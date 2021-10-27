В Черногории окончен спор о законных правах Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви на имущество Цетинского монастыря Святого Петра. Управление по кадастру и государственному имуществу Черногории записало монастырь как собственность митрополии Сербской Церкви. Необходимая запись откладывалась долгие годы, и в последние месяцы активизировались местные экстремисты, потребовавшие передать монастырь в собственность общины Цетине с тем, чтобы затем отдать его раскольническим священникам из так называемой «Черногорской православной церкви», сообщает портал «Православная жизнь».

«По нашему недавнему запросу об исправлении ошибки Управление по кадастру и государственному имуществу вынесло, по нашему мнению, законное и справедливое решение и распорядилось, чтобы право собственности, установленное решением 1996 года, было внесено в список», — говорится в официальном сообщении Mitropolija.

В предыдущий период Черногорская митрополия была вынуждена несколько лет вести судебные разбирательства, чтобы доказать свои неоспоримые права на обитель.

«Митрополия не ищет и не получает каких-либо привилегий по отношению к любому держателю прав собственности. Мы требуем и ожидаем только равенства с другими церквями и религиозными общинами, а также со всеми другими правообладателями. Экстремизм, который может угрожать насилием только потому, что кто-то осуществляет свои законные и гарантированные Конституцией и законом права, такие как право собственности в данном случае, совершенно неприемлем. «Насилие — злейший противник справедливости», — отмечается в документе.

Как рассказал порталу «Православная жизнь» официальный представитель Черногорской митрополии протоиерей Николай Пейович, не произошло ничего принципиально нового, просто, наконец, исправлена ошибка по внесению данных в кадастровые записи.

«С 1996 года Черногорско-Приморская митрополия по закону имела право владения монастырем, но воспользоваться им не могла. Теперь монастырь и по документам находится в собственности митрополии. Это решение окончательное, целиком законное и обители ничего не угрожает», — подтвердил священник.

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