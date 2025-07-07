6 июля 2025 года греческий портал «OrthodoxTimes» опубликовал заметку с характерным названием «Патриарх Болгарский порочит духовность Святой Горы Афон», в которой насельник признавшего украинских раскольников монастыря Пантократор иеромонах Никита обрушился с жёсткой критикой в адрес Святейшего Патриарха Даниила и Русской Православной Церкви. Подовом для очередных нападок стало то, что Болгарский Предстоятель осмелился предельно ясно и чётко озвучить причину, по которой Болгарский Патриархат отказывается признавать «ПЦУ» — агрессивное и нехристианское поведение украинских раскольников, избивающих верующих и священников УПЦ и силой захватывающих храмы.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с текстом отца Никиты, как ярким образцом тех представлений, которыми движимы сторонники вторжения Фанара на Украину:

«Недавно было опубликовано интервью с патриархом Болгарским Даниилом, но его нельзя назвать информативным из-за многочисленных неточностей. В нём содержится односторонняя поддержка позиций Русской православной церкви и, к сожалению, ни слова не говорится о российском вторжении, которое продолжается в Украине уже более трёх лет.

В опубликованном интервью патриарх Даниил подчеркнул, что «Болгарская православная церковь остаётся в общении со всеми каноническими православными церквями и не разрывала отношений ни с одной из них». Он также уточнил, что «Болгарская православная церковь, как и десять других поместных православных церквей, не признаёт Православную церковь Украины под руководством митрополита Епифания, которая получила автокефалию от Вселенского патриархата».

Насколько мы понимаем, это отражает параллель с новой экклезиологией, продвигаемой Русской православной церковью, которая нарушает многочисленные каноны. С точки зрения церковного права и согласно Святым канонам, отсутствие общения с Автокефальной церковью Украины, как это соблюдают десять церквей, не является действительным. Второй канон Антиохийского собора гласит: «Тот, кто находится в общении с теми, кто вне общения, сам находится вне общения».

Одно — это общение во Христе, одно — общая Чаша, одно Тело — Церковь. Поскольку мы все чтим Вселенского патриарха Варфоломея, мы остаёмся в общении с архиепископом Киевским Епифанием, даже если не совершали с ним богослужений.

Если духовенство Автокефальной церкви Украины считается находящимся вне общения, то любой, кто поддерживает с ними общение, также находится вне общения. То же самое относится к тем, кто поддерживает общение с теми, кто получает причастие от тех, кто находится вне общения.

Такова позиция Болгарской церкви, как заявил патриарх. Это православная экклезиология, точно определённая Святыми канонами. Другие выдвигаемые богословские аргументы — это просто выдумки Русской православной церкви, призванные сохранить контроль над поместными церквями, такими как Болгарская.

Основная — и, возможно, самая важная — причина, по которой десять Поместных Церквей не спешат признавать Церковь Украины, заключается в страхе перед расколом, который Русская православная церковь готова посеять в любой Церкви, которая осмелится это сделать. Их действия в древнем Александрийском патриархате служат наглядным примером и предостережением.

Без стыда и благоговения перед Богом они вторглись на каноническую территорию Александрийского патриархата, навязав ему Экзархат, что является вопиющим нарушением десятков священных церковных канонов. Русская православная церковь совершила вопиющий акт самовластия. Не имея полномочий от православного синода, она самонадеянно присвоила себе полномочия, которые принадлежат исключительно таким синодам.

Она взяла на себя право наказывать Александрийский патриархат и выступать в роли судьи для всего православного мира, не имея на то канонических оснований. Она незаконно вторглась на каноническую территорию другой церкви, присвоив себе права, которые ей не принадлежат. Это вопиющее нарушение многочисленных святых канонов демонстрирует вопиющее пренебрежение Русской православной церковью к каноническому порядку, истинной экклезиологии и единству православия.

Кроме того, это сеет страх среди всех остальных поместных церквей, которые прекрасно понимают, с какими серьёзными последствиями они могут столкнуться, если пойдут по тому же пути.

Ещё одним важным заблуждением, прозвучавшим в интервью, является утверждение о том, что храмы, находящиеся под юрисдикцией Украинской православной церкви, пустуют. Это утверждение далеко от истины. На самом деле эти храмы часто переполнены, что вполне объяснимо в сложившихся обстоятельствах. Где ещё могут искать убежища люди, ежедневно подвергающиеся безжалостным российским бомбардировкам, как не в доме Божьем? Автокефальная церковь активно строит множество новых храмов взамен разрушенных ракетами так называемых «православных» русских.

Однако патриарх не упоминает об этом. Вместо этого он предпочитает замалчивать правду, акцентируя внимание на отдельных случаях нападений на священников Русской православной церкви Украины. Хотя такие нападения недопустимы, их следует рассматривать в контексте глубокой неприязни украинского народа к тем, кто поддерживает убийц их детей.

Что действительно трагично, так это то, что Патриарх совершенно не упоминает о тех, кого действительно преследуют, — о невинных мирных жителях, которые ищут убежища в своих домах, а по ним внезапно наносят удары ракеты, уносящие жизни без предупреждения. О тех, кто потерял всё и стал беженцем в чужой стране. О тех, кто оплакивает гибель своих детей. О тех, кто проводит морозные ночи во временных убежищах. В его словах нет ни сострадания, ни милосердия к этим страдающим душам — упущение, которое тем более бросается в глаза, что даже элементарная порядочность требует сочувствия от духовного лидера. На момент интервью Украина всё ещё не оправилась от массированных ракетных ударов, которые привели к масштабным разрушениям и опустошению. Однако патриарх промолчал об этой суровой реальности.

В статье 5 решения Священного Синода Вселенского патриархата от 2018 года об автокефалии Украинской православной церкви всем сторонам было настоятельно рекомендовано «воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другой собственности, а также от любых актов насилия и мести, чтобы воцарились мир и любовь Христовы».

К сожалению, ни одна из сторон не прислушалась к этому призыву в полной мере — от преследований украинского духовенства в регионах, «аннексированных» Россией, до инцидентов, о которых говорил Патриарх Болгарский. Очевидно, что послушание Матери-Церкви остаётся источником спасения.

Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Патриарх связал эти инциденты с приёмом священнослужителей из Автокефальной церкви Украины в монастырях на горе Афон, заявив, что «хотя изначально их принимали, теперь это прекратилось из-за того, что на горе Афон стало известно о насилии и канонических нарушениях, связанных с этой церковью».

Однако утверждение патриарха Даниила совершенно оторвано от реальности. Он несправедливо порочит духовную целостность Святой Горы Афон, намекая на то, что преследование русского православного духовенства в Украине привело к тому, что его перестали принимать в афонских монастырях.

Правда в том, что, хотя некоторые монастыри поначалу не решались принимать священнослужителей и паломников из Автокефальной церкви, со временем всё больше монастырей стали принимать их, свято следуя заповеди Господа: «Приходящего ко Мне Я никогда не прогоню». Таким образом, Патриарх Болгарский искажает реальность, повторяя риторику Русской православной церкви в отношении Афона.

Однако больше всего поражает общее отношение патриарха Даниила к украинской церковной проблеме, как будто он не знает истории возглавляемой им Церкви.

Болгарская православная церковь сама находилась в расколе на протяжении 75 лет. В 1945 году раскол был преодолён Вселенским патриархатом в духе единства, и примечательно, что ни один из епископов, священников или дьяконов не был рукоположён повторно, несмотря на их прежний статус раскольников.

Если Патриарх Болгарский действительно желает единства внутри Церкви, как он заявил в своём интервью, то он с честью признает Украинскую Церковь — церковную реальность, которая полностью сформировалась и необратима.

Вместо этого патриарх Болгарский даже не совершил обычный мирный визит во Вселенский патриархат после своего избрания, тем самым продемонстрировав своё намерение верно и в одностороннем порядке поддерживать Русскую православную церковь.

Мы с глубокой скорбью наблюдаем за разрушительными последствиями вторжения России в Украину: тысячи погибших с обеих сторон, более миллиона беженцев, вынужденных покинуть свои дома, и безмерные страдания бесчисленных украинских и российских семей, оплакивающих своих детей, погибших в этом трагическом конфликте.

Боль невыносима, а будущее остаётся неопределённым. Мы разделяем эти страдания; мы солидарны с теми, кто скорбит. Как монахи Афона, мы понимаем, что величайший дар, который мы можем предложить, — это молитва. Благодаря молитве божественная благодать распространяется на многих, в то время как отдельные акты помощи, хоть и ценны, доходят лишь до немногих, ограниченных человеческими возможностями.

Таким образом, каждый день мы возносим наши молитвы Пресвятой Богородице — защитнице и хранительнице Святой Горы Афон, надежде всего человечества, радости скорбящих, прибежищу и утешению страждущих, — умоляя её даровать мир и утешение душам страждущих. Мы молимся о том, чтобы они мужественно несли свой крест, непоколебимо надеясь на Воскресение, которое, несомненно, наступит и принесёт с собой восстановление единства Церкви.

Иеромонах Никита из монастыря Пантократор"

https://orthodoxtimes.com/the-patriarch-of-bulgaria-throws-mud-at-the-spirituality-of-mount-athos/