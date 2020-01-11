Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который так и не убедил Владимира Путина снизить цены на российскую нефть для Белоруссии, предпринял отчаянную попытку исправить эту ситуацию и своим указом ввёл 50-ти процентный налог на транзит нефтепродуктов через Белоруссию.

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в комментарии Минска.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Таким образом, Минск пытается отказать давление на Москву и принудить её пойти на уступки. Однако, эксперты сходятся во мнении, что данные действия могут в перспективе лишь окончательно подорвать экономику Белоруссии. Очевидно, что в Кремле ответят на эти действия белорусских властей тем, что будут сокращать транзит нефти через Белоруссию до максимума, и в конечном итоге Лукашенко может остаться у разбитого корыта.

Для Запада белорусский президент чужой, Китай даёт Минску кредиты на драконовских условиях, а Россия устала терпеть все выходки Лукашенко, предоставляя при этом Белоруссии кредиты и топливо по низким ценам и ничего не получая взамен. В Кремле от белорусского лидера требуют серьёзных уступок на пути интеграции России и Белоруссии или же других политических решений. Но Лукашенко всё ещё надеется решить свои проблемы при помощи старых, давно известных приёмов.





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Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, российские власти возложили на себя серьёзную ответственность за то, что происходит в данных государствах, и надо сказать, что события в указанных республиках постоянно огорчают Кремль, который вынужден уделять большое внимание данному региону.

Вот и на сей раз в Абхазии неожиданно вспыхнули массовые акции протеста. Что стало их причиной, сидя в Москве, понять очень сложно — российские СМИ практически не уделяют никакого внимания ситуации в данном регионе и достоверной информации очень немного.

Известно лишь, что 9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» (Возрождение) призвала президента Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность её граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявлял, что остаётся на своем посту вопреки требованиям об отставке.

И вот в конце недели кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

Таким образом, Абхазия официально осталась без президента. Впрочем, Хаджимба не спешит слагать с себя полномочия и намерен ещё побороться.





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Константинопольский Патриарх Варфоломей, из-за грубых действий которого на Украине в мировом Православии произошёл серьёзный раскол, продолжает стоять на своём и делает вид, что он не имеет никакого отношения к тому, что семья Поместных Православных Церквей оказалась расколота на две неравные части.

Возглавив в присутствии украинских раскольников Божественную литургию 5 января 2020 года в Стамбуле, глава Фанара выразил уверенность, что все его действия по признанию раскольников и предоставлению автокефалии «ПЦУ» были правильными, а те, кто не желает с этим согласиться, и есть раскольники.

«Мы рады приветствовать вас во Вселенском патриархате, чтобы вместе отпраздновать первую годовщину подписания Томоса автокефалии для Православной Церкви Украины», — обратился Патриарх Варфоломей к представителям «ПЦУ», прибывшим в Стамбул.

Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что дела идут хорошо, и выразил оптимизм относительно будущего новой украинской организации: «Вселенский Престол канонически несёт священную ответственность за единство и стабильность Православных Церквей, и именно поэтому он никогда не оставался праздным. Каждый раз, когда Православная Церковь искала решение давних церковных проблем, она просила поддержки у Вселенского Престола».

«Мы считаем совершенно неприемлемым, что некоторые обвиняют Вселенский Патриархат в осуществлении власти и в том, что им манипулируют светские правители. Они не стыдятся обвинять Мать-Церковь и Вселенского Патриарха в том, что их подкупают. Они меряют нас по себе», — заявил глава Фанара.

Прокомментировал Патриарх Варфоломей и инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила, который призвал Предстоятелей собраться на собрание в Иордании, чтобы осудить кризис в мировом Православии.

«Неканоническая инициатива Патриарха Иерусалимского Феофила произвела на нас глубокое впечатление. Он пригласил всех глав Православных Церквей на встречу, которая состоится в Аммане в Иордании, чтобы, по его словам, „сохранить единство в евхаристическом общении“. Все знают, что Антиохийский Патриархат не находится в общении с Иерусалимским Патриархатом из-за вопроса юрисдикции над Катаром. Также известно, что Церковь России разорвала полноценное общение с тремя главами Православных Церквей, которые находятся в общении с Церковью Украины. Поэтому приглашение нам от Патриарха Иерусалимского на встречу для того, чтобы „сохранить единство в евхаристическом общении“, должно быть действительно направлено Патриарху Московскому, а не всем Православным Церквам», — заявил Патриарх Варфоломей.

Таким образом, глава Фанара вновь продемонстрировал, что ему на самом деле нет никакого дела до того, что происходит в мировом Православии, и его более всего заботит власть Константинопольского Патриархата, которую бы он хотел распространить на весь мир. «Вселенский Престол канонически несёт священную ответственность за единство и стабильность Православных Церквей», — заявляет Патриарх Варфоломей и тут же категорически отказывается созывать Всеправославное собрание и обсуждать единство мирового Православия, которое оказалось на грани раскола из-за событий на Украине.

Своим заявлением глава Фанара демонстративно умывает руки и пытается переложить вину за раскол на Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Попутно при этом он решился уколоть и Антиохийского и Иерусалимского Патриархов, которые также имеют разногласия по принадлежности Катара. То есть помимо уколов и обвинений в адрес своих оппонентов Патриарх Варфоломей, как ответственный «за единство и стабильность Православных Церквей», предложить ничего не может. Раньше он стремился созвать Всеправославный Собор, чтобы подтвердить свою власть, а теперь бежит любого упоминания о Соборе, поскольку его главной темой могут стать действия Фанара на Украине.

Русская линия