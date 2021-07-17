После ночной Литургии верующие и духовенство пешком отправились в монастырь на Ганиной Яме, где был совершён традиционный молебен…

В ночь с 16 на 17 июля 2021 года, в память Царственных страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, Великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, в Екатеринбурге у Храма на Крови, где ровно 103 года назад в ночь с 16 на 17 июля 1918 года было совершено злодейское убийство последнего российского императора Николая Александровича и его семьи, началось главное событие Царских дней — Божественная литургия. Богослужение прошло на площади перед нижним приделом Храма-Памятника на Крови.

Божественную литургию возглавили восемь архиереев Русской Православной Церкви: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

Перед началом богослужения митрополит Евгений обратился ко всем молящимся с архипастырским словом.

«Настала священная, торжественная, трагическая, радостная ночь, которую мы именуем Царской ночью в рамках Царских дней. Ночь, которая в себе сочетает трагедию Великой Страстной пятницы, этого гефсиманского борения, которое переживала на этом месте святая Царская семья. И в этой же ночи открывается великая радость Воскресения Христова и той славы, в которую вошли с этого места святые Царственные страстотерпцы. Это всё очень близко переживается каждому человеку, и мы имеем возможность здесь почерпнуть и надежду воскресения, и крепость сил перенести эти гефсиманские искушения.

Сейчас, в это время 103 года назад, Августейшая семья, помолившись Богу, произнеся: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой», так же, как и мы, отошли ко сну. И через несколько десятков минут прозвучали шаги по коридорам, их стали поднимать, будить и повели в этот подвал. Мы сегодня знаем, какой славой это окончилось. И хотелось бы пожелать каждому вдохновиться их верой, смирением и терпением", — сказал митрополит Евгений.

Владыка передал участникам богослужения просьбу и благословение Святейшего Патриарха Кирилла быть внимательными друг ко другу и соблюдать необходимые меры противоэпидемической безопасности.

Ночное богослужение транслировалось православным телеканалом «Союз» на 87 стран мира. Увидеть главные богослужения на своих домашних телеэкранах могли и жители Екатеринбурга. В Царские дни 16−18 июля в уральской столице восстановлено аналоговое вещание телеканала «Союз». В эти дни прямые трансляции народного православного телеканала можно было увидеть в привычном формате — на домашних телеэкранах.

Прямую трансляцию также можно было посмотреть на YouTube-канале телеканала «Союз».

В связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проходили с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, дезинфекция рук, измерение температуры. На территории были установлены дезинфекторы, так что каждый паломник мог обработать руки в любое время. Добровольцы Царских дней напоминали верующим о необходимости соблюдения социальной дистанции, которую паломники старались выдерживать, и раздавали медицинские маски тем, у кого их не было.

Группы верующих после Божественной литургии в Храме на Крови направились пешим ходом в сторону мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где утром будет совершено ещё одно важное богослужение Царских дней — молебен святым Царственным страстотерпцам. Это традиционный молебен у шахты № 7, где уничтожались тела членов Августейшей семьи и их верных слуг.

Верующие двигались семьями и группами по 50, 100 человек традиционным маршрутом.

Инициатива народного памятного хода исходила от самих людей. Традиционно паломники повторяют маршрут, по которому из дома инженера Ипатьева тела последних Романовых перевозились к месту их уничтожения.

В нынешнем году Царский крестный ход, традиционно организуемый Екатеринбургской епархией, не был согласован из-за пандемии, а потому верующие решили самостоятельно дойти пешком до Ганиной Ямы.

Рано утром 17 июля 2021 года в монастыре во имя Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме был совершён молебен святым Царственным страстотерпцам. Богослужение объединило порядка 2 тысяч верующих, прошедших путь от Храма на Крови до Ганиной Ямы.

Вместе с архипастырями молились и более 80 клириков Русской Православной Церкви.

Молебен возглавили: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

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