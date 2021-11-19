«Истинно велик тот, кто не поднимается без достаточной причины,

но, раз поднявшись, идет навстречу безвестному будущему,

оставив всякую мысль о последствиях"

Из давно забытых афоризмов

Кому ныне не известно имя генерала Михаила Гордеевича Дроздовского? А между тем десять лет тому назад, на фронте мировой войны лишь кругу его ближайших соратников было известно, какие богатые силы духа таил в себе этот человек, обретший венец бессмертия и вечной славы.

Наименование «Дроздовец» стало однозначащим с самыми высокими понятиями о воинской чести и доблести. Оно является символом для всех, кто ставит интересы своей Родины выше личных благ, кто не мыслит возможности личного счастья без счастья и благополучия своего отечества. «Дроздовец» это тот, кто в минуту полного помрачения народного рассудка, — когда руками русского народа беспощадно, с дьявольским злорадством, уничтожалось все, что с таким трудом и упорством, в течение многих столетий, создавалось бесчисленными миллионами его предков, — не усомнился в своем народе и поднял знамя борьбы за те вековечные идеалы, на которых испокон веков созидалось Русское Государство. Что могло быть безнадежнее и безотраднее той общей разрухи и растерянности, того презренного шкурничества и явного предательства, той полной атрофии воли к борьбе, при которых Михаил Гордеевич начал свою работу?

На всем громадном 1600-верстном фронте, кишевшем воинами всех рангов и положений, нашелся только один человек, у которого хватило мужества взвалить на свои слабые плечи такую безмерную ношу и донести ее до конца, не взирая на все стоявшие по пути трудности.

Сила духа и глубокая вера в правоту своего дела взяли верх над всеми материальными преградами. Высокий идеализм победил низкое шкурничество.

Так бывало всегда в истории человечества; так будет и у нас на Родине…

В этом заключается глубочайший смысл подвига М.Г. Дроздовского, как и вообще всего добровольческого движения.

Такое движение, раз зародившись, духовно никогда больше умереть не может…

При поверхностном наблюдении над такими катастрофическими потрясениями, какими являются в жизни народов революции, создается впечатление, будто народные массы, в стремлениях создать новую жизнь, совершенно отрываются от своих корней, от исторических основ своего существования, и становятся на совершенно новый путь, на котором нет больше места старым идеалам.

Если бы такое явление произошло, то оно неизбежно привело бы к исчезновению с лица земли данной нации, как единого политического целого и как носительницы определенной исторической идеи. Подобная участь по счастью для России, ей не угрожает. Вся ее предшествовавшая история дает многочисленные свидетельства совершенно исключительной стойкости русского народа в отстаивании его исторических идеалов. Основываясь на них, он находил путь спасения из самых невероятных потрясений. Самые глубокие падения народного духа неизменно сменялись высочайшим подъемом жизненной энергии, вновь выводившим нашу Родину на торный путь.

Страдная, тысячелетняя история русского народа обратила его подсознательный мир в такой могучий, незыблемый монолит, который способен противостоять таким бурям и потрясениям, каких не выдержал бы никакой другой народ.

Все это теперь, — после упорного 10 летнего сопротивления нашего народа коммунистическому опыту, из которого он выходит несомненным победителем, — стало очевидным для всех. В начале же 1918 года, когда М.Г. Дроздовский начинал свое патриотическое дело, оно было доступно пониманию только немногих избранных.

Много нужно было силы духа, независимости суждения, а главное — горячей веры в живую честь и в государственный смысл русского народа, чтобы не поддаться общему наваждению и твердо провозгласить верность его исконным идеалам. Нужна была глубокая проникновенность в основы духа, глубокая вера в то, что, несмотря на все тревожные симптомы, болезнь его — лишь временный недуг, из которого он выйдет очищенным и обновленным для жизни, исполненной правды, чести и достоинства, приличествующей великому народу.

Громадная заслуга Добровольчества заключается именно в том, что оно ни на одно мгновение в этом не сомневалось. Горячо любя свой народ, болея за него душой и веря в его творческие силы, оно на знамени своем начертало верность его вековым историческим заветам, отлично сознавая, что, рано или поздно, они будут воскрешены, и что только в них русский народ может вновь обрести свое историческое лицо; только поставив их в основание своей будущей жизни, может он выйти из той трясины в которую вовлек его гнусный обман вождей революции.

И в этом Добровольчество не ошиблось…

Все происходящее ныне у нас на Родине с очевидностью указывает, что революционный угар уже изжил Народ Русский, в нечеловеческих усилиях, в незаметной борьбе, сбрасывает с себя чужие ему оковы коммунистического ада и медленно, но твердой стопой, выходит на свой исконный исторический путь, воскрешая свои многовековые идеалы, очищая их от скверны, наложенной на них революцией.

И нет той силы на земле, которая могла бы теперь остановить это стихийное, подлинно Русское движение…

Прочь с дороги! Русский Народ идет занять свое место под солнцем, добытое тяжкими трудами и кровью миллионов его предков… Этого места он больше никому не уступит…

Вы, дроздовцы, с гордостью можете смотреть на это торжественное возвращение русского народа в свой отчий дом. Начальные шаги были сделаны вами. Вы одни из первых проложили к нему тропу, которая ныне уже обратилась в широкий национальный большак.

Но за вами еще долг…

Такие как вы на полпути не останавливаются.

Вам предстоит впереди еще большая роль по возвращению Русской армии, возрожденной после освобождения от красного кошмара ее души, вытравленной и выжженной забвением Бога, гнусной пропаганды III Интернационала и разрыва преемственной связи с ее славным боевым прошлым, с заветами наших предков, веками ковавших военную мощь Государства Российского.

Вам, уже совершившим высокий моральный подвиг, предстоит еще довести его до конца перенесением в будущую Русскую армию заветов вашего доблестного Вождя М.Г. Дроздовского, указанных в его бессмертном приказе 25 апреля (8 мая) 1918 года, по окончании вашего легендарного похода из Ясс в Новочеркасск.

«Теперь я призываю вас всех обернуться назад и вспомнить все колебания и сомнения первых дней, все нашептывания и запугивания окружавших вас малодушных.

Пусть же послужит вам примером, что только смелость и твердая воля творят большие дела… Будем и впредь в грядущей борьбе ставить себе смело цели и стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славу и гибель позорному отказу от борьбы; другую же дорогу предоставим всем малодушным и берегущим сою шкуру".

Он же указал всем нам, на вечные времена, — в чем заключается наш долг военных, от которого только смерть может нас освободить. Посланное им в тот же день 25 апреля Командующему Добровольческой армией донесение, в котором этот рыцарь долга и чести показал себя во весь рост, гласило:

«Отряд… прибыл в Ваше распоряжение… Отряд утомлен непрерывным походом… но, в случае необходимости готов к бою сейчас. Ожидаю приказаний…»

[1] Драгомиров А.М. Путь славы и чести // Вестник общества Галлиполийцев в Болгарии. София, 1928. N 10−11. Февраль-март. С. 15−17.