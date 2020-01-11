Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Иран атаковал американские базы в Ираке, а иракский парламент проголосовал за вывод войск США из страны. «Турецкий поток» официально открыт. Владимир Путин посетил Сирию и встретился с Башаром Асадом и Антиохийским Патриархом Иоанном. Сербы протестуют против произвола властей Черногории

В Вашингтоне явно не ожидали, что ракетная атака на иранский конвой в районе Багдада и убийство генерала Сулеймани приведёт к тому, что союзные США иракские власти потребуют от американских войск вывести свои войска из страны. А именно это и случилось — на минувшей неделе за вывод войск проголосовал иракский парламент, который был создан при непосредственном участии и поддержке США.

Эта новость привела в неистовство Дональда Трампа. Убийством генерала Сулеймани глава Вашингтона планировал поправить своё внутриполитическое положение накануне выборов, укрепив свою поддержку среди республиканцев, а теперь получается, что американцев просто выгоняют из Ирака, чего Трамп просто не может допустить. В итоге глава США вынужден был отложить дипломатию и слова о демократических ценностях и прямо заявить, что в мире правит только сила.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтём неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции», — сказал Трамп журналистам. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».

Дальше — больше. Трамп добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу. «Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее», — добавил американский лидер.

Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики. «Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — сказал Трамп. «Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими», — добавил он.

Впрочем, вскоре после этих заявлений иранские военные всё же атаковали базы США в Ираке и выпустили по ним 35 ракет. Правда, при этом они известили об атаке иракские власти, а те успели предупредить американцев и те укрылись в бункерах. В результате человеческих жертв удалось избежать.

Администрация Трампа целый день думала, как ответить на эту атаку, и в итоге решила военной силой на неё не отвечать, а ввести против Ирана дополнительные санкции. Таким образом, благоразумие возобладало, и Иран и США сделали шаг назад от пропасти начала полномасштабной войны между собой.

Правда, при этом жертвами этого обострения стали пассажиры украинского боинга, который по ошибке был сбит иранскими военными, ожидавшими очередного нападения США на иранские войска. После нескольких дней разбирательств в Тегеране признали, что гражданский самолёт был сбит военными, которые приняли его за американскую ракету.





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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Открутить символический вентиль им помогали лидеры стран, по территории которых также прошёл газопровод — премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Торжественная церемония прошла в Стамбуле, куда российский лидер прибыл накануне.

Газопровод «Турецкий поток» напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Морской участок состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег у турецкого населенного пункта Кыйыкей недалеко от Стамбула. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию и Румынию).

Запуск газопровода Путин назвал важным событием не только для России и Турции, но и для государств южной Европы. «Успешная реализация совместного проекта наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство даёт осязаемые результаты», — подчеркнул Путин, отметив, что работа идёт своим ходом и российско-турецкие отношения поступательно развиваются практически во всех сферах, несмотря на попытки ряда международных игроков помешать этому.

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут иметь большое значение не только для экономики Турции, но и окажут позитивное влияние на развитие многих европейских стран, отметил Путин. Он добавил, что при прокладке «Турецкого потока» применялись передовые инновационные технологии, что гарантирует безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.

Президент России поблагодарил всех, кто трудился над сооружением этой газовой артерии, и выразил признательность турецким властям и президенту Эрдогану за проявленную политическую волю. «Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще множество совместных проектов как в энергетической, так и в других областях», — добавил Путин.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция в ходе реализации проекта продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. Москва остаётся главным поставщиком газа для Анкары, подчеркнул он.

Для Греции и Кипра тесное сотрудничество России и Турции — это крайне неприятная новость. Православные греки видят в турках извечных врагов и поработителей, а потому ревностно относятся к любым действиям Москвы на турецком направлении. С другой стороны «Турецкий поток» выгоден грекам. Российский газ по новому трубопроводу уже начал поступать из Болгарии в Грецию и Северную Македонию.





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Президент России Владимир Путин, который 7 января 2020 года прибыл с неожиданным визитом в Сирию, вместе с сирийским президентом Башаром Асадом посетил в Дамаске Антиохийского Патриарха Иоанна и поздравил его с Рождеством Христовым.

Из аэропорта Дамаска Президент отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать — пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит. Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова.

После посещения командного пункта президенты осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска — одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнес в дар Коран XVII века. Затем глава Российского государства побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.

Предстоятель Антиохийской Церкви поблагодарил Президента России за визит и передал ему в дар икону Святых Апостолов Петра и Павла. В свою очередь, Владимир Путин подарил Его Блаженству икону Пресвятой Богородицы.

Затем в Антиохийской Патриархии состоялись переговоры президентов Сирии и России с Патриархом Иоанном, в ходе которых обсуждался вопрос дальнейшего восстановления разрушенных войной церковных строений и храмов Антиохийской Православной Церкви.





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Многотысячный Крестный ход в поддержку верующих Сербской Православной Церкви в Черногории прошёл по улицам Белграда вечером 8 января 2020 года. Колонну возглавили представители сербского духовенства, глава администрации президента Сербии Никола Селакович, министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, глава Канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине страны Марко Джурич.

С рождественскими песнопениями участники шествия проследовали от улицы Теразие к главному храму сербской столицы — собору святого Саввы. Верующие несли распятия, хоругви, иконы и большой транспарант «Пришло время правды Божией!». Возле храма был отслужен молебен, который совершил епископ Ремесианский Стефан.

«Мы собрались здесь в поддержку идеи, что каждый свободный человек может жить и воспитывать своих детей в своих убеждениях. Давайте вместе покажем наше единство. Надеемся, что наши братья в Черногории будут достаточно мудрыми, чтобы защитить свои права», — сказал епископ Стефан.

Молитвенная акция в Белграде прошла по призыву Сербской Православной Церкви «в поддержку многострадального народа в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях». Мероприятие было приурочено к вступлению в силу недавно принятого в Черногории закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Массовые акции протеста против данного закона в последние дни проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской. Закон предусматривает, что всё недвижимое имущество Сербской Православной Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдет в собственность Черногорского государства, власти которого намерены передать его раскольникам.

Русская линия