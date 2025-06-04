В годы вынужденного отлучения от Родины в Русском зарубежье было положено начало доброй традиции увековечивать память русских военачальников, сложивших свои головы за Веру, Царя и Отечество, установкой в православных храмах памятных киотов с иконами их Небесных покровителей.

Так, например, в Свято-Троицком храме Белграда, который был освящён в 1925 году, находится памятный киот с иконой святого благоверного князя Александра Невского, сооруженный в честь и память Верховного правителя России адмирала Александра Колчака, а в соборе Александра Невского в Париже — киот с иконой Архистратига Михаила, Небесного покровителя генерала Михаила Дроздовского (киот был освящён в 1950 году в 33-ю годовщину похода Яссы — Дон).

Эта традиция была возрождена в начале сего века, когда в октябре 2002 года памятный киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского был освящён архиепископом Ростовским Пантелеймоном в Свято-Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска. Киот был изготовлен в память о Белом генерале Сергее Маркове, которого отпевали в этом храме в июле 1918 года.

Весной 2005 года в Казанском кафедральном соборе Читы правящий архиерей Читинской епархии епископ Евстафий (Евдокимов) освятил киот с иконой святого равноапостольного князя Владимира — Небесного покровителя генерала Владимира Каппеля. Русский генерал был похоронен в Чите, а за тем его останки были перенесены в китайский город Харбин и перезахоронены в ограде Иверской «офицерской» церкви.

Необходимо обратить внимание на одну деталь — после установки таких киотов начинают происходить удивительные вещи! Что я имеют в виду? Уже на следующий год после установки киота генералу Маркову, в 2003 году в Ростовской области был установлен и памятник этому русскому генералу работы народного художника России скульптора Владимира Суровцева.

В 2007 году останки генерала В.О. Каппеля по благословению Святейшего Патриарха Алексия II были перезахоронены в Донском монастыре, где чуть позже на могиле генерала был установлен памятник, аналогичный памятнику в Харбине.

В 2013 году в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара в преддверии Михайлова дня, 17 ноября, митрополит Екатеринодарский Исидор освятил киот с иконой Архистратига Михаила — Небесного покровителя генерала Михаила Дроздовского, которого отпевали в этом соборе в январе 1919 года. Не прошло и полугода, как 100-летию начала Первой Мировой войны в Ростове-на Дону на здании больницы, где скончался белый генерал (ныне это памятник архитектуры — Ростовский государственный медицинский университет) была установлена и освящена памятная бронзовая доска работы скульптора Дмитрия Лындина, посвященная «крестоносцу Белого движения». Рядом с его барельефом выбита надпись: «Русскому рыцарю чести ген. М.Г. Дроздовскому, скончавшемуся от ран в этом здании 1/14 января 1919 г.».

Необходимо напомнить, что в Екатерининском соборе Екатеринодара в декабре 1920 года так же отпевали другого известного русского офицера, Георгиевского кавалера, начальника Марковской пехотной дивизии генерала Николая Тимановского. Соответственно по благословению митрополита Екатеринодарского Исидора в 2016 году в храме появился и был освящён ещё один киот с иконой святителя Николая-Чудотворца, Небесного покровителя генерала Николая Тимановского.

В нижней части киота — чёрно-белый Андреевский флаг, знамя Марковского офицерского полка. В центре икона святителя Николая, под иконой золотая табличка с надписью: «Вечная память доблестному военачальнику Николаю Степановичу Тимановскому и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших». По краям таблички в специальных ромбах расположены Марковские мальтийские кресты, увитые терновым венком с цифрами основания офицерского полка Добрармии. В это же время известный русский художник Дмитрий Трофимов написал прекрасный портрет генерала, а спустя некоторое время в 2022 году в серии «Белые воины» вышла книга «Добровольцы», в которой один из очерков был посвящён генералу Николаю Тимановскому.

В 2014 году к 100-летию начала Первой Мировой войны по заказу Российского военно-исторического общества в серии «Белые воины» вышла в свет книга «Генералы Великой войны», в которой один из разделов был посвящен командующему 1-й армией Северо-Западного фронта генералу от кавалерии Павлу фон Ренненкампфу. В этом же году в городе Гусеве (бывший город Гумбинен) в Калининградской области прошла историческая реконструкция первой большой победы русского оружия в Великой войне, которую одержала Императорская армия под командованием генерала Ренненкампфа. В рамках этих Гумбиненских торжеств министром культуры РФ Владимиром Мединским и губернатором Калининградской области Николаем Цукановым при большом стечении горожан была торжественно открыта, а затем и освящена, памятная бронзовая доска генералу Ренненкампфу работы скульптора Дмитрия Лындина. Рядом с барельефом генерала надпись: «Генералу от кавалерии герою Великой войны Ренненкампфу Павлу Карловичу, воину долга чести и верности 1854−1918».

В октябре этого же года по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в храме Всех Святых на Старом кладбище Таганрога состоялась торжественная церемония освящения киота с иконой святого апостола Павла, Небесного покровителя генерала Ренненкампфа, который незадолго до смерти перешел из лютеранства в Православие. Освящение киота совершил благочинный приходов Таганрогского округа Ростовской митрополии протоиерей Алексей Лысиков в сослужении с настоятелем Всесвятского храма протоиереем Георгием Тарановским и многочисленным ростовским духовенством. В центре киота ростовая икона апостола Павла, чуть ниже золотая табличка с надписью: «Вечная память доблестному военачальнику, Георгиевскому кавалеру генералу от кавалерии Павлу Карловичу Ренненкампфу, принявшему мученическую кончину за Веру, Царя и Отечество».

Как известно, генерал отказался служить большевикам, и был зверски умучен вместе со своей дочерью 1 апреля 1918 года, а отпевали его именно в этом храме, который и сохранился до наших дней. Каждую весну неравнодушные люди и духовенство приезжают в Таганрог и служат панихиду по доблестному генералу Павлу Ренненкампфу. Местные историки и краеведы приложили немало усилий в поисках места захоронения русского офицера с немецкой фамилией и спустя некоторое время они увенчались успехом. Было точно установлено место захоронения генерала, которое находится на Старом кладбище недалеко от храма, где его отпевали. Усилиями Скобелевского комитета и движения «Наследие Империи» 19 апреля 2024 года на этом месте был установлен и освящен величественный памятник генералу в виде мраморного креста и Голгофы.

Так что чудеса случаются — установка киотов в память русских офицеров неизменно приводит к целой череде добрый инициатив в их честь.

В завершение хотелось бы напомнить властям Таганрога об обращении Скобелевского комитета от 1 апреля 2020 года, к котором члены Комитета вместе с представителями Фонда «Наследие Империи» заявляли о готовности безвозмездно изготовить и передать в дар городу мемориальную бронзовую доску в память о генерале Ренненкампфе. Пока, к сожалению, никакой реакции с их стороны на это предложение не последовало.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев