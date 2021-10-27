Новой уполномоченной при Президенте России по правам детей вместо Анны Кузнецовой стала многодетная Мария Львова-Белова
Во второй раз эту высокую и ответственную должность Владимир Путин доверяет супруге священника Русской Православной Церкви…
27 октября 2021 года Президент РФ Владимир Путин назначил новую уполномоченную по правам ребёнка — вместо многодетной жены священника Анны Кузнецовой ею стала также многодетная мать и супруга священнослужителя Пензенской епархии Мария Львова-Белова, сообщает Интерфакс.
В Русской Православной Церкви уже приветствовали это назначение. «Мы очень рады, что защищать права детей будет многодетная мама, которая знает интересы и проблемы детей, у которой есть кровные и приёмные дети», — заявил глава Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон.
Викарий Святейшего Патриарха подчеркнул, что на протяжении многих лет Львова-Белова занимается работой с особыми детьми и сумела создать проект, который помогает нескольким десяткам молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья.
«Я лично знаю Марию Львову-Белову как человека очень доброго, умного и очень талантливого, у неё творческий подход к решению многих проблем, — отметил епископ Пантелеимон. — При этом она человек молодой, энергичный и очень мужественный, она умеет отстаивать права детей, бороться за них, знает о проблемах социальной сферы изнутри».
С 2014 года Львова-Белова является учредительницей благотворительной автономной некоммерческой организации «Квартал Луи», созданной в целях подготовки к самостоятельной жизни и адаптации молодых людей с разными формами инвалидности после детских домов и интернатов. «Квартал Луи» включает в себя три площадки сопровождаемого проживания: «Дом на Березовском», «Дом Вероники» и «Новые берега».
«Марию Алексеевну хорошо знают и в социальном секторе, и в Церкви, и в общественных организациях. Её все очень любят и ей доверяют, в её искренности и честности никто не сомневается», — отметил епископ Пантелеимон.
Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Супруга священника. Многодетная мать (пятеро рождённых, четверо приёмных, тринадцать недееспособных молодых взрослых под опекой). С 2020 года — сенатор от правительства Пензенской области.
За многолетний труд и успехи в сфере благотворительности награждена почетной грамотой Президента РФ, орденом святого Владимира (III степени) за развитие благотворительности, медалью Синодального отдела по благотворительности.
Новой уполномоченной при Президенте России по правам детей вместо Анны Кузнецовой стала многодетная Мария Львова-Белова Во второй раз эту высокую и ответственную должность Владимир Путин доверяет супруге священника Русской Православной Церкви...