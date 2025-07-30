Русская линия
Русская линия Александр Алекаев30.07.2025 

Родина должна помнить. Часть 2

Одним из центров русской воинской славы в Зарубежье всегда считался собор святого Александра Невского в Париже. Его освящение состоялось 12 сентября 1861 года, в день памяти благоверного князя. В этом Киот с иконой Скоропослушницы в Свято-Вознесенском Войсковом кафедральном Соборе Новочеркасска.храме находится икона Вознесения Господня, написанная в память чудесного спасения Императора Александра III от покушения 25 мая 1867 года в Булонском лесу. В 1950 году собору была передана икона Божией Матери «Скоропослушница». Резной киот для иконы из венгерского ореха был сооружён иждивением чинов Русского Общевоинского Союза, основанного генералом Петром Врангелем. Под иконой — бронзовая табличка с надписью: «Вечная память вождям и воинам христолюбивого Российского воинства Императорской и Добровольческой армий, за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

В старину афонскому образу «Скоропослушница» из монастыря Дохиар молились во время разных трагических событий. Именно поэтому рассеянные по всему свету русские люди написали и освятили список с данного образа, который помогал им в тяжёлые минуты непростой жизни в вынужденном изгнании. К слову сказать, в день почитания этой иконы Богородицы родилась и другая великая святая советских времён — святая блаженная Матрона Московская.

Аналогичный киот с иконой «Скоропослушница» был установлен и освящён в феврале 2018 года в Свято-Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска к 100-летию начала 1-го Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии, который как раз начался во второй половине февраля 1918 года в Ростове-на-Дону и закончился после Пасхи этого года в Новочеркасске. Под иконой позолоченная табличка с надписью: «Вечная память вождям и воинам христолюбивого воинства Добровольческой армии за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». В нижней части киота расположен чёрно-белый Андреевский флаг. Это знамя Офицерского генерала С. Маркова полка. Георгиевский кавалер генерал Сергей Марков, один из вождей Добровольческой армии, сам является её символом! Отпевали генерала именно в Войсковом кафедральном соборе Новочеркасска в июне 1918 года. Киот изготовлен в память о тех казаках, юнкерах, офицерах, кто отдал свои чистые души за Веру Православную, остался верен присяге и не снял погоны.

Мемориальные бронзовые доски генералам А.М. Каледину и С.Л. МарковуПрошло совсем немного времени, и 8 октября 2022 года, в день полкового праздника Марковского Офицерского полка, в усыпальнице атаманов и героев Дона в Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска была установлена и освящена памятная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста в честь русского генерала Сергея Маркова. На мемориальной табличке размещен следующий текст: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову (07.07.1878−25.06.1918) и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за честь и достоинство Отечества живот свой положивших, упокоенных на военном кладбище Новочеркасска». Памятная доска была установлена при поддержке Скобелевского комитета и Фонда «Наследие Империи», автор — народный художник России Владимир Суровцев.

В этом же году в серии «Белые воины» вышла книга «Добровольцы», в которой 12 очерков посвящены русским офицерам Белых армий Восточного фронта и Юга России: генералу В.К. Витковскому, полковнику М.Н. Левитову, подполковнику В.Е. Павлову, генералу М.А. Пешну, генералу Н.С. Тимановскому, генералу Б.И. Казановичу, генералу В.З. Май-Маевскому (Юг, Добрармия); генералу Г. А. Вержбицкому, генералу А.С. Имшенецкому, генералу Н.П. Сахарову, генералу В.В. Голицыну, полковнику В.О. Вырыпаеву, генералу И.С. Смолину (Восточный фронт).

Киот Небесному покровителю адмирала Александра Колчака св. блгв. кн. Александру Невскому7 февраля 2020 года в соответствии с русскими традициями Скобелевский комитет при участии историко-культурного центра" Белое дело" передал в дар храму Святой Живоначальной Троицы («Кулич и Пасха») Санкт-Петербурга напольный киот с иконой св. блгв. кн. Александра Невского. Этот киот был изготовлен в память адмирала Александра Колчака, который был крещён в этом храме 15 декабря 1874 года. Освятил икону по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия один из старейших священников Петербургской митрополии почётный настоятель храма «Кулич и Пасха» митрофорный протоиерей Виктор Голубев в сослужении благочинного Невского округа протоиерея Алексия Склярова. Отцу Виктору в тот год исполнилось 90 лет!

Киот был передан в день памяти 100-летней годовщины гибели адмирала, которого казнили без суда и следствия. В нижней части киота — голубой Андреевский флаг, под иконой Небесного покровителя адмирала — св. кн. Александра Невского — золотая табличка с надписью: «Вечная память Верховному правителю России, Георгиевскому кавалеру адмиралу Колчаку и всем христолюбивым воинам Белых армий за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». По краям таблички — два Георгиевских креста. Установка и освящение киота как бы завершили цепь событий, связанных с земной жизнью русского морского офицера и его памятью.

На территории храма «Кулич и Пасха» так же находится мраморная доска, которую вынужденно пришлось снять с дома № 3 по Большой Зелениной улице. Скромная доска тёмного камня с Георгиевским крестом была установлена после всех необходимых согласований и соответствующего разрешения губернатора города на Неве. Но затем постыдно демонтирована и передана в храм. Мемориальная доска Александру Колчаку«В этом доме с 1906 по 1912 годы жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак», — гласит надпись, размещённая на доске. Уверен, что киот с иконой из храма «Кулич и Пасха» последователям большевиков убрать не получится. Время летит быстро и уже в этом году 7 февраля 2025 года, в день 105-й годовщины гибели адмирала Колчака, в храме у этого киота была торжественно отслужена панихида по адмиралу.

Как мы уже писали в предыдущей статье к 100-летию начала Первой Мировой войны в серии «Белые воины» вышла книга «Генералы Великой войны», в которой наряду с очерком о генерале Ренненкампфе был так же раздел, посвященный генералу от кавалерии Алексею Каледину. Георгиевский кавалер, герой и организатор Луцкого прорыва (его уважительно называли -«Серебрянная шашка Русской Императорской армии») в советское время был оболган и оклеветан своими соотечественниками и практически забыт. Даже родовой хутор, в котором родился Каледин, который так и назывался, теперь переименован и носит имя предателя казачества Блинова (хутор Блинов).

Киот с иконой Небесного покровителя генерала Каледина святителя Алексия, митрополита МосковскогоС целью восстановления доброго имени русского офицера, первого выборного атамана Всевеликого войска Донского Скобелевский комитет по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия взялся за изготовление напольного киота с иконой святителя Алексия, митрополита Московского, Небесного покровителя генерала. 25 октября 2020 года, в день рождения донского атамана, в Новочеркасском Войсковом соборе при участии историко-культурного центра «Белое дело» состоялось освящение данного киота.

Торжества открылись Божественной литургией, которую в присутствии и участии множества казаков и атамана Всевеликого войска Донского Виталия Бобыльченко совершил настоятель Патриаршего собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении клира Ростовской митрополии. После богослужения состоялся Крестный ход вокруг собора. Затем — освящение киота с иконой и панихида по генералу Каледину. На киоте, под иконой святителя, прикреплена золотая табличка с надписью: «Вечная память Георгиевскому кавалеру генералу от кавалерии донскому атаману Алексею Максимовичу Каледину и всему христолюбивому казачеству за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». По краям таблички — Георгиевские кресты. Икона святителя была написана по подобию иконы, которая находится в Москве рядом с ракой с мощами в бывшем кафедральном Патриаршем Елоховском соборе.

Мемориальная доска в честь генерала А. КалединаСпустя 3 года в Новочеркасске состоялась торжественная церемония открытия и освящения бронзовой мемориальной доски атаману Каледину. Её поместили в усыпальнице атаманов и героев Дона в нижнем Покровском приделе кафедрального Войскового собора Новочеркасска. Доска была изготовлена попечением Скобелевского комитета при поддержке движения «Белое дело». В церемонии участвовал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, кавалер ордена Мужества Виктор Водолацкий, заместители войскового атамана войска Донского Михаил Беспалов и Петр Серов, а также директор Донского казачьего кадетского корпуса имени Императора Александра III Андрей Рембайло.

Осталось общественности и казакам настоять и побудить местные власти вернуть исконное имя хутору Каледин, о чём мечтают сами его немногочисленные жители, которые каждый год в день рождения атамана проводят большой осенний праздник в его честь.

Книга Генерал ГеруаЛет 10 тому назад мне удалось приобрести 2-х томник из библиотеки А. Шмемана (Париж) «Воспоминания о моей жизни» генерала Бориса Геруа. Книга написана удивительно живо, интересно и охватывает период истории России конца XIX — начала XX века. В издании прослеживается путь русского офицера от ученика кадетского корпуса до Генерального штаба генерал-майора, начштаба 11-й армии (май 1917 г.). Причём автор даёт свои яркие характеристики не только очень известным людям, но и событиям, которыми была богата новейшая история России этого периода. Данное издание нигде и никогда не переиздавалась, хотя пользовалось большой популярностью. А потому мне пришла мысль переиздать книгу «Генерал Геруа» в серии «Белые воины», причём включить в неё очерк о самом генерале и ряд его статей. Интересно, что сам Геруа заканчивал Николаевскую академию Генерального штаба вместе с Марковым, и это был предвоенный выпуск 1904 года.

При помощи сотрудников Российского военно-исторического общества в 2018 году удалось выпустить её в свет. Киот с иконой Небесного покровителя генерала Пешни Архистратига МихаилаВо время работы над книгой я узнал, что генерал Борис Геруа был фактически последним боевым командиром Гвардейского Измайловского полка и прошёл с ним самые жаркие сражения Великой войны. В этот период времени мне удалось побывать на службе в Свято-Троицком соборе Санкт-Петербурга и познакомиться с его настоятелем отцом Геннадием Бартовым, от которого я узнал, что в соборе поминают и чтут всех командиров-измайловцев и также видных офицеров, о которых найдена достоверная информация. Конечно же, они помнили и о генерале Борисе Геруа. Тут у нас родилась совместная идея сделать уголок в храме, посвященный офицеру-измайловцу. При подготовке книги известным художником и иконописцем Дмитрием Трофимовым был написан портрет генерала (интересно, что Геруа был сам талантливым художником, закончил школу живописи в Челси). По инициативе Скобелевского комитета был изготовлен киот с иконой первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба (кн. Борис — Небесный покровитель генерала), а также удалось найти наградное Георгиевское оружие, на клинке которого была следующая надпись: «Командиру 123-го Козловского пехотного полка полковнику Генерального Штаба Геруа Б.В. за оборону города Ясло 3−4 октября 1914 года». Всё это было передано настоятелю собора, который в свою очередь, изготовил специальную витрину для наградной шашки и оформил в соборе уголок, посвященный Борису Геруа. Вечная память офицерам-измайловцам!

Выше я уже писал, что в 2022 году в «чёрной серии» вышла книга «Добровольцы», один из очерков книги был посвящён командиру Корниловского ударного полка и Марковской пехотной дивизии генералу Михаилу Пешне. Генерал Пешня прошёл практически весь путь тропами гражданской войны с этими знаменитыми подразделениями Добрармии, начиная с весны 1918 года. Корниловцы и марковцы — начальники рот, батальонов, полков — всегда находились в передовых цепях вместе со своими ударниками, и это чудо, что Киоты Генералам Тимановскому и Дроздовскому в ЕкатеринодареМихаил Пешня остался жив, испив всю эту «горькую чашу «Гражданской войны до конца. Он остался верен присяге и заветам Русской Императорской армии. После предательства своего соратника корниловца генерала Скоблина, он тяжело заболел. Проболев всю осень, 4 декабря 1936 года, в двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, генерал умер. Хоронили Михаила Пешню всем белоэмигрантским Парижем, ведь он пользовался непререкаемым авторитетом и уважением у своих сослуживцев, а у корниловцев и марковцев особенно. Поскольку Михаил Пешня большую часть своей службы был приписан к Евпаторийскому полку, то по благословению митрополита Крымского и Симферопольского Тихона было принято решение изготовить и установить в одном из красивейших храмов Крыма — Никольском соборе Евпатории — памятный киот с иконой его Небесного покровителя Архистратига Михаила. Этот напольный киот попечением Скобелевского комитета и центра «Белое дело» был изготовлен и отправлен в Крым. 2 мая 2025 года, в день памяти св. Матроны Московской, икона Арх. Михаила была освящена благочинным Евпаторийского церковного округа о. Максимом Малютой в сослужении клира Евпатории при стечении многочисленных прихожан.

В нижней части киота размещён черно-белый Андреевский флаг Марковской пехотной дивизии, в середине золотая табличка, по краям которой клеймы с крестами Корниловского ударного и Марковского Офицерского полков. На табличке написано: «Вечная память доблестному военачальнику Михаилу Александровичу Пешне и всем христолюбивым воинам офицерских Марковских и Корниловских полков и соединений за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Надеемся, что с Божией помощью удастся найти захоронение генерала в пригороде Парижа Сен Севран и провести могилу в порядок!

P. S. На обратном пути из Крыма в Москву через Краснодар мне удалось посетить Свято-Екатерининский кафедральный собор и помолиться у киотов генерала Дроздовского и генерала Тимановского. Они теперь находятся в правом приделе в честь св. преп. Сергия Радонежского и стоят рядом с друг другом! В этом приделе обычно проводятся Таинства Венчания и Крещения.

Слава Богу за всё!

Вице-президент Скобелевского комитета, руководитель проекта «Белые воины» Александр Алекаев

https://rusk.ru/st.php?idar=120303
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