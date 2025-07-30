Одним из центров русской воинской славы в Зарубежье всегда считался собор святого Александра Невского в Париже. Его освящение состоялось 12 сентября 1861 года, в день памяти благоверного князя. В этом храме находится икона Вознесения Господня, написанная в память чудесного спасения Императора Александра III от покушения 25 мая 1867 года в Булонском лесу. В 1950 году собору была передана икона Божией Матери «Скоропослушница». Резной киот для иконы из венгерского ореха был сооружён иждивением чинов Русского Общевоинского Союза, основанного генералом Петром Врангелем. Под иконой — бронзовая табличка с надписью: «Вечная память вождям и воинам христолюбивого Российского воинства Императорской и Добровольческой армий, за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

В старину афонскому образу «Скоропослушница» из монастыря Дохиар молились во время разных трагических событий. Именно поэтому рассеянные по всему свету русские люди написали и освятили список с данного образа, который помогал им в тяжёлые минуты непростой жизни в вынужденном изгнании. К слову сказать, в день почитания этой иконы Богородицы родилась и другая великая святая советских времён — святая блаженная Матрона Московская.

Аналогичный киот с иконой «Скоропослушница» был установлен и освящён в феврале 2018 года в Свято-Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска к 100-летию начала 1-го Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии, который как раз начался во второй половине февраля 1918 года в Ростове-на-Дону и закончился после Пасхи этого года в Новочеркасске. Под иконой позолоченная табличка с надписью: «Вечная память вождям и воинам христолюбивого воинства Добровольческой армии за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». В нижней части киота расположен чёрно-белый Андреевский флаг. Это знамя Офицерского генерала С. Маркова полка. Георгиевский кавалер генерал Сергей Марков, один из вождей Добровольческой армии, сам является её символом! Отпевали генерала именно в Войсковом кафедральном соборе Новочеркасска в июне 1918 года. Киот изготовлен в память о тех казаках, юнкерах, офицерах, кто отдал свои чистые души за Веру Православную, остался верен присяге и не снял погоны.

Прошло совсем немного времени, и 8 октября 2022 года, в день полкового праздника Марковского Офицерского полка, в усыпальнице атаманов и героев Дона в Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска была установлена и освящена памятная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста в честь русского генерала Сергея Маркова. На мемориальной табличке размещен следующий текст: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову (07.07.1878−25.06.1918) и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за честь и достоинство Отечества живот свой положивших, упокоенных на военном кладбище Новочеркасска». Памятная доска была установлена при поддержке Скобелевского комитета и Фонда «Наследие Империи», автор — народный художник России Владимир Суровцев.

В этом же году в серии «Белые воины» вышла книга «Добровольцы», в которой 12 очерков посвящены русским офицерам Белых армий Восточного фронта и Юга России: генералу В.К. Витковскому, полковнику М.Н. Левитову, подполковнику В.Е. Павлову, генералу М.А. Пешну, генералу Н.С. Тимановскому, генералу Б.И. Казановичу, генералу В.З. Май-Маевскому (Юг, Добрармия); генералу Г. А. Вержбицкому, генералу А.С. Имшенецкому, генералу Н.П. Сахарову, генералу В.В. Голицыну, полковнику В.О. Вырыпаеву, генералу И.С. Смолину (Восточный фронт).

7 февраля 2020 года в соответствии с русскими традициями Скобелевский комитет при участии историко-культурного центра" Белое дело" передал в дар храму Святой Живоначальной Троицы («Кулич и Пасха») Санкт-Петербурга напольный киот с иконой св. блгв. кн. Александра Невского. Этот киот был изготовлен в память адмирала Александра Колчака, который был крещён в этом храме 15 декабря 1874 года. Освятил икону по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия один из старейших священников Петербургской митрополии почётный настоятель храма «Кулич и Пасха» митрофорный протоиерей Виктор Голубев в сослужении благочинного Невского округа протоиерея Алексия Склярова. Отцу Виктору в тот год исполнилось 90 лет!

Киот был передан в день памяти 100-летней годовщины гибели адмирала, которого казнили без суда и следствия. В нижней части киота — голубой Андреевский флаг, под иконой Небесного покровителя адмирала — св. кн. Александра Невского — золотая табличка с надписью: «Вечная память Верховному правителю России, Георгиевскому кавалеру адмиралу Колчаку и всем христолюбивым воинам Белых армий за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». По краям таблички — два Георгиевских креста. Установка и освящение киота как бы завершили цепь событий, связанных с земной жизнью русского морского офицера и его памятью.

На территории храма «Кулич и Пасха» так же находится мраморная доска, которую вынужденно пришлось снять с дома № 3 по Большой Зелениной улице. Скромная доска тёмного камня с Георгиевским крестом была установлена после всех необходимых согласований и соответствующего разрешения губернатора города на Неве. Но затем постыдно демонтирована и передана в храм. «В этом доме с 1906 по 1912 годы жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак», — гласит надпись, размещённая на доске. Уверен, что киот с иконой из храма «Кулич и Пасха» последователям большевиков убрать не получится. Время летит быстро и уже в этом году 7 февраля 2025 года, в день 105-й годовщины гибели адмирала Колчака, в храме у этого киота была торжественно отслужена панихида по адмиралу.

Как мы уже писали в предыдущей статье к 100-летию начала Первой Мировой войны в серии «Белые воины» вышла книга «Генералы Великой войны», в которой наряду с очерком о генерале Ренненкампфе был так же раздел, посвященный генералу от кавалерии Алексею Каледину. Георгиевский кавалер, герой и организатор Луцкого прорыва (его уважительно называли -«Серебрянная шашка Русской Императорской армии») в советское время был оболган и оклеветан своими соотечественниками и практически забыт. Даже родовой хутор, в котором родился Каледин, который так и назывался, теперь переименован и носит имя предателя казачества Блинова (хутор Блинов).

С целью восстановления доброго имени русского офицера, первого выборного атамана Всевеликого войска Донского Скобелевский комитет по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия взялся за изготовление напольного киота с иконой святителя Алексия, митрополита Московского, Небесного покровителя генерала. 25 октября 2020 года, в день рождения донского атамана, в Новочеркасском Войсковом соборе при участии историко-культурного центра «Белое дело» состоялось освящение данного киота.

Торжества открылись Божественной литургией, которую в присутствии и участии множества казаков и атамана Всевеликого войска Донского Виталия Бобыльченко совершил настоятель Патриаршего собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении клира Ростовской митрополии. После богослужения состоялся Крестный ход вокруг собора. Затем — освящение киота с иконой и панихида по генералу Каледину. На киоте, под иконой святителя, прикреплена золотая табличка с надписью: «Вечная память Георгиевскому кавалеру генералу от кавалерии донскому атаману Алексею Максимовичу Каледину и всему христолюбивому казачеству за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». По краям таблички — Георгиевские кресты. Икона святителя была написана по подобию иконы, которая находится в Москве рядом с ракой с мощами в бывшем кафедральном Патриаршем Елоховском соборе.

Спустя 3 года в Новочеркасске состоялась торжественная церемония открытия и освящения бронзовой мемориальной доски атаману Каледину. Её поместили в усыпальнице атаманов и героев Дона в нижнем Покровском приделе кафедрального Войскового собора Новочеркасска. Доска была изготовлена попечением Скобелевского комитета при поддержке движения «Белое дело». В церемонии участвовал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, кавалер ордена Мужества Виктор Водолацкий, заместители войскового атамана войска Донского Михаил Беспалов и Петр Серов, а также директор Донского казачьего кадетского корпуса имени Императора Александра III Андрей Рембайло.

Осталось общественности и казакам настоять и побудить местные власти вернуть исконное имя хутору Каледин, о чём мечтают сами его немногочисленные жители, которые каждый год в день рождения атамана проводят большой осенний праздник в его честь.

Лет 10 тому назад мне удалось приобрести 2-х томник из библиотеки А. Шмемана (Париж) «Воспоминания о моей жизни» генерала Бориса Геруа. Книга написана удивительно живо, интересно и охватывает период истории России конца XIX — начала XX века. В издании прослеживается путь русского офицера от ученика кадетского корпуса до Генерального штаба генерал-майора, начштаба 11-й армии (май 1917 г.). Причём автор даёт свои яркие характеристики не только очень известным людям, но и событиям, которыми была богата новейшая история России этого периода. Данное издание нигде и никогда не переиздавалась, хотя пользовалось большой популярностью. А потому мне пришла мысль переиздать книгу «Генерал Геруа» в серии «Белые воины», причём включить в неё очерк о самом генерале и ряд его статей. Интересно, что сам Геруа заканчивал Николаевскую академию Генерального штаба вместе с Марковым, и это был предвоенный выпуск 1904 года.

При помощи сотрудников Российского военно-исторического общества в 2018 году удалось выпустить её в свет. Во время работы над книгой я узнал, что генерал Борис Геруа был фактически последним боевым командиром Гвардейского Измайловского полка и прошёл с ним самые жаркие сражения Великой войны. В этот период времени мне удалось побывать на службе в Свято-Троицком соборе Санкт-Петербурга и познакомиться с его настоятелем отцом Геннадием Бартовым, от которого я узнал, что в соборе поминают и чтут всех командиров-измайловцев и также видных офицеров, о которых найдена достоверная информация. Конечно же, они помнили и о генерале Борисе Геруа. Тут у нас родилась совместная идея сделать уголок в храме, посвященный офицеру-измайловцу. При подготовке книги известным художником и иконописцем Дмитрием Трофимовым был написан портрет генерала (интересно, что Геруа был сам талантливым художником, закончил школу живописи в Челси). По инициативе Скобелевского комитета был изготовлен киот с иконой первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба (кн. Борис — Небесный покровитель генерала), а также удалось найти наградное Георгиевское оружие, на клинке которого была следующая надпись: «Командиру 123-го Козловского пехотного полка полковнику Генерального Штаба Геруа Б.В. за оборону города Ясло 3−4 октября 1914 года». Всё это было передано настоятелю собора, который в свою очередь, изготовил специальную витрину для наградной шашки и оформил в соборе уголок, посвященный Борису Геруа. Вечная память офицерам-измайловцам!

Выше я уже писал, что в 2022 году в «чёрной серии» вышла книга «Добровольцы», один из очерков книги был посвящён командиру Корниловского ударного полка и Марковской пехотной дивизии генералу Михаилу Пешне. Генерал Пешня прошёл практически весь путь тропами гражданской войны с этими знаменитыми подразделениями Добрармии, начиная с весны 1918 года. Корниловцы и марковцы — начальники рот, батальонов, полков — всегда находились в передовых цепях вместе со своими ударниками, и это чудо, что Михаил Пешня остался жив, испив всю эту «горькую чашу «Гражданской войны до конца. Он остался верен присяге и заветам Русской Императорской армии. После предательства своего соратника корниловца генерала Скоблина, он тяжело заболел. Проболев всю осень, 4 декабря 1936 года, в двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, генерал умер. Хоронили Михаила Пешню всем белоэмигрантским Парижем, ведь он пользовался непререкаемым авторитетом и уважением у своих сослуживцев, а у корниловцев и марковцев особенно. Поскольку Михаил Пешня большую часть своей службы был приписан к Евпаторийскому полку, то по благословению митрополита Крымского и Симферопольского Тихона было принято решение изготовить и установить в одном из красивейших храмов Крыма — Никольском соборе Евпатории — памятный киот с иконой его Небесного покровителя Архистратига Михаила. Этот напольный киот попечением Скобелевского комитета и центра «Белое дело» был изготовлен и отправлен в Крым. 2 мая 2025 года, в день памяти св. Матроны Московской, икона Арх. Михаила была освящена благочинным Евпаторийского церковного округа о. Максимом Малютой в сослужении клира Евпатории при стечении многочисленных прихожан.

В нижней части киота размещён черно-белый Андреевский флаг Марковской пехотной дивизии, в середине золотая табличка, по краям которой клеймы с крестами Корниловского ударного и Марковского Офицерского полков. На табличке написано: «Вечная память доблестному военачальнику Михаилу Александровичу Пешне и всем христолюбивым воинам офицерских Марковских и Корниловских полков и соединений за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Надеемся, что с Божией помощью удастся найти захоронение генерала в пригороде Парижа Сен Севран и провести могилу в порядок!

P. S. На обратном пути из Крыма в Москву через Краснодар мне удалось посетить Свято-Екатерининский кафедральный собор и помолиться у киотов генерала Дроздовского и генерала Тимановского. Они теперь находятся в правом приделе в честь св. преп. Сергия Радонежского и стоят рядом с друг другом! В этом приделе обычно проводятся Таинства Венчания и Крещения.

Слава Богу за всё!

Вице-президент Скобелевского комитета, руководитель проекта «Белые воины» Александр Алекаев