Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

В Черногории задержали епископа Иоанникия и семерых священников Сербской Православной Церкви. Св. Кинот Святой Горы Афон призвал христиан чаще прибегать к Причастию. Во многих странах Европы серьёзно ослабляют ограничения, введённые из-за коронавируса. Израиль продолжает активную аннексию земель на Ближнем Востоке

12 мая 2020 года полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей Сербской Православной Церкви за участие в празднованиях и Крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина в связи с коронавирусом.

После допроса в Центре безопасности Никшича, иерарха и священников около 2 часов ночи доставили в Генеральную государственную прокуратуру, где они были заключены под стражу после более чем 2 часов допроса. Прокурор принял решение о задержании священнослужителей на срок до 72 часов. Один из священников, отец Слободан Йокич, не был допрошен, потому что он находится в больнице.

Полиция арестовала священнослужителей после многотысячной Литургии в Никшиче, которую квалифицировала как «незапланированную». По словам священников, верующие собрались на празднования в честь святого Василия Острожского по собственной инициативе.

При аресте священники просили собравшихся соблюдать спокойствие и никоим образом не причинять вреда полиции.

После ареста верующие пришли к зданию Центра безопасности, стояли, молились, и ждали выхода священнослужителей. Время от времени собравшиеся скандировали: «Не отдадим владыку!».

13 мая 2020 года Патриарх Сербский Ириней и президент Республики Сербия Александр Вучич в ходе телефонного разговора выразили глубокую обеспокоенность по поводу ареста епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской Церкви, сообщает «IN4S».

Президент Сербии и Предстоятель СПЦ призвали верующих к миру, во избежание беспорядков и конфликтов. Тем временем, в Черногории начались массовые акции протеста против ареста иерарха. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, в результате чего произошли столкновения.

В конце концов, суд принял решение освободить владыку Иоанникий. Иерарх был освобожден за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания. Свыше 5 тыс. верующих приветствовали епископа овациями и песнями. Каждую фразу обращения епископа собравшиеся встречали аплодисментами и скандированием.

«Во-первых, хочу вас поблагодарить за вашу поддержку и вашу любовь, эта ваша поддержка является выражением любви к церкви и логичным продолжением борьбы за святыни. У нас было небольшое недоразумение с властью, они не поняли, что значит для народа праздник святого Василия и молебен в его честь в Никшиче, который является уникальным во всем Православии. Мы вынуждены были выйти на молитвенное шествие в День святого Василия, если бы мы не сделали этого, то начались бы проблемы, а в результате народ мирно разошёлся после шествия. Эта борьба будет продолжаться, надо приготовиться к длительной борьбе, мы хотим свободу веры, уважения конституции и законов, мы будем бороться за свободу веры и честь каждого, нам нужен порядок в нашем государстве», — заявил Иоанникий, после чего призвал верующих разойтись.





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12 мая 2020 года Священный Кинот Святой Горы Афон отреагировал на высказывания некоторых греческих чиновников и медиков, призывавших граждан Греции отказаться от Причастия до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, и выступил со специальным заявлением по этому поводу. Текст заявления публикует «Romfea».

Авторы документа выражают сожаление в связи с тем, что в Греции звучат такие антихристианские призывы, и подчеркивают, что Таинство Причастия является «источником спасения, надежды, света и участия в жизни Господа, и ни в коем случае не может стать причиной передачи инфекционных заболеваний или любого другого зла».

«Об этом испокон века свидетельствует опыт и учение нашей Церкви, в это мы твёрдо веруем как христиане и верные члены Тела Христова. Церковь, как в прошлом, так и поныне, преподает вечные блага, Кровь и Тело Христовы, посредством которых мы можем соединиться с распятым и воскресшим Христом, побеждая смерть», — говорится в заявлении.

В документе поясняется, что «это величайшее Таинство Православной Церкви совершенно необходимо для духовной жизни, а потому верующие ни в коем случае не должны лишаться Причащения Святых Таин».

Священный Кинот отмечает, что не возражает против принятия мер по защите от коронавируса, «однако ни в коем случае не следует связывать эту пандемию и усилия, направленные на её преодоление, с возможностью верующих участвовать в святых Таинствах Православной Церкви, поскольку в результате происходит ограничение свободы вероисповедания и проведения христианских богослужений».

«В нынешних сложных обстоятельствах во время пандемии нам ещё больше, чем прежде, подобает искать прибежища в Боге, применять те спасительные средства, которые дарует нам Церковь, призывать Божественную помощь и ходатайство Святых различными способами, известными в многовековом опыте Церкви: совершать Крестные ходы с изнесением святых икон и честных мощей, читать особые молитвы и совершать особые богослужения по этому случаю.

Время испытания подойдёт к концу, постепенно будут отменены ограничительные меры, но пусть это испытание, которое попустил Господь за наши грехи, станет поводом для искреннего покаяния и возвращения к евангельскому учению о Воскресшем Господе. Христос — это надежда не только для каждого человека в отдельности, но и для всего нашего мира; это Тот, Кто изгоняет любую боязнь, любой страх, потому что Он — Победитель смерти", — говорится в заявлении.

На Афоне призвали верующих «соединиться с Господом в покаянии, в любви, милосердии, в снисхождении к слабостям наших ближних, в терпении, и непоколебимой вере».





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Во многих странах Европы, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, власти решили серьёзно смягчить ограничения, сообщает «Немецкая волна».

В частности, во всех федеральных землях Германии поэтапно смягчаются меры ограничения социальных контактов. Начиная с понедельника, 11 мая, разрешено встречаться представителям минимум двух домашних хозяйств (семей), открываются большие магазины, в некоторых регионах — рестораны. Однако остаётся обязательным строгое соблюдение гигиенических правил.

Во Франции людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.

Работу предлагается по возможности продолжать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Кинотеатры, казино, бассейны, фитнес-центры и места для кемпинга останутся закрытыми до начала июня. Аналогичные меры с 11 мая начинают действовать и в Швейцарии.

В Бельгии вновь открываются магазины, но при соблюдении строгих мер гигиены. Каждому домохозяйству разрешено принимать в гостях до четырех человек. Однако посетители должны быть одни и те же и посещать лишь только это домохозяйство. Рестораны, бары и кафе остаются закрытыми.

В Испании — одной из стран ЕС, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, — впервые почти за два месяца вновь разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения страны, но при строгом соблюдении социальной дистанции. Ресторанам позволено возобновить обслуживание клиентов в ограниченном объеме и только на открытом воздухе. В кругу семьи и друзей теперь могут собираться до 10 человек.

Послабления распространяются на Балеарские острова, включая Мальорку, Страну басков и ряд других регионов. В то же время Мадрид и Барселона из-за опасений по поводу второй волны эпидемии пока остаются на карантине.

В Англии людям, не имеющим возможности работать удалённо, с 11 мая разрешено вернуться в офисы при соблюдении строгих правил гигиены и социальной дистанции. С 13 мая разрешены неограниченные прогулки и занятия спортом в кругу семьи. До сих пор жителям Англии разрешалось покидать дома для прогулки или занятий спортом лишь один раз в день. Вновь позволены поездки на побережье или в национальные парки.

Все эти ограничения не распространяются на другие районы Великобритании — Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

В Нидерландах после двухмесячной паузы вновь открываются начальные школы. На первом этапе школы каждый день будут принимать по половине учеников. Возобновляют работы детские сады, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и массажа. Вновь разрешен спорт на открытом воздухе, но без телесного контакта и при соблюдении полутораметровой дистанции.

В Норвегии в школы возвращаются и старшеклассники. Последние две недели школу здесь посещали лишь учащиеся первых и четвертых классов. В Финляндии школы возобновят работу с 14 мая. В столице Сербии Белграде открываются садики и школы для детей, родители которых должны работать.

В Дании возобновляют работу все магазины розничной торговли, включая торговые центры. Аналогичные меры начинают действовать и в Греции. По словам властей, в результате на работу смогут вернуться до одной трети всех трудящихся. Помимо этого, в Греции возвращаются в гимназии учащиеся выпускных классов.

В Чехии возобновляют работу музеи, галереи, кинотеатры и концертные залы. В залы допускается не больше 100 посетителей, которые должны соблюдать социальную дистанцию. Вновь разрешен заграничный туризм с использованием автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов. Иностранцам по-прежнему не разрешено въезжать на территорию Чехии.

Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять на двухнедельный карантин. Исключения распространяются лишь на лиц, регулярно ездящих в Литву на работу, бизнесменов и студентов из Польши, а впоследствии — и из Эстонии и Латвии. С 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.

В Эстонии открываются торговые центры вместе с ресторанами и кафе. Кинотеатры и игровые площадки в торговых центрах останутся закрытыми. В Словении открываются отели менее чем на 30 мест, парки отдыха и места для кемпинга. В Хорватии возобновляют работу рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Путешествия по стране вновь разрешены, но с ограничениями. Вновь открываются детские сады и начальные школы.

В Италии, Австрии, Польше, Словакии, Латвии и Венгрии значительных изменений пока не планируется.





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7 мая 2020 года Предстоятели Христианских Церквей на Святой Земле, в числе которых Патриарх Иерусалимский Феофил III, Апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, а также Хранитель Святой Земли отец Франческо Паттон, опубликовали общее заявление, в котором выразили тревогу в связи с односторонним захватом Израилем земель Западного берега реки Иордан.

«Совет Патриархов и Глав Церквей Святой Земли рассматривает эти односторонние планы аннексии земель с величайшей обеспокоенностью и призывает государство Израиль воздержаться от подобных односторонних шагов, которые могут привести к потере последней надежды на успех мирного процесса», — говорится в документе.

Совет патриархов «призывает Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию, Европейский союз и Организацию Объединенных Наций воспрепятствовать этим односторонним планам аннексии путём целенаправленной и поэтапной мирной инициативы, в соответствии с международным правом и резолюциями Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы гарантировать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в этой части мира, которую три Авраамические церкви считают Святой».

В своем заявлении Патриархи и главы Церквей Святой Земли также обращаются с призывом к Организации освобождения Палестины (ООП), называя её «единственным законным представителем палестинского народа в вопросах урегулирования его внутренних споров, а также любых иных конфликтов с другими группами ради формирования единого фронта в борьбе за урегулирование конфликта, достижение мира и создание жизнеспособного государства, основанного на плюрализме и демократических ценностях».

Следует напомнить, что проект урегулирования палестино-израильского конфликта, выдвинутый США 28 января, который президент Дональд Трамп громко назвал «планом столетия», дал возможность Израилю распространить свой суверенитет на поселения, разбросанные по всему Западному берегу — при условии замораживания строительства новых поселений на арабских территориях на четыре года. Однако уже в феврале, в разгар своей новой избирательной кампании, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в ключевых районах Восточного Иерусалима будет построено более 5 тысяч новых домов для израильских поселенцев, а именно в районах Хар Хом и Гиват Хаматос. Оба района расположены по границе палестинских районов Западного берега с Восточным Иерусалимом.

Таким образом, евреи не собираются останавливать свою агрессивную поселенческую политику и продолжить силовой захват всё новых и новых земель.

Русская линия