ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня мы публикуем статью, которая вышла в «МК Дон» более 10 лет назад и была посвящена Георгиевскому кавалеру генералу С.Л. Маркову, памятник которому был установлен 21 год назад в Сальске недалеко от места его гибели.

Раньше многие жители Сальска обходили этот памятник стороной. А то и открыто выражали презрение к запечатленному в металле образу. Сейчас все изменилось — здесь назначают свидания и деловые встречи, здесь фотографируются брачующиеся. Памятник генералу Сергею Маркову, первый в России мемориал, посвященный герою Белого движения, горожане теперь по праву считают достопримечательностью.

Восстановить справедливость

Как-то общественный деятель Александр Алекаев случайно увидел в одном журнале фотографию участника Белого движения Сергея Леонидовича Маркова. Образ генерал-лейтенанта, георгиевского кавалера, отважного воина впечатлил «общественника».

«Однако в самом начале нашего века отзывы о белогвардейцах, в том числе и о Маркове, не были лестными», — поделился Алекаев своими воспоминаниями с корреспондентом «МК на Дону». А генерал и георгиевский кавалер — представлен жестоким карателем, преступником…

«Но ведь это неправда!» — подумал тогда «общественник». Подумал и решил восстановить справедливость. Так появился проект Александра Алекаева «Белые воины», в рамках этого проекта вышла книга «Марков и марковцы», а позже и родилась идея — возвести белому воину памятник. Возвести — но где?

«Были сомнения, — рассказал „МК“ автор проекта, — установить мемориал в Ростове-на-Дону, где-нибудь возле штаба Добровольческой армии (дворец Парамонова. — Авт.), или — в Сальске». Сомнения рассеялись в пользу второго варианта. И вот почему.

История этого небольшого города накрепко связана с белым героем. Неподалеку от современного Сальска, при взятии станции Шаблиевка, георгиевский кавалер погиб — не дожив до сорокалетия 25 дней.

Почти век назад смерть генерал-лейтенанта потрясла многих патриотов. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Иванович Деникин воспринимал его гибель как глубокую личную драму — Сергей Леонидович был для него соратником, единомышленником и другом. Деникин всеми силами старался увековечить память героя. Так на главной улице поселка станции Торговая (сюда привезли тело Маркова с места гибели — возле станции Шаблиевка) появляется памятник в виде большого деревянного креста с указателем «Улица имени генерал-лейтенанта Маркова». Позже Деникин распоряжается: поселок Торговый и близлежащее село Воронцово-Николаевское свести в один населенный пункт — город Марков. Так и назывался нынешний Сальск до февраля 1920 года.

Справка «МК»

Марков Сергей Леонидович родился 7 июля 1878 года в семье офицера, потомственного дворянина Московской губернии. Получил блестящее военное образование: закончил 1-й Московский императрицы Екатерины II кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище, Николаевскую академию Генерального штаба. Все учебные заведения оканчивал как минимум с похвальным листом. Академию окончил с золотой медалью. В 1904 году 26-летний капитан (майор по современным меркам) отправился добровольцем на русско-японскую войну. С 1911 года преподавал в Императорской военной академии, читал курс истории военного искусства эпохи Петра Великого. Какое-то время преподавал в Николаевской академии Генерального штаба. Выпустил несколько учебников для военно-учебных заведений, получивших высокие оценки со стороны коллег. Принимал участие в Первой мировой войне. Марков — один из вождей Белой армии и один из создателей Добровольческого движения. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, орденов Святого Владимира 3 и 4-й степеней с мечами и бантом, орденов Святой Анны 2, 3 и 4-й степеней, орденов Святого Станислава 2 и 3-й степеней. Обладатель Георгиевского оружия. Первый командир офицерского полка (в армии до этого не было полков, состоящих преимущественно из офицеров). Был смертельно ранен при взятии станции Шаблиевка в самом начале Второго Кубанского похода. Сразу же после получения известия о его смерти 1-й Офицерский полк был переименован в 1-й Офицерский генерала Маркова полк один из четырех «цветных» полков Белой армии на юге России, развернутый потом в Марковскую дивизию.

Когда белое окрашено в черное

«Шел октябрь 2002 года <…>. В Новочеркасск я ехал на праздник Всевеликого Войска Донского <…> Ехал не с пустыми руками: со мной был киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского. В его честь был назван генерал Сергей Марков, памятник которому мы решили установить на донской земле», — так описывает историю создания мемориала Александр Алекаев.

Кто бывал в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, тот знает: там есть киот с иконой преподобного Сергия. Именно этот киот, выполненный из ценных пород дерева, привез с собой Алекаев. «Мне хотелось, чтобы киот с иконой стал духовным фундаментом будущего памятника, краеугольным камнем в его основании», — пояснил он корреспонденту «МК на Дону». По его словам, в киоте воплощена идея преемственности патриотизма через преемственность поколений.

Пришел черед памятника…

В то время общественность и власти Сальска отнеслись к этой мысли настороженно. Вспомните начало «нулевых»: еще многое не переосмыслено, страницы истории, связанные с Белым движением, окрашены в черный цвет. «Белые» в сознании многих людей — злодеи. И вдруг — в Сальске, истинно «красном» городе, на родине Первой конной армии, представитель общественности предлагает поставить памятник Маркову! Однако эту идею поддержало казачество. В 2003 году, как ни удивительно, город предложение общественности принимает.

И вот — георгиевский кавалер — в самом центре Сальска, запечатленный в бронзе, в образе энергичного, целеустремленного, бесстрашного героя. Он словно выходит из окопа и призывает своих воинов к сражению. Создается ощущение, что он сам рвется в бой. В жизни он был именно таким! Всегда воевал плечом к плечу со своими солдатами и всегда казался им неутомимым. Всегда шел в полный рост навстречу вражеским пулеметам и поднимал в атаку тех, кто поддавался панике. «Господа офицеры, стыдно же!» — восклицал часто генерал.

Мужество, отвага, героизм и, несомненно, преданность офицерским идеалам мастерски переданы в мемориале — настоящем произведении искусства, шедевре, если хотите! Еще бы: ведь мемориал Маркову объединил усердие многих специалистов в области истории, культуры, искусства.

«Создание памятника было и скрупулезной работой, и поистине творческим процессом, — поведал Алекаев. — Мы привлекали экспертов, собирали фотоматериал, документы — выясняли: как выглядел генерал, какую форму носил. Долго думали: как должна выглядеть фигура генерала — конная композиция, композиция с нагайкой или другим оружием. Работал над памятником народный художник России, скульптор Владимир Суровцев».





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Вновь установленный мемориал вызывал чаще недовольство со стороны жителей Сальска. Имел место и случай вандализма.

«Сегодня со дня установки „Маркова“ прошло восемь лет — люди уже не реагируют на это так остро, — говорит директор музея истории Сальска и Сальского района Александр Борщевский. — И хорошо. Ведь генерал Марков — не просто „белый“. Он — истинно народный генерал. Его народность была врожденной. Да и, в конце концов: сколько же можно враждовать и разделяться на „красных“ и „белых“? В истории не должно быть политики. Потому — великолепную бронзовую фигуру надо расценивать как памятник патриоту, ученому, интеллигенту».

Добавим: бесспорно, талантливому военному. Операция по взятию Шаблиевки и Торговой в июне 1918 года считается одной из блестящих наступательных операций Добровольческой армии. Деникин понимал ее важность — и поручил генерал-лейтенанту оборонять наиболее сложный участок. Но, увы, эта операция стала последней страницей в жизни генерала Сергея Маркова. Ценой своей жизни генерал выполнил боевое задание. Шаблиевка была взята. «И жизнь, и смерть — за счастье Родины», — так сформулировал надпись Деникин на похоронном венке.

https://rostov.mk.ru/articles/2011/12/21/655 234-generalmirotvorets.html