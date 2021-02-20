21 февраля 2021 года в 16:00 в Санкт-Петербурге состоится встреча доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра военной истории России ИРИ РАН, известного исследователя Белого движения Руслана Гагкуева со всеми, кто интересуется историей Русской Добровольческой армии.

Встреча приурочена к очередной годовщине начала Первого Кубанского (Ледяного) похода (22 февраля — 13 мая 1918 года) и пройдёт в помещении книжной лавки «Листва» на Литейном проспекте, дом 33 (во дворе).

Со времени начала Первого Кубанского похода прошло уже 103 года. В истории Белого движения не существует более значимой страницы. Сотни воспоминаний, так или иначе, рассказывают об этом походе, эпизоды из него описаны в художественной литературе и фильмах. Но был ли он успешным для Добровольческой армии, и какой была его цена?

Обо всём этом расскажет Руслан Гагкуев, который прочитает лекцию «Первый Кубанский „Ледяной“ поход: успех или поражение Добровольческой армии».

Вход 300 рублей, студентам — 200 рублей, забронировать место нужно по ссылке: https://knizhnaya-lavka-listva.timepad.ru/

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