Сегодня, в день преставления преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца (1392), свой праздник отмечает Марковский полк, чей командир — генерал лейтенант Сергей Леонидович Марков был назван в честь этого великого святого.

В связи с этим во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня молились об упокоении воина Сергия и его соратников по оружию, а также всех воинов марковских подразде.

Сергей Леонидович Марков погиб у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии.

Биография С.Л.Маркова, потомственного военного, Георгиевского кавалера, во многом типична для судеб русского офицерства начала прошлого века. Ее скупые строки фиксируют успехи на выбранном для служения Родине поприще. Кадетское Императрицы Екатерины II и Константиновское артиллерийское училища, Николаевская военная академия Генерального штаба, Русско-японская кампания и Великая война, военно-преподавательская деятельность в стенах академии и военных учебных заведений — лишь основные вехи жизненного пути Маркова. Сергей Леонидович обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями, — его перу принадлежит несколько обративших на себя внимания статей, книг и ряд учебников для военных училищ. В конце 1917 — начале 1918 года, после развала прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на Юге России.

Напомним, что в 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С.Л.Маркова, а в 2003 году, в г. Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения. Генералу С.Л.Маркову была посвящена и первая книга военно-исторической серии «Белые воины».

В 2012 году вышло в свет второе издание книги «Марков и марковцы», подготовленного к печати Информационным агентством «Белые воины» и «Издательским домом «Достоинство». По сравнению с первым изданием книги её новый вариант существенно дополнен и расширен. Заглавный биографический очерк, написанный составителем книги историком Р.Г. Гагкуевым, дополнен новыми сведениями о жизни С.Л. Маркова. В разделе, содержащем материалы о жизни Сергея Леонидовича, помещены не публиковавшиеся ранее документы (в их числе — отдельный раздел содержащий приказы полковника Маркова за Первую мировую войну). Дополнены и переработан справочный аппарат книги — она снабжена именным указателем, обновлен также и биографический справочник, посвященный офицерам марковских частей. В раздел «К истории марковцев» включен очерк историка В.Г. Чичерюкина-Мейнгардта, рассказывающий о жизни марковцев в эмиграции. Полностью обновлен иллюстративный ряд книги (все фото были заново обработаны художественным редактором), в которым наряду с известными, вошли и новые фотографии. Отдельный раздел посвящен работе проекта «Белые воины».

Русская линия