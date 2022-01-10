От редакции: 10 января 1919 года на Святках большевиками был зверски замучен епископ Белгородский Никодим (Кононов). Через полгода Белгород, где принял кончину владыка, был взят белыми, которые провели расследование злодеяний большевиков и перезахоронили тело святителя. Предлагаем нашим читателям ознакомиться со статьёй, которая рассказывает о том, что происходило в городе после его освобождения частями Добровольческой армии.

Белгород — один из древнейших городов Руси. В XVII веке крепость Белгород была главным городом Белгородской засечной черты — 800-километровой оборонительной линии, защищавшей Московское царство от набегов крымских татар, ногайцев и черкас.

С 23 июня по 7 декабря 1919 года город входил в состав белого Юга России и его занимала Добровольческая армия.

Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, марковец Николай Александрович Прюц вспоминал:

«По донесению командующего Добровольческой армией генерала Май-Маевского генералу Деникину город Белгород был занят с налёта доблестными корниловцами и марковцами, не рассчитавшими лихого удара. Находящийся в 70 верстах к югу город Харьков был занят Дроздовским стрелковым полком на следующий день 11 июня. Красные откатились на значительное расстояние от Белгорода, и все почувствовали, что город занят прочно.

Когда на площади в городе собрался весь полк, то среди выстроенных пленных оказался и начальник обороны красных, бывший унтер-офицер Императорской армии. Командир полка приказал тут же расстрелять его, что и исполнил один из стоявших близко ударников, уложив незадачливого «главкома» обороны Белгорода на месте первым же выстрелом. Эта публичная казнь была вызвана тем, что красные угнали 60 видных граждан города в качестве заложников и расстреляли их в 10 верстах от города, по пути своего отступления. На следующий день их тела были доставлены в город и преданы земле в обстановке действительно общего озлобления против диктатуры большевистского интернационала.

11 июня начальник 1-й пехотной дивизии генерал-майор Тимановский принял на городской площади парад войск, освободивших Белгород от большевиков.

25 июня в Белгород прибыл главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант Деникин, восторженно встреченный жителями, забросавшими путь его следования цветами. Ликование жителей носило самый искренний и даже трогательный характер. Генерал Деникин присутствовал на молебне на площади города и после молебна принял парад войск. На парад были выведены: весь 1-й Офицерский генерала Маркова пехотный полк, офицерская рота Корниловского Ударного полка, по взводу в пешем строю от каждой батареи 1-й артиллерийской бригады и конные части. Войска, отдохнувшие и пополнившиеся, производили самое лучшее впечатление. Генерал Деникин поздравил части 1-го армейского корпуса с выходом на большую Московскую дорогу; напомнил о былых боях и особенно о значении 1-го Кубанского генерала Корнилова похода и о роли в борьбе с большевиками офицерства; указал грядущие задачи и высказал полную уверенность в успехе зародившегося в таких трудных условиях и перенесшего столько испытаний дела освобождения Родины. Жители и войска долгим и громким «Ура!» ответили на речь Вождя. Действительно, положение советской власти казалось критическим. Значительная часть России была в руках Белых армий. Население освобожденных областей, перенесших голод, холод и анархию, было явно настроено против большевиков, разрушивших хозяйство страны. Красная армия, несмотря на огромное свое превосходство в силах, не могла устоять перед немногочисленными, но сплоченными частями добровольцев. Сомнениям не было места, все сулило радостный конец Гражданской войны. Маленький, пыльный уездный город Белгород зажил шумной жизнью. Веселая, оживленная толпа на улицах, открывающиеся магазины и кафе, всеобщее приподнятое настроение…

Добровольческая армия увеличилась теперь самое меньшее в три раза".

Первопоходник, корниловец Михаил Николаевич Левитов писал о положении дел в Белгороде:

«Вспоминается случай в Белгороде, где довольно долго стоял штаб дивизии. На фронте произошёл прорыв, и в городе стало очень неспокойно. С минуты на минуту ждали, что могут появиться красные, и началась паника. Генерал Тимановский был уверен, что прорыв удастся ликвидировать, но в самом городе войск у него не было, а панику нужно было остановить. Тогда он приказал вызвать на вокзал оркестр 1-го полка, и первые звуки бравурного фанфарного марша произвели успокоение среди жителей, которые поняли, что раз штаб „веселится“, то опасности нет».

Подполковник В.Е.Павлов, находившийся со своей частью под Белгородом, приводит ещё более интересное свидетельство:

«Молодежь ходила в посёлки сахарного завода и заводила там знакомства. Отпускные возвращались с совершенно утешительными сведениями: рабочие спокойны, большевистских настроений среди них нет. Не было никаких сообщений о каких бы то ни было происках большевиков. Рабочие совершенно не жаловались на своё положение: жили они в заводских домиках с участками земли, имели коров, кур, свиней; жили в достатке. Интересовались Белой армией и, видимо, не испытывали какого-либо недоверия к ней».

Добровольческая армия наступала на Москву, но белым пришлось не только воевать, но и обустраивать повседневную жизнь белгородцев на подвластной территории. Всеми этими вопросами занимались восстановленные Белгородская городская управа и Дума.

Управу возглавил городской голова Николай Георгиевич Горанский, в обязанности которого входило общее руководство управой, работа подведомственных организаций и учреждений, а также ответственные участки работы: санитарное состояние города, работа электрической станции и контроль за уличным керосиновым освещением. Помогали городскому голове члены управы Владимир Михайлович Конаков, Василий Иванович Гладков, Яков Васильевич Свешников. Позже, уже в сентябре, когда объем работы значительно увеличился, по распоряжению исполняющего дела Курского губернатора А. Римского-Корсакова был назначен четвертый член управы Михаил Дмитриевич Березнев. Каждый из них курировал конкретные участки работ: ремонт зданий, расквартирование войск в городе, торговлю, делопроизводство, водопровод, пожарный и ассенизационный обозы, скотобойню и скотопригонный двор, разработку меловых гор и многое другое.

Городская управа разместилась в том же двухэтажном доме, где она находилась и до Октябрьского переворота, на улице Корочанской (потом Императора Николая II, Гражданской, ныне Гражданский проспект). Сегодня в этом здании с надстроенным третьим этажом располагается строительный колледж.

Проблем в небольшом уездном городе после свержения царя, а потом и Временного правительства скопилось огромное множество. За время, пока в Белгороде хозяйничали большевики, город оказался разграблен и горожане предоставлены сами себе. Большинство домов в городе, стоявших без окон и дверей, пришло в запустение и не ремонтировалось. Водопровод и канализация в них не работали. Добровольцам был необходим крепкий тыл, что могло быть достигнуто только самоотверженной работой патриотов-гражданских, равной героизму ударников на фронте.

Управа оказалась не в силах обеспечить Добровольческой армии более-менее сносное проживание в Белгороде. Размещали воинов где придется. Поселялись они в чудом уцелевших домах и жили там в жуткой тесноте. Командование Белой армии беспрерывно «атаковало» городскую управу письмами с требованием предоставить солдатам дрова и керосин. На одном из заседаний 19 августа управа обсудила вопрос о необходимости содействия Добровольческой армии и постановила: «Организовать комитет по сбору пожертвований Добровольческой армии в составе всей коллегии управы и представителей от земской управы, городского общественного Н. Чумичева банка и торгово-промышленного комитета». Как могла управа помогала армии, но денег всё равно катастрофически не хватало.

В воспоминаниях Николая Прюца упоминается и такой момент:

«В Белгороде был недостаток продуктов питания, и жители помогали себе тем, что сажали за городом картофель. Для охраны этих посевов, по просьбе жителей, стоявшие в городе части высылали ночью патрули. В таком патрулировании, по приказанию командира батареи, принимал участие и я, вместе с двумя конными разведчиками батареи».

Была восстановлена и городская Дума. На первом же ее заседании были избраны председатель П. И. Костенко и гласные, стали регулярно проводиться заседания, приниматься постановления, которые, правда, большей частью не выполнялись.

По предложению восстановленной белогвардейцами городской Думы было проведено расследование злодеяний большевиков, в результате которого были обнаружены свежие братские могилы: «во дворе тюрьмы две, у церковной кладбищенской ограды две, у ограды ассенизационного обоза одна, на пожарном дворе одна, в овраге у кирпичного завода Уварова одна, на старом кладбище одна, на бульваре против женского монастыря одна».

Среди заложников, расстрелянных большевиками, были многие уважаемые белгородцы. В их числе и городской голова Н. А. Слатин. На заседании 24 июня Дума постановила: «Поручить управе возбудить ходатайство пред судебными властями об отыскании тела городского головы Слатина и погребении его по христианскому обряду на кладбище, причем просить о назначении комиссии и экспертизы осмотра трупа его, фотографирование и проч.». Гласные приняли также решение «поручить управе переговорить с начальником уезда об открытии могил и погребении за счет города остальных убитых большевиками; опознанные трупы выдать родным по их желанию для погребения».

Одной из первых жертв советской власти стал епископ Белгородский Никодим (Кононов), убитый большевиками ещё в начале 1919 года. Убийцы тщательно скрывали своё преступление, поэтому точных сведений о его мученической кончине не имеется. По воспоминаниям старшего уполномоченного Белгородского уездного ЧК С. Набокова, арестовывавшего и сопровождавшего владыку в городскую тюрьму (напротив нынешнего рынка), вскоре «после ареста белгородский архиерей был расстрелян во дворе тюрьмы и там же был закопан». Далее в своих воспоминаниях, написанных в 1966 году, Набоков уточняет, что совершено убийство было ночью и знали об этом только три человека. По другой версии, после пыток епископ был расстрелян на пожарном дворе (двор нынешнего строительного колледжа) и тайно захоронен в общей могиле за городским кладбищем. Есть и третья, ничем не подтвержденная версия, согласно которой владыку Никодима сбросили с колокольни Смоленского собора.

После взятия Белгорода деникинской армией была создана комиссия по расследованию убийства Белгородского епископа. Было установлено место его захоронения, тело извлечено из земли и торжественно, с молебном и всеми почестями захоронено при огромном стечении народа в Свято-Троицком мужском монастыре под стенами старинного собора, где покоились останки его предшественников — белгородских архиереев. После взятия города красными и ухода Добровольческой армии могила епископа Никодима снова была вскрыта. Куда делись останки преосвященного — неизвестно. 16 августа 2000 года священномученик епископ Белгородский Никодим (Кононов) был канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной церкви. В память о нем постановлением главы администрации Белгорода в 2009 году был назван сквер Святителя Никодима Белгородского в юго-восточном районе города.

В далёком уже для нас 1919 году приняли мученическую смерть от богоборческой власти настоятель Успенско-Николаевского собора Порфирий Иванович Амфитеатров, церковный староста кладбищенской Николаевской церкви Владимир Иванович Никулин, протоиерей, смотритель Белгородского духовного училища и семинарии Петр Васильевич Сионский, протоиерей Василий Михайлович Солодовников, иеромонах Серафим (Кретов) и другие священно- и церковнослужители города Белгорода.

25 июня 1919 года в Белгород прибыл Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России генерал-лейтенант А. И. Деникин. Он провел смотр войск и выступил перед собравшимися с речью. Присутствовавший на торжестве белогвардейский офицер А. Ф. Долгополов вспоминал:

«Громкое «Ура!» многочисленной толпы неслось по улицам, когда генерал Деникин подъезжал к площади. Войска взяли «на караул». Оркестр заиграл полковой марш офицерского полка.

Генерал Деникин с большой свитой, в которой были генералы Май-Маевский, Кутепов, Тимановский, прошел перед фронтом частей, здороваясь с ними. Ответив на приветствие, части кричали «Ура!». Затем молебен, который служило все духовенство города во главе с епископом. После него генерал Деникин сказал слово о борьбе Добрармии, об «открытой широкой Московской дороге», о задачах и долге не только армии, но и всего народа и закончил выражением полной уверенности в успехе дела освобождения Родины. Его речь покрыло могучее «Ура!» войск и народа. Короткие речи произнесли и другие генералы.

Церемониальный марш. После него генерал Деникин со свитой направился на поклонение чтимым народом мощам и святыням в Белгородский монастырь, находившийся тут же на площади. Войска ждали его выхода, и снова неслось «Ура!». Приезд Вождя был для марковцев большим праздником, поднявшим их настроение с беспредельным желанием: «Скорей вперед! В Москву!».

https://kaminec-livejournal-com.turbopages.org/kaminec.livejournal.com/s/99 527.html