ОТ РЕДАКЦИИ: Сегодня, в двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, ровно 85 лет назад, отошёл ко Господу Георгиевский кавалер, один из самых храбрых офицеров Добровольческой армии Юга России генерал Михаил Александрович Пешня, который всю свою сознательную жизнь отдал служению Императорской России.

Ровно год назад в издательстве «Посев» вышла двенадцатая книга серии «Белые воины» «Добровольцы», в которой известные историки д.и.н. Руслан Гагкуев и к.и.н. Светлана Шилова опубликовали прекрасный очерк об этом офицере.

Генерал Пешня пользовался огромным уважением у «корниловцев» и «марковцев», которые по смерти генерала традиционно ежегодно совершали по нему панихиду. Также в память об этом русском офицере к очередной годовщине со дня его кончины в журнале «Вестник первопоходника» ими была опубликована статья, которую мы приводим ниже.





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4-го декабря исполнилось 27 лет со дня смерти ген. Михаила Александровича Пешня. Роль покойного в Белом движении вообще, а в жизни Корниловцев и Марковцев в частности — настолько велика, что воскресить его светлый образ в памяти современников и в назидание идущим нам на смену поколениям наш моральный долг.

Родился Михаил Александрович в 1886 году. По окончании в 1907 году Виленского Военного училища вышел в 73-й Крымский пехотный полк. Качества спортсмена (М.А. окончил высшую фехтовальную школу) гармонично сочетались в нем со всей его внешностью: стройный, всегда подтянутый, он был олицетворением образцового строевого офицера по призванию. Мировая война 14−18 г. г. выявила эти качества особенно полно, и они получили высокую оценку в форме награждения молодого Офицера всеми боевыми орденами, включая Георгиевское оружие. Два тяжелых ранения придавали еще больше блеска этим наградам.

Революция застала М.А. на должности командира одного из вновь сформированных полков в чине полковника. На его глазах начался развал Императорской армии, знамена которой когда-то гордо реяли почти во всех столицах Европы, а теперь поникли под тяжестью позора. Все его существо восстало против тех, кто был виновником этого позора — большевиков. При первой же возможности он пробирается на Дон, где началась вооруженная борьба с ними.

Прибыв в сентябре 1918 года в Корниловский Ударный полк, он получает назначение командиром 3-го батальона. Трудно было удивить Корниловцев храбростью, но бесстрашие полк. Пешня, его ледяное спокойствие и хладнокровие в самых тяжелых обстоятельствах боевой обстановки сразу открыли ему их восхищенные сердца. Иллюстрацией может служить то, что при первых же выборах суда чести для офицеров М.А. был избран его председателем.

Через год — полк. Пешня уже командир 1-го Корниловского Ударного полка. Вскоре после этого он назначается помощником начальника дивизии. Его военное дарование и мужество дают ему чин генерал-майора и награду орденом Св. Николая 2-й степени. Много славных страниц вписал ген. Пешня в историю Корниловской Ударной дивизии, орошая их кровью своих новых ранений.

Когда в Крыму началась агония Белой Армии, ген. Пешня получает назначение на должность начальника Марковской дивизии, обескровленной в страшных боях. В день выхода приказа об этом назначении он снова ранен, как будто сама судьба не хотела, чтобы он расстался со своими Корниловцами. Поэтому в фактическое командование Марковской дивизией он вступил незадолго до эвакуации из Крыма. Авторитетность нового начальника дивизии, его железную волю и организаторские способности Марковцы почувствовали сразу. Уже на пароходе закипела работа по реорганизации дивизии, сводимой в один полк.

В Галлиполи Марковский полк стал образцовой школой, в которой расцвели курсы самого разнообразного назначения, вплоть до общеобразовательных. М.А. входил в каждую мелочь жизни полка. Когда открылась возможность отправки из Галлиполи в Европу молодежи для окончания или получения высшего образования, то и здесь он не был безучастен к ее судьбе. Все это способствовало тому, что Марковцы отдали своему командиру свою любовь, свое безграничное доверие и уважение. Его имя стало собирательным центром, к которому они тянулись, как к своему знамени, когда жизненные обстоятельства их рассеяли по всем странам. Немало способствовало его популярности и то, что ген. Пешня, их командир, добывал себе средства к жизни таким же тяжким трудом, как и большинство из них, то за станком на заводе, то за рулем такси, отдавая время, нужное для отдыха, своим соратникам. Служа примером для других, он не забывал пополнять и свои военные познания, блестяще окончив курсы ген. Головина.

Несомненно, такая нагрузка свела его преждевременно в могилу. Умер ген. Пешня в госпитале «Ларибунзьер» после операции печени. Гроб с останками покойного был перевезен в Собор на рю Дарю и утонул в цветах и венках. Отпевание совершал целый сонм духовенства. Почетными часовыми стояли, сменяясь, Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы, Алексееевцы и др. Огромный храм не мог вместить всех, пришедших отдать последний долг Белому Генералу и выразить беспредельное сочувствие его осиротевшей вдове Марии Николаевне и всем тем, кто в лице покойного потерял защитника чести Русского имени, стойкого борца за национальную идею.

Катафалк с гробом, сопровождаемый бесконечной вереницей автомобилей, направился после отпевания в городок под Парижем (Сен-Севран), где жил Михаил Александрович. На местном кладбище вырос новый могильный холмик, у изголовья которого стоит памятник — свидетель слез и скорби нашей. Сама могила неизменно покрыта свежими цветами, которые часто привозит из Парижа после трудового дня Мария Николаевна.

Объединение Марковцев и Корниловцев

http://vepepe.ru/publ/60−1-0−525