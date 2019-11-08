Греческое агентство церковных новостей «Ромфея» сообщает, что Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор во время Литургии 8 ноября 2019 года впервые помянул в качестве Предстоятеля Украинской Церкви главу украинских раскольников Епифания Думенко.

«Поминовение состоялось во время Патриаршей Божественной литургии в Каире в храме Архангелов в Дахире, где проживает крупнейшая в Египте арабо-говорящая православная община», — сообщает агентство.

Если эта информация подтвердится, Александрийский Патриархат станет второй после Элладской Православной Церкви Поместной Церковью, которая кардинально изменила свою позицию и вступила в общение с украинскими раскольниками.

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