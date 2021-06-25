В кафедральном соборе Новочеркасске и у отреставрированного памятник генералу в Сальке прошли мемориальные торжества…

25 июня 2021 года, в день памяти генерала Сергея Леонидовича Маркова, погибшего у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии, в Свято-Вознесенском кафедральном войсковом соборе Новочеркасска и у памятника Белому генералу в Сальске состоялись заупокойные богослужения по Георгиевскому кавалеру.

В Новочеркасске, где в 1918 году отпевали Георгиевского кавалера, панихиду по генералу совершил настоятель кафедрального собора настоятель, войсковой священник Всевеликого войска Донского протоиерей Георгий Сморкалов. За богослужением молился атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко, атаманы округов и казаки ВКО «ВВД».

Однако, особые мемориальные торжества сегодня прошли в Сальске. Дело в том, что по инициативе НБФ «Наследие» и персонально его президента, генерал-лейтенанта Леонида Решетникова, а также казаков ВКО «Всевеликое войско Донское» в городе был полностью отреставрирован первый в России памятник генералу Маркову, приведена в порядок прилегающая территория и зелёные насаждения.

У обновлённого памятника сегодня и состоялись мемориальные торжества. Поминальное богослужение по генералу Маркову возглавил благочинный Сальского округа, настоятель храма Святителя Димитрия Ростовского протоиерей Димитрий Федоров. В торжествах приняли участие казаки Всевеликого Войска Донского Сальского юрта.

В 2003 году при поддержке губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба, атамана Всевеликого войска Донского В.П. Водолацкого, первого вице-губернатора Ростовской области И.А. Станиславова в Сальске был открыт монумент Герою Русско-японской и Германской войны, Георгиевскому кавалеру генерал-лейтенанту С.Л. Маркову работы замечательного русского скульптора Владимира Суровцева.

С тех пор памятник ни разу не реставрировался и пришёл в плачевное состояние:

1) сабля у генерала была отломана и кое-как приклёпана без нормальной достойной сварки; 2) фонари у мемориала были побиты и не работали; 3) сдвинуты со своих мест все основные текстовые таблички, их золотые надписи поблекли и т. д.

Авторы этого монумента композиции — скульпторы Владимир и Данила Суровцевы — неоднократно обращались в Министерство культуры с просьбой привести памятник в порядок, однако никакой поддержки они не получили. В результате к сегодняшнему дню монумент был полностью восстановлен за счёт православных благотворителей.

Русская линия