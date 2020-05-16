Русская линия
Сводка новостей от 16 мая 2020

Гражданская война вокруг Колчака в Стерлитамаке: чиновники пытаются сровнять с землёй памятник Георгиевскому кавалеру
Башкирский предприниматель Тагир Ибрагимов установил монумент на своей земле, однако местным коммунистам во власти это не понравилось…

Памятник Александру Колчаку в СтерлитамакеБашкирский предприниматель Тагир Ибрагимов поставил на своей земле в Стерлитамаке памятник Георгиевскому кавалеру легендарному адмиралу Александру Колчаку, увековечив тем самым память о нём. Однако местные чиновники попытались сровнять его с землёй. Выкорчевать бюст чиновникам помешала лишь общественная огласка и решительность башкирского бизнесмена, сообщает телеканал «Царьград».

Памятник адмиралу Колчаку должен был появиться в Стерлитамаке ещё в начале февраля этого года — к 100-летию смерти легендарного военного и политического деятеля. Об этом в интервью «Царьграду» рассказал сам предприниматель Тагир Ибрагимов, который решил увековечить в своём городе память об адмирале. Но помешали некоторые сложности с монтажом.

«Это легендарная личность в истории Российского государства, он учёный, полярный исследователь, океанограф, герой обороны Порт-Артура. До сих пор пользуются его картами Арктики. Сегодня нет того государства, против которого он воевал. Если бы не Гражданская война, все бы чтили его как Дмитрия Менделеева или Константина Циолковского», — заявил предприниматель.

Памятник открыли только вчера. Но не прошло и суток, а уже сегодня к обеду неизвестные люди с помощью спецтехники попытались памятник снести и сровнять это место с землёй. «Замотали его, попытались сдёрнуть с места, — рассказал Ибрагимов. — Было похоже на то, как сносили памятник маршалу Коневу в Праге».

Но у неизвестных ничего не вышло. Правда, и вздохнуть спокойно бизнесмену не дали. Уже часа через полтора снова приехала техника, но уже в куда большем количестве, подтянулась полиция и с ними замглавы администрации города Стерлитамак Альберт Шайхутдинов.

Чиновники пытаются снести памятник Колчаку в Стерлитамаке«Он начал мне кричать, что его дед воевал с белыми, погиб. Настаивал на том, что земля муниципальная, — отметил в беседе с „Царьградом“ предприниматель. — Команда, я так думаю, идёт сверху».

Но и у них снести памятник не получилось. Дальше криков чиновника дело не пошло. Полиция в ситуацию не вмешивалась. Но в качестве «трофея» неудавшиеся «вандалы» забрали с собой венок, а до этого разрушили поверхность газона, на котором ранее было высажено 300 цветов в виде российского триколора.

Как объяснил предприниматель, памятник он установил на своей земле. Её он купил на свои деньги ещё в 1996 году. Вторую же часть арендует. На ней он поставил торгово-офисный центр.

Памятник бизнесмен намерен отстаивать до конца и даже установил возле него дежурство. Подумывает и о том, чтобы разместить рядом палатку, чтобы не дать довести чиновникам сво грязное дело до конца.

Тем временем распоряжением зампредседателя Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Леонида Решетникова Тагир Ибрагимов назначен руководителем Башкирского регионального отделения «Двуглавого Орла».

Русская линия

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Гражданская война вокруг Колчака в Стерлитамаке: чиновники пытаются сровнять с землёй памятник Георгиевскому кавалеру
Башкирский предприниматель Тагир Ибрагимов установил монумент на своей земле, однако местным коммунистам во власти это не понравилось...

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