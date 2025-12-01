ОТ РЕДАКЦИИ. В серии «Белые воины» началась подготовка к переизданию книги «Добровольцы», которая впервые вышла в свет в 2022 году и весь тираж которой в настоящее время полностью раскуплен. Один из очерков этой книги посвящён Георгиевскому кавалеру генералу Николаю Степановичу Тимановскому, память которого мы будем отмечать завтра, 31 декабря.

В новое издание данной книги включены два абсолютно новых очерка о Георгиевских кавалерах полковниках Русской Императорской армии и Белого движения — корниловце Василии Лавровиче Симановском (очерк подготовлен к.и.н. Светаной Шиловой) и дроздовце Михаиле Антоновиче Жебраке.

Отметим, что одним из первых в книге серии «Белые воины» «Дроздовский и дроздовцы» (2004 год) краткий очерк о Михаиле Жебраке написал кандидат исторических наук Никита Кузнецов. В данном издании этот очерк будет значительно переработан, дополнен и расширен. С ним наш читатель сможет познакомиться в готовящемся втором здании.

Со своей стороны мы предлагаем читателям «Русской линии» дополнение вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева, написанное к вступлению доктора исторических наук Василия Цветкова.

После презентации книги «Добровольцы» в Доме Русского зарубежья на Таганке в Москве ко мне подошла благообразного вида женщина в преклонном возрасте и сказала, что она внучка известного корниловского офицера, Георгиевского кавалера полковника Василия Лавровича Симановского. Она отметила, что у нее есть семейные архивные записи и воспоминания о ее доблестном родственнике и попросила их доработать и опубликовать.

Возникла мысль, что со временем, в случае переиздания данной книги (в которой несколько очерков были посвящены офицерам-корниловцам) можно было бы включить в новое издание очерк о полковнике Симановском. Мне удалось убедить одного из соавторов книги к. и. н. С.Г. Шилову просмотреть эти записи, и, дополнив их архивными материалами, подготовить профессиональную статью об этом русском офицере.

Спустя довольно продолжительное время работа над очерком была закончена.

В связи с этим хотелось отметить несколько моментов. Василий Симановский по окончании по второму разряду 2-х годичных курсов Чугуевского юнкерского училища в 1894 г. был направлен в 15-й пехотный Шлисельбургский полк, где вскоре был произведен в подпоручики (лейтенанты).

Чугуевское пехотное юнкерское училище славилось своими строгими порядками и тем, что праздником училища был «Зимний Георгий» 9 декабря (26 ноября ст. ст.), соответственно в центре нагрудного знака-мальтийского креста находился образ св. Георгия Победоносца. По мнению историков А. Левченко и С. Сафронова (да и не только), Чугуевское училище дало Российской империи наибольшее число кавалеров военного императорского Ордена Святого Георгия Победоносца. Не стал исключением из этого правила и офицер-корниловец Василий Симановский.

Василий Лаврович участвовал в «походах и делах против китайцев» (где особенно прославился генерал Павел фон Ренненкампф). За этот поход Cимановский был награжден первым офицерским орденом св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (Аннинское наградное оружие). 17 ноября 1903 г. Ввысочайшим приказом поручик Симановский был переведен в 3-й Заамурский железнодорожный батальон. С началом Великой войны отдельный корпус пограничной стражи Заамурского округа, куда входил Заамурский полк, где и служил Симановский, был переброшен на Юго-Западный фронт (1915 г). В период 1-й Мировой войны он уверенно продвигался по службе — с октября 1915 г. — подполковник, а с июля 1917 г. — полковник. 22 июля 1917 г. назначен командующим 467-м пехотным Кинбурнским полком, так же в июле этого года награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Награждение состоялось при личном участии генерала Лавра Корнилова, который ходатайствовал и лично наградил полковника Симановского.

В конце 1917 г. после окончательного развала фронта Василий Лаврович пробирается на Дон, его путь лежал через Быхов, где в заточении находились основатели Добрармии генералы Корнилов, Деникин, Марков и др. После освобождения Быховских узников, все встретились на Дону, где в декабре 1917 г. полковник Симановский сформировал одну из первых частей Белой армии — полноценный батальон имени генерала Корнилова («отряд полковника Симановского»). Все они в дальнейшем стали первопоходниками и служили в корниловских частях. Многие знают, что отличительным знаком чинов Добровольческой армии был установлен угол национальных цветов, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерке, однако мало кто знает, что эта идея принадлежит именно обоюдному сотворчеству Симановского и Корнилова.

При реорганизации Добрармии в феврале 1918 г. в станице Ольгинской отряд Симановского вошел в состав Корниловского ударного полка. «Я был полевым адьютантом командира полка — бравого полковника Василия Лавровича Симановского, — вспоминал участник белого движения Роман Гуль. — Василий Лаврович был кадровый боевой офицер, по крови чистый украинец с „белым крестиком“ в петлице — за храбрость. Большевизм (да и Керенского) он ненавидел совершенно люто. Оставался на фронте до полного его развала».

В конце 1917 г. В.Л. Симановский (он был близок к генералу Корнилову) прислал ко мне в Пензу нарочного, зовя бросить все и пробираться на Дон к Корнилову. «Пойдем на Москву!»

В жизни Лавра Георгиевича и Василия Лавровича было много общего, они были ровесники, их судьбы часто пересекались и взаимодействовали. Так, полковник Симановский после смерти генерала Корнилова под Екатеринодаром был одним из немногих близких офицеров, кто лично присутствовал при погребении генерала.

О сути Добровольчества, о 1-м Кубанском походе, о генерале Корнилове очень точно сказал командир 136 Таганрогского пехотного полка, имя которого до сих пор учоняется историками. После взятия корниловцами станицы Ново-Михайловская, в беседе с полковником офицерского полка марковцем В.Н. Биркиным (был рядовым в 4-й роте) весной 1918 г. он утверждал: «Теперь не только офицеры пойдут к нам, но и штатские, даже студенты. Теперь небось не скажут, как перед походом, что мы авантюристы, что мы враги свободы, что мы разрушим борьбой братство и равенство, и не станут ожидать от большевиков отрезвления. Узнали их, и все ринутся к нам. А то, что мы пережили, было политической школой, хотя и ужасной, кровавой безмерно и очень похожей на школу Спасителя и на Его Новое учение в противовес старому, око за око и зуб за зуб. Его учение привело Его к тернистому пути с терновым венком на голове и к распятию, но Его страдания за народ увенчались успехом, и христианство восторжествовало. «Мы, первопоходники, — ударил себя в грудь мрачный офицер, — зажгли факел борьбы против Его врагов, против врагов нашей Святой Руси и как Он идем тернистым, кровавым путем, но не с крестом, как он, а с мечом, и только теперь я понял ту Его фразу, которую Он несколько раз повторял своим ученикам: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не (мир) пришел Я принести, но меч!» (Мф. 10:34). Раньше, когда я читал Евангелие и эту фразу, я прямо поражался, как это можно: Спаситель и меч! А вот теперь я вижу и понял, что Он был не человеческий провидец, а истинный Бог, потому что 2000 лет видел то, что человечество не видит и сейчас. Удивительно до ужаса. Коммунисты осмелились говорить, что первым коммунистом был Спаситель. Да! Был. Только коммунисты не указали на разницу в учении: Спаситель требовал любви друг к другу до такой степени, чтобы отдать нуждающемуся даже последнюю рубашку, а теперешние коммунисты требуют даже от нуждающегося и его рубашку. Видели их поезда, нагруженные краденным? Истинно Сын Божий и страдает за человечество и получил от этого человечества терновый венец и крест, но мы, кто понял Его учение, мы, которые пошли за Ним, мы сперва бессознательно, как будто для самообороны взялись за меч, а теперь уже для многих понятно, что это неисповедимые пути Господни и знаком нашей борьбы должен быть терновый венец и меч. И первым, кто понял это, был Корнилов. Да! Корнилов! Он как и апостол Петр, сперва отказался от своей клятвы служить Государю до последней капли крови, ссылаясь на то, как и все прочие, что Государь сам освободил нас от присяги Ему, указав служить Временному правительству. Но! Временное правительство было сброшено большевиками, и Государь тоже, значит, наша клятва служить Ему, Вере и Родине остается нерушимой. Думаю, что Корнилов смотрел так же на свершавшееся, и мне говорили, что он, Корнилов, не подумавши хорошенько, согласился передать Царице приказ Керенского об аресте Царской семьи. Его поход, его начинания — это его раскаяние, искание смерти. Замысел спасти Царя, Веру, Родину и вопль подобно апостольскому: «Камо грядеши, Господи?»

И первый из всех вернулся на тернистый путь, а не пошел кланяться извергам, как другие, изменившие Царю, Вере и Родине!"

Важно отметить, что спустя небольшое время уже в сентябре 1918 г. приказом командующего Добровольческой армии генерал-лейтенанта А.И. Деникина в память о 1-м Кубанском (Ледяном) походе был учрежден Знак отличия — меч в Терновом венце (символ мученичества) на Георгиевской ленте (колодке). Этим очень престижным знаком награждались все участники этого «Ледяного» похода.