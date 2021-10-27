Во второй раз эту высокую и ответственную должность Владимир Путин доверяет супруге священника Русской Православной Церкви…

27 октября 2021 года Президент РФ Владимир Путин назначил новую уполномоченную по правам ребёнка — вместо многодетной жены священника Анны Кузнецовой ею стала также многодетная мать и супруга священнослужителя Пензенской епархии Мария Львова-Белова, сообщает Интерфакс.

В Русской Православной Церкви уже приветствовали это назначение. «Мы очень рады, что защищать права детей будет многодетная мама, которая знает интересы и проблемы детей, у которой есть кровные и приёмные дети», — заявил глава Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон.

Викарий Святейшего Патриарха подчеркнул, что на протяжении многих лет Львова-Белова занимается работой с особыми детьми и сумела создать проект, который помогает нескольким десяткам молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Я лично знаю Марию Львову-Белову как человека очень доброго, умного и очень талантливого, у неё творческий подход к решению многих проблем, — отметил епископ Пантелеимон. — При этом она человек молодой, энергичный и очень мужественный, она умеет отстаивать права детей, бороться за них, знает о проблемах социальной сферы изнутри».

С 2014 года Львова-Белова является учредительницей благотворительной автономной некоммерческой организации «Квартал Луи», созданной в целях подготовки к самостоятельной жизни и адаптации молодых людей с разными формами инвалидности после детских домов и интернатов. «Квартал Луи» включает в себя три площадки сопровождаемого проживания: «Дом на Березовском», «Дом Вероники» и «Новые берега».

«Марию Алексеевну хорошо знают и в социальном секторе, и в Церкви, и в общественных организациях. Её все очень любят и ей доверяют, в её искренности и честности никто не сомневается», — отметил епископ Пантелеимон.

Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Супруга священника. Многодетная мать (пятеро рождённых, четверо приёмных, тринадцать недееспособных молодых взрослых под опекой). С 2020 года — сенатор от правительства Пензенской области.

За многолетний труд и успехи в сфере благотворительности награждена почетной грамотой Президента РФ, орденом святого Владимира (III степени) за развитие благотворительности, медалью Синодального отдела по благотворительности.

Русская линия