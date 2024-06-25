25 июня (н. ст.) 1918 года погиб в бою один из лидеров Белого движения на юге России генерал Сергей Леонидович Марков.

Потомственный военный

Марков родился 19 июля 1878 года неподалеку от Петербурга. Его отец был потомственным московским дворянином, офицером, а дед по материнской линии, небезызвестный князь Павел Путятин, — антропологом, этнографом, исследователем, членом Комиссии по ликвидации крепостного права. Получив высшее военное артиллерийское образование в 1898 году, Сергей Леонидович поступил на службу, затем обучался в Императорской Николаевской академии Генштаба. В 1904 году в числе добровольцев попал на Маньчжурский фронт Русско-японской войны. За боевые заслуги получил несколько орденов. После войны оставался на службе, преподавал воинские дисциплины в разных военных учебных заведениях. Эрудированного и интеллигентного Маркова сослуживцы уважительно называли «профессором».

Первая мировая

Когда началась Первая мировая война, Маркова перевели в действующую армию. Сначала он возглавлял разведотделение на Юго-Западном фронте. В конце 1914 года возглавил штаб 4-й («железной») бригады генерала Деникина на Австрийском фронте. Был награждён золотым Георгиевским оружием и орденом святого Георгия IV степени. Зародившаяся дружба двух полководцев стала в некотором смысле судьбоносной. В 1917 году генерал-лейтенант поддержал корниловское выступление, должное не допустить усиления влияния большевиков и восстановить в России «твердую власть». Последовал арест офицеров, сторонников Корнилова. После падения Временного правительства арестованным в ноябре 1917 года удалось бежать на Дон, где в рамках оформляющегося Белого движения они создали Добровольческую армию.

Гражданская

О Маркове порой пишут как об одном из наиболее нравственно безупречных и бесспорных героев Гражданской войны в России. В отличие от генералов Корнилова, Деникина и Алексеева, более известных и являвшихся организаторами Добровольческой армии, он в качестве одного из ее вождей запомнился как человек, способный выполнить любую, даже самую сложную задачу. Так что, хороший теоретик, отважный военный и опытный полководец, Марков быстро превратился в живую легенду и гордость армии, хотя погиб в самом начале Гражданской войны. Смерть настигла его из-за разорвавшегося шального снаряда у станции Шаблиевка, выпущенного из орудия отходящего бронепоезда красных, которых генерал только что, после тяжелых боев вынудил отступить. Не раз Деникин в критических ситуациях или читая сводки с фронтов с горечью качал головой: «Нет Маркова!» Алексей Толстой, «красный граф», в своих «Хождениях по мукам» отзывался о Сергее Леонидовиче весьма уважительно, а еще Марков стал первым из лидеров Белого движения, кому в России установили памятник (в городе Сальске в 2003 году).

Автор статьи — Сухарников Евгений

https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-gienieral-markov