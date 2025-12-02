ОТ РЕДАКЦИИ. В день памяти Святителя Филарета (Дроздова) мы предлагаем читателям «Русской линии» статью, опубликованную на портале Фома.Ru и посвященную памяти этого удивительного учителя Церкви Христовой. От себя хотелось бы добавить, что митрополит Филарет сыграл важную роль в возрождении известного Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Москве.

Митрополит Филарет не только активно поддерживал восстановление обители, но сам лично составил для него правила общежития. Летом 1859 года Император Александр II утвердил проект восстановления монастыря. В 1860 году при участии митрополита Филарета были заложены новый монастырский собор и больничная церковь преподобной Елизаветы Чудотворицы.

Ныне в правом Казанском приделе монастырского собора Иоанно-Предтеченского женского монастыря на Горнем месте в алтаре находится витраж с изображением двух святых — митрополита Филарета (Дроздова) и преподобного Пимена Угрешского, фактических основателей и строителей этой женской обители.





Его называли «Московским Златоустом» — так прекрасны и глубоки были проповеди этого святого. Один из величайших богословов XIX века, человек-эпоха, ученый, переводчик, государственный деятель, он, несмотря на огромную власть, авторитет и чрезвычайную занятость, на протяжении всей жизни оставался праведником и святым.

Катехизис, без которого сегодня немыслимо оглашение готовящегося ко крещению, написан им. И Библия, которую мы читаем, переведена на русский язык благодаря его таланту, интеллекту, непреклонной воле.

Святитель Филарет при трех Императорах был одним из самых высокопоставленных людей в России

Святой прожил долгую жизнь и был свидетелем пяти царствований — Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I и Александра II. Но виднейшее место в государстве он занимал при трех последних императорах. С ним нельзя было не считаться — таков был его духовный и политический вес. Когда отношения между ним и Николаем I испортились настолько, что с 1842 года митрополита перестали вызывать на заседания Святейшего Синода, очень скоро выяснилось, что работать без него высший орган церковно-государственного управления просто не может. Важнейшие синодальные дела стали высылать ему в Москву для составления окончательных заключений.

Для своего времени святитель Филарет — фигура, безусловно, легендарная. Он был доступен абсолютно для всех. Его знала вся купеческая и простонародная Москва. Святитель вел переписку с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Василием Жуковским, Федором Тютчевым. Общение с ним ценил даже такой вольнодумец как Петр Чаадаев. Иностранные послы считали своим долгом, оказавшись в Москве, лично представиться святителю, хотя это и не входило в официальный дипломатический церемониал.

Святитель Филарет был самым настоящим «пожирателем книг»

Гомер, Вергилий, Цицерон, античные и немецкие философы, труды западных теологов и религиоведов, работы по эстетике и литературе — вот лишь небольшая часть широчайшего круга чтения святителя. Уже будучи иеромонахом, он писал своему отцу, протоиерею Михаилу Дроздову: «Я купил сочинения Канта; за четыре небольшие книги в осьмуху заплатил 25 р. Таковы и наши товары. Не только дороги, но и очень их мало». Особенно много пришлось читать в период преподавания в Санкт-Петербургской духовной академии. Ведь, как признавался сам владыка, «мне должно было преподавать, что не было мне преподано».

Московский митрополит был невероятно эрудированным человеком

Альбом фотоснимков с греческих, славянских и русских рукописей IX—XV вв. из Собрания рукописных книг святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского

Он в совершенстве знал немецкий, французский, греческий, латинский языки. Был одним из немногих в тогдашней России знатоков иврита.

Его изумительная одаренность вместе с невероятной работоспособностью (говорят, он работал по 18 часов в сутки!) были заметны уже в детстве. Только за время преподавания в Петербургской академии он сумел подготовить авторские лекционные материалы по полному курсу богословских наук (догматическое богословие, патрология, гомилетика, каноническое право и так далее). От такого каторжного труда он временами ощущал крайнее изнурение, на что неоднократно жаловался.

Святитель Филарет написал одно из первых в России толкований на библейскую книгу

«Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русский язык» — таково заглавие его труда, опубликованного в 1816 году. Это был не только один из первых опытов толкования библейского текста в России. Книга митрополита Филарета стала своеобразным пособием, ориентиром для последующего перевода и комментирования других книг Священного Писания. Святитель пользовался не только греческим переводом (Септуагинтой), но и более поздним Масоретским (еврейским) списком, благодаря чему сумел с большей точностью и глубиной передать русскому читателю смысл библейского текста.

Митрополит Филарет был последовательным сторонником создания «христианского языка»

Известен один курьёзный, но очень показательный случай: когда Александр I захотел почитать Евангелие, ему дали текст на французском языке. Не стоит удивляться, после петровских реформ высший свет говорил и читал преимущественно на французском (ученые — еще на латинском), а все остальное грамотное население — на старорусском. Сложилась парадоксальная ситуация: у христианской, казалось бы, нации не было единого языка, на котором могло бы быть обдумано содержание ее веры — в ее богословском и нравственном измерении — и текстов Священного Писания. Именно поэтому делом всей жизни святителя Филарета стал русский перевод Библии. Он был убежден, что священный текст должен зазвучать на живом, понятном для каждого языке. Это, по мысли святителя, и выработает впоследствии единый, общенациональный «христианский язык».

Святителю Филарету было доверено составление важнейших государственных документов XIX века

От имени Александра I владыка написал манифест о строительстве храма Христа Спасителя. А в июле 1823 года по поручению императора он тайно составил манифест о переходе прав на российский престол от цесаревича Константина Павловича к великому князю Николаю Павловичу. Об этом документе, помимо святителя Филарета, знали только два человека: граф Александр Голицын и граф Алексей Аракчеев. Уже при Александре II митрополиту было поручено написать важнейший документ XIX века — «Высочайший манифест об отмене крепостного права». Существует историческая «байка», что поначалу работу над ним доверили Юрию Самарину, сотруднику комитета по освобождению крестьян. Но когда написанное показали императору, тот, прочитав, сказал: «Что как немец написал? Отдайте Филарету».

Сам московский митрополит к проекту крестьянской реформы относился насторожено

Из письма святителя Филарета архиепископу Тверскому Алексию: «Вопрос о крестьянах — темный, спорный, неразрешенный, не позволяющий еще предвидеть, какое будет решение, таков, что о нем только по необходимой обязанности говорить можно, и то с большой осторожностью…». При том, что сам митрополит был абсолютным противником крепостного права, он полагал, что после достаточно консервативного царствования Николая I не стоит действовать так радикально. Святитель опасался, что эта реформа может спровоцировать непредвиденные и губительные для всего общества и государства последствия.

На протяжении всего служения митрополита Филарета в Москве его критиковали неустанно

Что только не вызывало негодование возмущающихся! Одни критиковали его за якобы заумные, слишком интеллектуальные проповеди. Другие заваливали императорскую канцелярию доносами на владыку Филарета, обвиняя его в политической неблагонадежности. Порцию общественного негодования святитель получил за тайное составление манифеста о переходе прав на российский престол великому князю Николаю Павловичу, а затем — за свою настороженную позицию относительно проекта отмены крепостного права. Его критиковали и за перевод Библии на русский язык: говорили, что если библейский текст будет переведен на современный язык, то он тем самым утратит свою сакральность. Возмущаться начали еще после издания написанного митрополитом катехизиса, где цитаты из Священного Писания были приведены на русском языке.

Святитель Филарет особенно почитал своего святого современника — преподобного Серафима Саровского

Несмотря на массовое почитание народом саровского подвижника, его официальная канонизация произошла только в начале XX века: Синод долгое время насторожено относился к святому отшельнику (подробнее об этом читайте здесь). Тем не менее святитель Филарет внес свой вклад в будущее прославление Серафима Саровского, когда в начале 1840-х годов лично способствовал публикации свидетельств о жизни и подвиге великого праведника. Кроме того, в начале 1860-х годов во время так называемого «Дивеевского дела», когда при выборах новой игуменьи монашеская община раскололась на две партии, святитель Филарет вмешался и сумел примирить враждующие стороны.

Два великих святых были связаны и опосредованно: наместник Троице-Сергиевой лавры Антоний (Медведев) был учеником преподобного Серафима и духовником московского митрополита.

Московский митрополит за год до смерти перевел стихотворение святителя Григория Богослова, которое стало его завещанием

О знаменитой стихотворной переписке святителя Филарета с Александром Пушкиным известно многим (подробнее об этом читайте здесь). Однако мало кто знает, что еще в юности святой занимался поэтическим творчеством, которому, правда, не придавал особого значения. А за год до своей кончины он написал стихотворное переложение с греческого «Песни увещевательной» святителя Григория Богослова, которое в каком-то смысле стало завещанием митрополита:

Близок последний труд жизни: плаванье злое кончаю

И уже вижу вдали козни горького зла:

Тартар ярящийся, пламень огня, глубину вечной ночи,

Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.

Но, Блаженне, помилуй, и, хотя поздно мне, даруй

Жизни останок моей добрый по воле Твоей.

Много страдал я, о Боже Царю, и дух мой страшится

Тяжких судных весов, не низвели бы меня.

Жребий мой понесу на себе, преселяясь отсюда,

Жертвой себя предая скорбям, снедающим дух.

Вам же, грядущие, вот заветное слово: нет пользы

Жизнь земную любить. Жизнь разрешается в прах.

P. S. Телеведущий Николай Дроздов — потомок святителя Филарета

Знаменитый российский учёный-зоолог и биогеограф, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки Николай Дроздов приходится святителю Филарету двоюродным пра-пра-правнуком. Осенью 2018 года Николай Николаевич записал аудиоверсию «Православного Катехизиса», написанного святителем Филаретом (Дроздовым). Аудиокнига была создана в рамках совместного проекта Издательства Московской Патриархии и радио «Вера».

