+26.01.1920). Это всколыхнуло во мне воспоминание о той тёмной августовской ночи 1956 года в Харбине, когда я совершенно случайно стал очевидцем сноса памятника на могиле генерала Калпеля. Его могила находилась у стены Иверской церкви, которая находится на Офицерской улице, в глубине обширного сада. У стен этого храма были ещё могилы офицеров и солдат русской армии, служивших в своё время в. войсках Заамурского округа Пограничной стражи, охранявших в Маньчжурии Китайскую Восточную железную дорогу. Кстати, мне хочется здесь отметить, что когда в августе 1945 в Харбин пришли части Красной Армии, то знакомившиеся с городом советские солдаты и офицеры подходили и к могиле генерала Каппеля и всегда вели себя с должным- тактом, не допуская ни враждебных, ни насмешливых замечаний. Но возвращаюсь к той осенней ночи (точной даты я не помню), когда я, часов около двенадцати ночи, возвращался от своих друзей, живших в доме за церковью. Проходя по саду мимо церкви, я услышал какой- то шум, между деревьями виднелся слабый свет. Движимый любопытством я подошёл к тому месту, где виднелся свет, и увидел, что при свете керосиновой лампы несколько русских рабочих разбивают кирками памятник и сносят куски на грузовик.

Постояв, немного, я пошёл домой. На следующий день уже ничто не напоминало о том, что у церковной стены была могила Каппеля — на этом месте стоял новенький деревянный ящик для мусора. В городе было много разговоров относительно внезапной расправы над памятником, причём циркулировали самые разнообразные гипотезы о причинах этого бессмысленного кощунства. Одни говорили, что это было сделано по распоряжению председателя Общества граждан СССР в Харбине (т. е. Общества бывших эмигрантов, взявших советский паспорт), а. другие утверждали, что это сделано по распоряжению Москвы, которая старалась уничтожить в Маньчжурии всё, что могло напоминать о прежней России, зная, что придётся уйти из этого края под давлением проснувшегося национализма китайских коммунистов.

Харбинец

В этом же номере «Часового» есть стих «На смерть генерала В.О.Каппеля» бояна-сказителя русского зарубежья Александра Ефимовича Котомкина (+1964, Гамбург):

Тише! С молитвой склоните колени

Пред вами Героя Родимого прах

Ты бился за волжские дивные дали

И песнь тебе сложит волгарь.

И Камы привольной угрюмый косарь

В тех песнях забудет о прежней печали,

И эхом ответным Уральские горы

Откликнутся Волге. Тайга загудит.

И братья забудут кровавые ссоры,

И песню про Каппеля сложит народ.

И Каппеля имя и подвиг без меры

Средь славных Героев во век не умрёт!

ГЕНЕРАЛ КАППЕЛЬ (12 января 1920 года)

Сорок пять лет тому назад погиб на своём посту ближайший помощник адмирала Колчака, главнокомандующий Сибирской белой армией генерал Владимир Оскарович Каплель.

Он принадлежал к тем скромным и малозаметным офицерам-труженикам, типа воспетого Толстым капитана Тушина, который в обыденной обстановке мало отличался от других, ему подобных. Окончивший Николаевскую Военную Академию в 1913 г., после службы в 17 Ул. Новомиргородском полку, во время Великой войны Каппель занимал должности по ген. штабу. Большевицкая революция застала полковника Каплеля в Самаре.

В 1918 году В. О. Каппель организовал добровольческий отряд, с которым двинулся по Волге, освободивши ряд городов и положив основание Народной армии Учредительного Собрания.

С приходом к власти адмирала Колчака, молодой генерал Каппелъ был назначен командиром Уральского корпуса, который блестяще действовал против большевиков.

Его войскам приходилось отходить в жестокую зиму под напором красных, в условиях враждебности чехословацких легионов, не пропускавших русские войска по железной дороге. Это был поистине легендарный ледяной поход.

Генерал Каппель, двигаясь со своим штабом походным порядком, дни и ночи проводил на коне, появляясь в самых опасных местах. Во время одной из рекогносцировок,. когда колонны шли по реке, он провалился под лёд, простудился и отморозил себе ноги.

Несмотря на уговоры своих соратников отправиться на линию жел. дороги и пересесть в поезд, ген. Каппель наотрез отказался покинуть свои войска в самый тяжелый для них момент и продолжал, совершенно больной, путь по сибирской тайге тем же походным порядком.

Стояли жестокие январские морозы. На одном из переходов ген. Каппель скончался. Тело его было довезено войсками до Читы и там похоронено с воинскими почестями, а потом перевезено в Харбин.

Войска, во главе которых он совершил крестный путь, с гордостью стали называть себя каппелевцами. Они ушли в Приморскую область, где продолжали борьбу с большевиками вплоть до падения Владивостока в 1922 году.

Беспристрастные историки белого движения не пройдут мимо генерала Каппеля. Его жертвенный подвиг будет оценен по достоинству.