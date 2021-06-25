Сегодня мы вспоминаем генералов С.Л.Маркова, Н.Ф.Дубровина и день вторжения наполеоновской армии в Россию…

Сегодня день памяти генерала Сергея Леонидовича Маркова, погибшего у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии.

Биография С.Л.Маркова, потомственного военного, Георгиевского кавалера, во многом типична для судеб русского офицерства начала прошлого века. Ее скупые строки фиксируют успехи на выбранном для служения Родине поприще. Кадетское Императрицы Екатерины II и Константиновское артиллерийское училища, Николаевская военная академия Генерального штаба, Русско-японская кампания и Великая война, военно-преподавательская деятельность в стенах академии и военных учебных заведений — лишь основные вехи жизненного пути Маркова. Сергей Леонидович обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями, — его перу принадлежит несколько обративших на себя внимания статей, книг и ряд учебников для военных училищ. В конце 1917 — начале 1918 года, после развала, прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на Юге России.

К 90-й годовщине со дня гибели генерала С.Л.Маркова была выпущена первая партия календаря «Белые Воины» на 2009 год, подготовленного к 240-й годовщине учреждения ордена Святого Победоносца и Великомученика Георгия.

Напомним, что в 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С.Л.Маркова, а в 2003 году, в г. Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения. Генералу С.Л.Маркову была посвящена и первая книга военно-исторической серии «Белые воины».

В этот же день, 12 июня 1812 года, а точнее в ночь на 12 июня, Наполеон Бонапарт во главе войска «из двунадесять языков» вторгся в пределы России, перейдя реку Неман. Началась Отечественная война 1812 года, явившая много примеров доблести, героизма и самопожертвования русских людей.

Непобедимая доселе армия Наполеона, включавшая в себя кроме французских, войска Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Польши, Португалии, Саксонии и других европейских государств, потерпела полное крушение в России. Из 640 тысячного войска, вторгшегося в пределы нашей Родины, к 14 декабря 1812 года — дня изгнания последних неприятельских солдат — 570 тысяч были либо уничтожены, либо взяты в плен.

Выдающийся русский поэт и мыслитель Ф.И.Тютчев дал следующую оценку этой войне, отметив, что борьба между Россией и Францией была «борьбой между коронованной революцией и законной Империей».

Но не следует забывать и о том, за что, была послана эта война России. Полстолетия спустя об этом писал святитель Феофан Затворник: «..припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее».

Сегодня также день памяти известного русского военного историка, академика Императорской Академии наук, генерал-лейтенанта Николая Федоровича Дубровина, скончавшегося в 1904 году.

Он родился 26 ноября 1837 г. в селе Корытово Псковской губернии. Окончив Полоцкий кадет, корпус (1853), Константиновское военное училище (1859) и Михайловскую артиллерийскую академию (1866), служил в гвардейской артиллерии. С 1869 г. был прикомандирован к Главному штабу для военно-исторической работы, с 1882 г. — член Военно-ученого комитета.

Он также редактировал журнал «Русская старина», был сотрудником «Энциклопедии военных и морских наук». Как военный историк Дубровин прославился такими фундаментальными трудами как шеститомная «История войны и владычества русских на Кавказе» (1871−88); «Восточная война 1853 — 1856 годов» (1878); «Отечественная война в письмах современников 1812—1815 гг.» (1882); «Пугачев и его сообщники» (1884); «Присоединение Крыма к России» (1885−89); «История Крымской войны и обороны Севастополя» (1900) и многими другими.

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