Бывший начальник Военного университета Министерства обороны был избран президентом комитета в связи с кончиной генерала Алексея Леонова…

7 ноября 2019 года в Москве состоялось заседание Скобелевского комитета, члены которого обсудили положение дел в комитете в связи с кончиной президента организации дважды героя Советского Союза генерала Алексея Леонова и избрали на его место бывшего начальника, а ныне научного руководителя, Военного университета Министерства обороны России генерал-полковника Валерия Марченкова. Об этом «Русской линии» сообщил вице-президент Скобелевского комитета, руководитель движения «Белые воины» Александр Алекаев.

В заседании приняли участие учредители «Скобелевского комитета» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, бывший глава ЦИК Владимир Чуров, директор «Общества ревнителей истории русской гвардии» Михаил Быков, глава фонда «Достойная память» Анжела Скрипкалаш, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, гендиректор ООО «Воин-Сервис XXI» Сергей Слипченко и генерал Александр Кирилин, который и председательствовал на собрании.

В ходе заседания было принято решение избрать нового главу Комитета и произвести государственную регистрацию данной организации, утвердив Устав, кадровый состав, символику и все необходимые для регистрации документы.

Президентом Комитета был избран бывший начальник Военного университета Министерства обороны России генерал-полковник Валерий Марченков. Исполнительным директором «Скобелевского комитета» стал Сергей Слипченко.

В Центральный Совет Комитета вошли генерал Александр Кирилин, известный историк Михаил Быков, бывший вице-президент Скобелевского комитета Владлен Гусаров, доктор исторических наук Руслан Гагкуев и другие. Заместителями председателя Президиума Центрального совета комитета были утверждены Владимир Чуров и Александр Алекаев.

Члены Комитета учредили Попечительский совет организации, в состав которого вошли губернатор Рязанской области Николай Любимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, государственный герольдмейстер, заместитель директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов, заместитель министра обороны Андрей Каргаполов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, депутат Госдумы Андрей Скоч руководитель компании «Промстройконтракт» (ПСК) Олег Чернов, глава компании «Технониколь» Сергей Колесников.

Деятельность обновлённого Скобелевского комитета благословил митрополит Рязанский Марк, на территории епархии которого в Спасо-Перображенском храме села Заборово упокоился Георгиевский кавалер, «полководец, Суворову равный» генерал-адьютант Михаил Скобелев.

В ближайший планах Скобелевского комитета установка бюста генералу Скобелеву у метро «Скобелевская» в Москве и переиздание книги «Генерал Скобелев» в серии «Белые воины».

Русская линия